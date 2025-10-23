https://sarabic.ae/20251023/البيت-الأبيض-اللقاء-بين-بوتين-وترامب-لم-يحذف-تماما-من-جدول-الأعمال-1106330376.html
البيت الأبيض: اللقاء بين بوتين وترامب لم يحذف تماما من جدول الأعمال
صرحت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد ضمان أن يكون اللقاء المحتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "استغلالا... 23.10.2025, سبوتنيك عربي
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض في إحاطة صحفية يوم الخميس: "يريد الرئيس ضمان أن يكون اللقاء بينه وبين الرئيس بوتين استغلالاً جيداً لوقته. إنه لا يريد إضاعة الوقت".وأكد البيت الأبيض أن اللقاء بين الزعيمين لم يحذف تماما من جدول الأعمال، ولكنه لن يُعقد إلا إذا كانت هناك "نتيجة ملموسة".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرّح سابقا بأن روسيا مستعدة لمناقشة الجوانب السياسية للتسوية مع أوكرانيا والعمل بأي شكل من الأشكال. مع ذلك، لم تتلق موسكو ردا من كييف بعد على مقترح تشكيل ثلاث مجموعات عمل لمعالجة القضايا الإنسانية والعسكرية والسياسية بشكل أكثر تحديدًا، والذي طرحه الجانب الروسي خلال الجولة الثالثة من المحادثات مع أوكرانيا في إسطنبول في يوليو/تموز. علاوة على ذلك، رفض فلاديمير زيلينسكي دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحضور إلى موسكو لإجراء محادثات.
صرحت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد ضمان أن يكون اللقاء المحتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "استغلالا حكيما للوقت".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض في إحاطة صحفية يوم الخميس: "يريد الرئيس ضمان أن يكون اللقاء بينه وبين الرئيس بوتين استغلالاً جيداً لوقته. إنه لا يريد إضاعة الوقت".
وأشار البيت الأبيض إلى أن "ترامب لا يزال يأمل في حل سلمي للصراع في أوكرانيا، لكنه لا يرى اهتماما كافيا من موسكو لدفع عملية التفاوض قدماً"، على حد قوله.
وأكد البيت الأبيض أن اللقاء بين الزعيمين لم يحذف تماما من جدول الأعمال، ولكنه لن يُعقد إلا إذا كانت هناك "نتيجة ملموسة".
وأضافت ليفيت: "لذلك، لم يحذف تماما من جدول الأعمال لقاء زعيمي البلدين".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرّح سابقا بأن روسيا مستعدة لمناقشة الجوانب السياسية للتسوية مع أوكرانيا والعمل بأي شكل من الأشكال. مع ذلك، لم تتلق موسكو ردا من كييف بعد على مقترح تشكيل ثلاث مجموعات عمل لمعالجة القضايا الإنسانية والعسكرية والسياسية بشكل أكثر تحديدًا، والذي طرحه الجانب الروسي خلال الجولة الثالثة من المحادثات مع أوكرانيا في إسطنبول في يوليو/تموز.
علاوة على ذلك، رفض فلاديمير زيلينسكي دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحضور إلى موسكو لإجراء محادثات.