الكرملين: بوتين اتفق مع ترامب على أن عقد قمة في الوقت الحالي أمر لا معنى له

أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف ، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أول من طرح فكرة أنه لا جدوى في الوقت الراهن من عقد...

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

وقال بيسكوف للصحفي في قناة "روسيا 1"، بافيل زاروبين: "فكرة أنه لا معنى لعقد القمة الآن ظهرت أولًا لدى ترامب، لكن الرئيس بوتين أبدى اتفاقه معها في تصريحاته".وأكد أنه "هناك تفاهم على أنه من الأفضل عقد اللقاء دون تأخيره لفترة طويلة".وأشار إلى أن عملية التحضير للقمة الروسية الأمريكية معقدة، وأوضح أن "هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به قبل وضع الأساس لمثل هذه القمة الجديدة".وأشار إلى أنه "ليس الجميع يرغب في انعقاد هذه القمة".وأضاف بيسكوف: "لكن في بعض الأحيان، يتناقض هذا التسرع المفرط بشكل حاد مع الواقع، لأن صراعا مثل الصراع الأوكراني... مع أسبابه الكامنة معقد للغاية ولا يمكن حله بين عشية وضحاها".وأشار بيسكوف إلى أن الهستيريا العسكرية للاتحاد الأوروبي هي سبب توقف المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية. وأوضح أن "مصالحنا هي بناء علاقات جيدة مع جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة" .وفي وقت سابق، أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، أن القمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب ستُعقد، لكنها على الأرجح ستُؤجل إلى موعد لاحق.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول، أنه ألغى عقد الاجتماع المحتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة المجرية بودابست، مضيفًا أن "المحادثات ستُعقد لاحقًا".وأفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اليوم نفسه، بأن الجانب الأمريكي هو من اقترح عقد القمة في بودابست.دميترييف: موسكو معنية بإنهاء الصراع في أوكرانيا في أقرب وقت ممكنالمبعوث الرئاسي الروسي: الاتفاق لتسوية الأزمة الأوكرانية بات قريبا وقمة بوتين وترامب ستعقد لاحقا

الولايات المتحدة الأمريكية

