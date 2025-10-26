https://sarabic.ae/20251026/الكرملين-بوتين-اتفق-مع-ترامب-على-أن-عقد-قمة-في-الوقت-الحالي-أمر-لا-معنى-له-1106407579.html
الكرملين: بوتين اتفق مع ترامب على أن عقد قمة في الوقت الحالي أمر لا معنى له
الكرملين: بوتين اتفق مع ترامب على أن عقد قمة في الوقت الحالي أمر لا معنى له
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف ، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أول من طرح فكرة أنه لا جدوى في الوقت الراهن من عقد... 26.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-26T11:04+0000
2025-10-26T11:04+0000
2025-10-26T11:04+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103788942_0:0:3486:1961_1920x0_80_0_0_90c0871c2b0cfce8ede2e0157ffc84ec.jpg
وقال بيسكوف للصحفي في قناة "روسيا 1"، بافيل زاروبين: "فكرة أنه لا معنى لعقد القمة الآن ظهرت أولًا لدى ترامب، لكن الرئيس بوتين أبدى اتفاقه معها في تصريحاته".وأكد أنه "هناك تفاهم على أنه من الأفضل عقد اللقاء دون تأخيره لفترة طويلة".وأشار إلى أن عملية التحضير للقمة الروسية الأمريكية معقدة، وأوضح أن "هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به قبل وضع الأساس لمثل هذه القمة الجديدة".وأشار إلى أنه "ليس الجميع يرغب في انعقاد هذه القمة".وأضاف بيسكوف: "لكن في بعض الأحيان، يتناقض هذا التسرع المفرط بشكل حاد مع الواقع، لأن صراعا مثل الصراع الأوكراني... مع أسبابه الكامنة معقد للغاية ولا يمكن حله بين عشية وضحاها".وأشار بيسكوف إلى أن الهستيريا العسكرية للاتحاد الأوروبي هي سبب توقف المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية. وأوضح أن "مصالحنا هي بناء علاقات جيدة مع جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة" .وفي وقت سابق، أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، أن القمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب ستُعقد، لكنها على الأرجح ستُؤجل إلى موعد لاحق.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول، أنه ألغى عقد الاجتماع المحتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة المجرية بودابست، مضيفًا أن "المحادثات ستُعقد لاحقًا".وأفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اليوم نفسه، بأن الجانب الأمريكي هو من اقترح عقد القمة في بودابست.دميترييف: موسكو معنية بإنهاء الصراع في أوكرانيا في أقرب وقت ممكنالمبعوث الرئاسي الروسي: الاتفاق لتسوية الأزمة الأوكرانية بات قريبا وقمة بوتين وترامب ستعقد لاحقا
https://sarabic.ae/20251025/ترامب-يعول-على-مساعدة-الصين-له-في-المحادثات-مع-روسيا-1106372866.html
https://sarabic.ae/20251025/مصادرة-الأصول-الروسية-قد-تكلف-الاتحاد-الأوروبي-مليارات-الدولارات-1106387483.html
https://sarabic.ae/20251025/ترامب-يضع-شرطا-من-أجل-لقائه-مع-بوتين-1106392219.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103788942_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_68d18ebe7b74b1d13492486ce3d0019d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
الكرملين: بوتين اتفق مع ترامب على أن عقد قمة في الوقت الحالي أمر لا معنى له
أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف ، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أول من طرح فكرة أنه لا جدوى في الوقت الراهن من عقد القمة في بودابست، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشاركه هذا الموقف.
وقال بيسكوف للصحفي في قناة "روسيا 1"، بافيل زاروبين: "فكرة أنه لا معنى لعقد القمة الآن ظهرت أولًا لدى ترامب، لكن الرئيس بوتين أبدى اتفاقه معها في تصريحاته".
وأضاف تعليقاً على تأجيل قمة الزعيمين التي كان متوقعًا عقدها في العاصمة الهنغارية بودابست: "لا يمكن للرئيسين أن يجتمعا لمجرد الاجتماع؛ لا يمكنهما ببساطة إضاعة وقتهما، وهما يصرحان بذلك علناً. لذلك، كلفا (وزير الخارجية الروسي سيرغي) لافروف و(وزير الخارجية الأمريكي ماركو) روبيو بالتحضير لهذه العملية. إنها عملية معقدة".
وأكد أنه "هناك تفاهم على أنه من الأفضل عقد اللقاء دون تأخيره لفترة طويلة".
وأشار إلى أن عملية التحضير للقمة الروسية الأمريكية معقدة، وأوضح أن "هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به قبل وضع الأساس لمثل هذه القمة الجديدة".
وأضاف: "بصراحة، الحديث عن إلغاء قمة محددة بهذا الشكل ربما يكون غير صحيح". وتابع: "دعونا نتذكر أنه ليس هناك أي اتفاق واضح بشأن أي مواعيد للقمة".
وأشار إلى أنه "ليس الجميع يرغب في انعقاد هذه القمة".
وأكد أن رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصادقة في حل جميع الأزمات الحادة، بما في ذلك تلك المحيطة بأوكرانيا، لا تثير سوى مشاعر إيجابية.
وأضاف بيسكوف: "لكن في بعض الأحيان، يتناقض هذا التسرع المفرط بشكل حاد مع الواقع، لأن صراعا مثل الصراع الأوكراني... مع أسبابه الكامنة معقد للغاية ولا يمكن حله بين عشية وضحاها".
وأشار بيسكوف إلى أن الهستيريا العسكرية للاتحاد الأوروبي هي سبب توقف المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية.
وأضاف بيسكوف: "ونظرا للتوقف، فإن ترامب يفهم بالطبع أنه لا يوجد سبب للاعتقاد بإمكانية تحقيق أي تقدم في الحل السلمي في المستقبل القريب".
وأوضح أن "مصالحنا هي بناء علاقات جيدة مع جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة" .
وفي وقت سابق، أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، أن القمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب ستُعقد، لكنها على الأرجح ستُؤجل إلى موعد لاحق.
وأوضح أن مجرد وقف إطلاق النار لن يكون كافيًا لتسوية الأزمة، مضيفًا: "روسيا لا تريد فقط وقفًا لإطلاق النار، بل حلاً نهائيًا للنزاع. وقف إطلاق النار يمكن أن يُخرق في أي وقت، فهو إجراء مؤقت، وقد يُستغل لإعادة التسلح والاستعداد لجولة جديدة من القتال"، لافتًا إلى أن الأطراف "أصبحت قريبة بشكل معقول" من التوصل إلى اتفاق شامل.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول، أنه ألغى عقد الاجتماع المحتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة المجرية بودابست، مضيفًا أن "المحادثات ستُعقد لاحقًا".
وأفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اليوم نفسه، بأن الجانب الأمريكي هو من اقترح عقد القمة في بودابست.