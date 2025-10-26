https://sarabic.ae/20251026/لافروف-دعوات-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-هدفها-كسب-الوقت-لصالح-زيلينسكي-1106419071.html
لافروف: دعوات وقف إطلاق النار في أوكرانيا هدفها كسب الوقت لصالح زيلينسكي
لافروف: دعوات وقف إطلاق النار في أوكرانيا هدفها كسب الوقت لصالح زيلينسكي
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الدعوات الحالية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، هي محاولة لكسب بعض الوقت لصالح فلاديمير زيلينسكي الذي يؤمن بتلك الفكرة. 26.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-26T17:35+0000
2025-10-26T17:35+0000
2025-10-26T17:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0b/1102579356_0:181:3016:1878_1920x0_80_0_0_cbe43863ab959912bf2199caa2bf43d9.jpg
وقال لافروف في مقابلة مع قناة "ألترا هانغ" المجرية "على منصة "يوتيوب": "عندما تكون هناك دعوات الآن لوقف إطلاق النار، فنحن نعلم أنهم في الواقع يريدون فقط كسب بعض الوقت مرة أخرى، وهذا المنطق المُتجذر بعمق في رأس زيلينسكي، واضح تمامًا لأي مراقب موضوعي".وأشار إلى أنه "نحن، ومن دون أي شك، نعترف باستقلال أوكرانيا. لكن لم نكن لنتخيل أن الأشخاص الذين يعيشون في المناطق التي ذكرتموها، أي تلك التي أصبحت الآن جزءًا من روسيا والمنصوص عليها في دستورنا، سيُعتبرون مواطنين من الدرجة الثانية".وأكد لافروف أن ما يهم روسيا ليس الأراضي بحد ذاتها، بل الناس الذين يعيشون عليها. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20251026/-لافروف-يؤكد-أن-مبادرة-عقد-لقاء-بين-بوتين-وترامب-لا-تزال-قائمة-1106418355.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0b/1102579356_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_37494565e6106c1af1510e51a0de5823.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
لافروف: دعوات وقف إطلاق النار في أوكرانيا هدفها كسب الوقت لصالح زيلينسكي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الدعوات الحالية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، هي محاولة لكسب بعض الوقت لصالح فلاديمير زيلينسكي الذي يؤمن بتلك الفكرة.
وقال لافروف في مقابلة مع قناة "ألترا هانغ" المجرية "على منصة "يوتيوب": "عندما تكون هناك دعوات الآن لوقف إطلاق النار، فنحن نعلم أنهم في الواقع يريدون فقط كسب بعض الوقت مرة أخرى، وهذا المنطق المُتجذر بعمق في رأس زيلينسكي، واضح تمامًا لأي مراقب موضوعي".
وأضاف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا، بلا أدنى شك، تعترف باستقلال أوكرانيا، لكنه أشار إلى أن سكان المناطق التي أصبحت جزءًا من روسيا تعرضوا لتمييز صادم من قبل كييف.
وأشار إلى أنه "نحن، ومن دون أي شك، نعترف باستقلال أوكرانيا. لكن لم نكن لنتخيل أن الأشخاص الذين يعيشون في المناطق التي ذكرتموها، أي تلك التي أصبحت الآن جزءًا من روسيا والمنصوص عليها في دستورنا، سيُعتبرون مواطنين من الدرجة الثانية".
وأكد لافروف أن ما يهم روسيا ليس الأراضي بحد ذاتها، بل الناس الذين يعيشون عليها.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.