الكرملين: بوتين اتفق مع ترامب على أن عقد قمة في الوقت الحالي أمر لا معنى له
11:04 GMT 26.10.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف ، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أول من طرح فكرة أنه لا جدوى في الوقت الراهن من عقد القمة في بودابست، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشاركه هذا الموقف.
وقال بيسكوف للصحفي في قناة "روسيا 1"، بافيل زاروبين: "فكرة أنه لا معنى لعقد القمة الآن ظهرت أولًا لدى ترامب، لكن الرئيس بوتين أبدى اتفاقه معها في تصريحاته".

وأضاف تعليقاً على تأجيل قمة الزعيمين التي كان متوقعًا عقدها في العاصمة الهنغارية بودابست: "لا يمكن للرئيسين أن يجتمعا لمجرد الاجتماع؛ لا يمكنهما ببساطة إضاعة وقتهما، وهما يصرحان بذلك علناً. لذلك، كلفا (وزير الخارجية الروسي سيرغي) لافروف و(وزير الخارجية الأمريكي ماركو) روبيو بالتحضير لهذه العملية. إنها عملية معقدة".

وأكد أنه "هناك تفاهم على أنه من الأفضل عقد اللقاء دون تأخيره لفترة طويلة".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2025
وأشار إلى أن عملية التحضير للقمة الروسية الأمريكية معقدة، وأوضح أن "هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به قبل وضع الأساس لمثل هذه القمة الجديدة".

وأضاف: "بصراحة، الحديث عن إلغاء قمة محددة بهذا الشكل ربما يكون غير صحيح". وتابع: "دعونا نتذكر أنه ليس هناك أي اتفاق واضح بشأن أي مواعيد للقمة".

وأشار إلى أنه "ليس الجميع يرغب في انعقاد هذه القمة".

وأكد أن رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصادقة في حل جميع الأزمات الحادة، بما في ذلك تلك المحيطة بأوكرانيا، لا تثير سوى مشاعر إيجابية.

وأضاف بيسكوف: "لكن في بعض الأحيان، يتناقض هذا التسرع المفرط بشكل حاد مع الواقع، لأن صراعا مثل الصراع الأوكراني... مع أسبابه الكامنة معقد للغاية ولا يمكن حله بين عشية وضحاها".
أوروبا..الإتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2025
وأشار بيسكوف إلى أن الهستيريا العسكرية للاتحاد الأوروبي هي سبب توقف المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية.

وأضاف بيسكوف: "ونظرا للتوقف، فإن ترامب يفهم بالطبع أنه لا يوجد سبب للاعتقاد بإمكانية تحقيق أي تقدم في الحل السلمي في المستقبل القريب".

وأوضح أن "مصالحنا هي بناء علاقات جيدة مع جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة" .
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2025
وفي وقت سابق، أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، أن القمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب ستُعقد، لكنها على الأرجح ستُؤجل إلى موعد لاحق.

وأوضح أن مجرد وقف إطلاق النار لن يكون كافيًا لتسوية الأزمة، مضيفًا: "روسيا لا تريد فقط وقفًا لإطلاق النار، بل حلاً نهائيًا للنزاع. وقف إطلاق النار يمكن أن يُخرق في أي وقت، فهو إجراء مؤقت، وقد يُستغل لإعادة التسلح والاستعداد لجولة جديدة من القتال"، لافتًا إلى أن الأطراف "أصبحت قريبة بشكل معقول" من التوصل إلى اتفاق شامل.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول، أنه ألغى عقد الاجتماع المحتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة المجرية بودابست، مضيفًا أن "المحادثات ستُعقد لاحقًا".
وأفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اليوم نفسه، بأن الجانب الأمريكي هو من اقترح عقد القمة في بودابست.
