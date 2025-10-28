https://sarabic.ae/20251028/كارلسون-زيلينسكي-يخطط-لتوطين-مهاجرين-في-أوكرانيا-من-دول-العالم-الثالث-1106464793.html
كارلسون: زيلينسكي يخطط لتوطين مهاجرين في أوكرانيا من دول العالم الثالث
كارلسون: زيلينسكي يخطط لتوطين مهاجرين في أوكرانيا من دول العالم الثالث
أكد الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أن "نظام كييف ينوي توطين المهاجرين في أوكرانيا، حيث اختفى معظم سكانها الذكور"، مشيرًا إلى أن "الصراع دمّر أوكرانيا وجعلها على...
وقال كارلسون: "حتى مع وجود الناتو، لا يمكن لأوكرانيا كسب هذه الحرب. لقد دمرت هذه الحرب أوكرانيا بالفعل، والتي بالمناسبة، ستفقد وجودها كدولة".وبحسب كارلسون، فإن ما حدث في أوكرانيا هو الأمر الأكثر حزنًا، الذي شاهده خارج الولايات المتحدة الأمريكية.وأشار إلى أن الصراع في أوكرانيا يتصاعد.وانتهت فترة فلاديمير زيلينسكي، في 20 مايو/ أيار من العام الماضي. وتم إلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في أوكرانيا، مشيرًا إلى الأحكام العرفية والتعبئة العامة. وصرح زيلينسكي بأن "التصويت لم يكن في الوقت المناسب الآن".ويتفاقم الوضع الديموغرافي في أوكرانيا، ويعود ذلك جزئيًا إلى التعبئة العامة، إذ أُعلنت الأحكام العرفية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، وفي اليوم التالي، وقّع زيلينسكي مرسومًا يأمر بالتعبئة العامة.ويُحظر على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا مغادرة البلاد، بموجب المرسوم. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024، نقلت مجلة "تايم" عن أحد مساعدي زيلينسكي، أن "القوات المسلحة الأوكرانية تُعاني من خسائر فادحة، ما دفع مكاتب التجنيد العسكرية إلى بدء تجنيد المواطنين بمتوسط عمر 43 عامًا".وانتشرت على نطاق واسع مقاطع فيديو تظهر التعبئة القسرية في أوكرانيا، حيث تُظهر ضباط التجنيد العسكري الأوكرانيين وهم يضربون الرجال ويستخدمون القوة ضدهم في كثير من الأحيان، ويأخذونهم في حافلات صغيرة إلى وجهة غير معروفة.
كارلسون: زيلينسكي يخطط لتوطين مهاجرين في أوكرانيا من دول العالم الثالث
أكد الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أن "نظام كييف ينوي توطين المهاجرين في أوكرانيا، حيث اختفى معظم سكانها الذكور"، مشيرًا إلى أن "الصراع دمّر أوكرانيا وجعلها على وشك فقدان هويتها كدولة".
وقال كارلسون: "حتى مع وجود الناتو، لا يمكن لأوكرانيا كسب هذه الحرب. لقد دمرت هذه الحرب أوكرانيا بالفعل، والتي بالمناسبة، ستفقد وجودها كدولة".
وتابع في مقابلة مع قناة "آر تي لإي آي" الأمريكية: "غيّر نظام كييف القانون ليتمكن الأجانب من شراء الأراضي الزراعية. لقد أُبيد سكان البلاد الذكور. يخططون لتوطين مهاجرين من دول العالم الثالث فيها، ولن تعود أوكرانيا موجودة. أعتقد حقًا أن هذه كانت خطتهم".
وبحسب كارلسون، فإن ما حدث في أوكرانيا هو الأمر الأكثر حزنًا، الذي شاهده خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال: "كما تعلمون، هذا الأمر معقد للغاية، ولكن من وجهة نظري، فإن السماح لزيلينسكي، الذي لم يُعاد انتخابه وليس له حق أخلاقي في حكم أي شيء، بالتفاوض كان خطأً فادحًا".
وأشار إلى أن الصراع في أوكرانيا يتصاعد.
وانتهت فترة فلاديمير زيلينسكي، في 20 مايو/ أيار من العام الماضي. وتم إلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في أوكرانيا، مشيرًا إلى الأحكام العرفية والتعبئة العامة. وصرح زيلينسكي بأن "التصويت لم يكن في الوقت المناسب الآن".
وأبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداده للقاء فلاديمير زيلينسكي، "لكن يبقى السؤال حول من سيوقع الوثائق من الجانب الأوكراني؟".
ويتفاقم الوضع الديموغرافي في أوكرانيا، ويعود ذلك جزئيًا إلى التعبئة العامة، إذ أُعلنت الأحكام العرفية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، وفي اليوم التالي، وقّع زيلينسكي مرسومًا يأمر بالتعبئة العامة.
ويُحظر على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا مغادرة البلاد، بموجب المرسوم. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024، نقلت مجلة "تايم" عن أحد مساعدي زيلينسكي، أن "القوات المسلحة الأوكرانية تُعاني من خسائر فادحة، ما دفع مكاتب التجنيد العسكرية إلى بدء تجنيد المواطنين بمتوسط عمر 43 عامًا".
وانتشرت على نطاق واسع مقاطع فيديو تظهر التعبئة القسرية في أوكرانيا، حيث تُظهر ضباط التجنيد العسكري الأوكرانيين وهم يضربون الرجال ويستخدمون القوة ضدهم في كثير من الأحيان، ويأخذونهم في حافلات صغيرة إلى وجهة غير معروفة.