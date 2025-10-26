https://sarabic.ae/20251026/-لافروف-يؤكد-أن-مبادرة-عقد-لقاء-بين-بوتين-وترامب-لا-تزال-قائمة-1106418355.html

لافروف يؤكد أن مبادرة عقد لقاء بين بوتين وترامب لا تزال قائمة

لافروف يؤكد أن مبادرة عقد لقاء بين بوتين وترامب لا تزال قائمة

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن مبادرة عقد قمة روسية أمريكية لا تزال قائمة، لكن ينبغي الإعداد الجيد لمثل هذه المحادثات. 26.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-26T16:59+0000

2025-10-26T16:59+0000

2025-10-26T16:59+0000

العالم

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1e/1105454406_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d6b9a7b70b1c74e98ea1b5ad7a213f23.jpg

وأشار لافروف، في مقابلة مع قناة "ألتراهانغ" المجرية، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية في بودابست. وافق الرئيس الروسي وعرض التحضير للقاء. بعد ذلك، وبمبادرة من الجانب الأمريكي، أجرى وزير الخارجية ماركو روبيو اتصالا هاتفيا مع لافروف.وأوضح الوزير الروسي بالقول: "كما ذكرت، سمعت أن وزارة الخارجية أصدرت بيانا يفيد بأن ماركو روبيو وسيرجي لافروف أجريا محادثة هاتفية جيدة ومثمرة. كانت المحادثة جيدة لدرجة أنه لا داعي لعقد اجتماعات أخرى في الوقت الحالي".وكما صرح دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، في وقت سابق، لم يكن هناك اتفاق واضح بشأن مواعيد القمة بين الزعيمين الروسي والأمريكي، وسيكون من الخطأ الحديث عن إلغاء لقاء بوتن وترامب.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول، أنه ألغى عقد الاجتماع المحتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة المجرية بودابست، مضيفا أن "المحادثات ستُعقد لاحقا"، وأفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اليوم نفسه، بأن الجانب الأمريكي هو من اقترح عقد القمة في بودابست.دميترييف: سيتم تنظيم لقاء بين أعضاء الكونغرس الأميركي وممثلي مجلس الدوماالكرملين: بوتين اتفق مع ترامب على أن عقد قمة في الوقت الحالي أمر لا معنى لهالبيت الأبيض: اللقاء بين بوتين وترامب لم يحذف تماما من جدول الأعمال

https://sarabic.ae/20251024/المبعوث-الروسي-الخاص-تسوية-الأزمة-الأوكرانية-بات-قريبا-وقمة-بوتين-وترامب-ستعقد-لاحقا-1106370915.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية