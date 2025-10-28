عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة

انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
كارلسون: زيلينسكي يخطط لتوطين مهاجرين في أوكرانيا من دول العالم الثالث

07:15 GMT 28.10.2025
أكد الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أن "نظام كييف ينوي توطين المهاجرين في أوكرانيا، حيث اختفى معظم سكانها الذكور"، مشيرًا إلى أن "الصراع دمّر أوكرانيا وجعلها على وشك فقدان هويتها كدولة".
وقال كارلسون: "حتى مع وجود الناتو، لا يمكن لأوكرانيا كسب هذه الحرب. لقد دمرت هذه الحرب أوكرانيا بالفعل، والتي بالمناسبة، ستفقد وجودها كدولة".

وتابع في مقابلة مع قناة "آر تي لإي آي" الأمريكية: "غيّر نظام كييف القانون ليتمكن الأجانب من شراء الأراضي الزراعية. لقد أُبيد سكان البلاد الذكور. يخططون لتوطين مهاجرين من دول العالم الثالث فيها، ولن تعود أوكرانيا موجودة. أعتقد حقًا أن هذه كانت خطتهم".

وبحسب كارلسون، فإن ما حدث في أوكرانيا هو الأمر الأكثر حزنًا، الذي شاهده خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال: "كما تعلمون، هذا الأمر معقد للغاية، ولكن من وجهة نظري، فإن السماح لزيلينسكي، الذي لم يُعاد انتخابه وليس له حق أخلاقي في حكم أي شيء، بالتفاوض كان خطأً فادحًا".

وأشار إلى أن الصراع في أوكرانيا يتصاعد.
زيلينسكي في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جنود أوكرانيون انشقوا منضمين إلى روسيا: زيلينسكي العدو الرئيسي لبلادنا
أمس, 05:30 GMT
وانتهت فترة فلاديمير زيلينسكي، في 20 مايو/ أيار من العام الماضي. وتم إلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في أوكرانيا، مشيرًا إلى الأحكام العرفية والتعبئة العامة. وصرح زيلينسكي بأن "التصويت لم يكن في الوقت المناسب الآن".

وأبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداده للقاء فلاديمير زيلينسكي، "لكن يبقى السؤال حول من سيوقع الوثائق من الجانب الأوكراني؟".

ويتفاقم الوضع الديموغرافي في أوكرانيا، ويعود ذلك جزئيًا إلى التعبئة العامة، إذ أُعلنت الأحكام العرفية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، وفي اليوم التالي، وقّع زيلينسكي مرسومًا يأمر بالتعبئة العامة.
ويُحظر على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا مغادرة البلاد، بموجب المرسوم. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024، نقلت مجلة "تايم" عن أحد مساعدي زيلينسكي، أن "القوات المسلحة الأوكرانية تُعاني من خسائر فادحة، ما دفع مكاتب التجنيد العسكرية إلى بدء تجنيد المواطنين بمتوسط عمر 43 عامًا".
وانتشرت على نطاق واسع مقاطع فيديو تظهر التعبئة القسرية في أوكرانيا، حيث تُظهر ضباط التجنيد العسكري الأوكرانيين وهم يضربون الرجال ويستخدمون القوة ضدهم في كثير من الأحيان، ويأخذونهم في حافلات صغيرة إلى وجهة غير معروفة.
لافروف: نحن نواجه نظاما نازيا صريحا يحتقر ويحظر كل ما هو روسي
لافروف: دعوات وقف إطلاق النار في أوكرانيا هدفها كسب الوقت لصالح زيلينسكي
