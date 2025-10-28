https://sarabic.ae/20251028/كارلسون-زيلينسكي-يخطط-لتوطين-مهاجرين-في-أوكرانيا-من-دول-العالم-الثالث-1106464793.html

كارلسون: زيلينسكي يخطط لتوطين مهاجرين في أوكرانيا من دول العالم الثالث

كارلسون: زيلينسكي يخطط لتوطين مهاجرين في أوكرانيا من دول العالم الثالث

أكد الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أن "نظام كييف ينوي توطين المهاجرين في أوكرانيا، حيث اختفى معظم سكانها الذكور"، مشيرًا إلى أن "الصراع دمّر أوكرانيا وجعلها على...

وقال كارلسون: "حتى مع وجود الناتو، لا يمكن لأوكرانيا كسب هذه الحرب. لقد دمرت هذه الحرب أوكرانيا بالفعل، والتي بالمناسبة، ستفقد وجودها كدولة".وبحسب كارلسون، فإن ما حدث في أوكرانيا هو الأمر الأكثر حزنًا، الذي شاهده خارج الولايات المتحدة الأمريكية.وأشار إلى أن الصراع في أوكرانيا يتصاعد.وانتهت فترة فلاديمير زيلينسكي، في 20 مايو/ أيار من العام الماضي. وتم إلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في أوكرانيا، مشيرًا إلى الأحكام العرفية والتعبئة العامة. وصرح زيلينسكي بأن "التصويت لم يكن في الوقت المناسب الآن".ويتفاقم الوضع الديموغرافي في أوكرانيا، ويعود ذلك جزئيًا إلى التعبئة العامة، إذ أُعلنت الأحكام العرفية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، وفي اليوم التالي، وقّع زيلينسكي مرسومًا يأمر بالتعبئة العامة.ويُحظر على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا مغادرة البلاد، بموجب المرسوم. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024، نقلت مجلة "تايم" عن أحد مساعدي زيلينسكي، أن "القوات المسلحة الأوكرانية تُعاني من خسائر فادحة، ما دفع مكاتب التجنيد العسكرية إلى بدء تجنيد المواطنين بمتوسط عمر 43 عامًا".وانتشرت على نطاق واسع مقاطع فيديو تظهر التعبئة القسرية في أوكرانيا، حيث تُظهر ضباط التجنيد العسكري الأوكرانيين وهم يضربون الرجال ويستخدمون القوة ضدهم في كثير من الأحيان، ويأخذونهم في حافلات صغيرة إلى وجهة غير معروفة.لافروف: نحن نواجه نظاما نازيا صريحا يحتقر ويحظر كل ما هو روسيلافروف: دعوات وقف إطلاق النار في أوكرانيا هدفها كسب الوقت لصالح زيلينسكي

