لافروف: دعوات وقف إطلاق النار في أوكرانيا هدفها كسب الوقت لصالح زيلينسكي

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الدعوات الحالية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، هي محاولة لكسب بعض الوقت لصالح فلاديمير زيلينسكي الذي يؤمن بتلك الفكرة. 26.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال لافروف في مقابلة مع قناة "ألترا هانغ" المجرية "على منصة "يوتيوب": "عندما تكون هناك دعوات الآن لوقف إطلاق النار، فنحن نعلم أنهم في الواقع يريدون فقط كسب بعض الوقت مرة أخرى، وهذا المنطق المُتجذر بعمق في رأس زيلينسكي، واضح تمامًا لأي مراقب موضوعي".وأشار إلى أنه "نحن، ومن دون أي شك، نعترف باستقلال أوكرانيا. لكن لم نكن لنتخيل أن الأشخاص الذين يعيشون في المناطق التي ذكرتموها، أي تلك التي أصبحت الآن جزءًا من روسيا والمنصوص عليها في دستورنا، سيُعتبرون مواطنين من الدرجة الثانية".وأكد لافروف أن ما يهم روسيا ليس الأراضي بحد ذاتها، بل الناس الذين يعيشون عليها. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

