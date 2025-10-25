ترامب يضع شرطا من أجل لقائه مع بوتين

عربي
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لن يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلا إذا كان لديه تفاهم على إمكانية التوصل إلى اتفاق لحل النزاع في أوكرانيا.
وصرح ترامب للصحفيين عندما سُئل عن الشروط التي سيوافق بموجبها على لقاء بوتين مرة أخرى: "علينا أن نكون واثقين من قدرتنا على التوصل إلى اتفاق. لن أضيع أي وقت. لطالما كانت لدي علاقة ممتازة مع فلاديمير بوتين".
صرحت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، يوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد ضمان أن يكون اللقاء المحتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "استغلالا حكيما للوقت".
مدير عام الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
المبعوث الرئاسي الروسي: الاتفاق لتسوية الأزمة الأوكرانية بات قريبا وقمة بوتين وترامب ستعقد لاحقا
أمس, 23:16 GMT
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض في إحاطة صحفية يوم الخميس: "يريد الرئيس ضمان أن يكون اللقاء بينه وبين الرئيس بوتين استغلالاً جيداً لوقته. إنه لا يريد إضاعة الوقت".
وأشار البيت الأبيض إلى أن "ترامب لا يزال يأمل في حل سلمي للصراع في أوكرانيا، لكنه لا يرى اهتماما كافيا من موسكو لدفع عملية التفاوض قدماً"، على حد قوله.
