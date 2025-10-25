https://sarabic.ae/20251025/ترامب-يضع-شرطا-من-أجل-لقائه-مع-بوتين-1106392219.html
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لن يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلا إذا كان لديه تفاهم على إمكانية التوصل إلى اتفاق لحل النزاع في أوكرانيا. 25.10.2025, سبوتنيك عربي
وصرح ترامب للصحفيين عندما سُئل عن الشروط التي سيوافق بموجبها على لقاء بوتين مرة أخرى: "علينا أن نكون واثقين من قدرتنا على التوصل إلى اتفاق. لن أضيع أي وقت. لطالما كانت لدي علاقة ممتازة مع فلاديمير بوتين".وأشار البيت الأبيض إلى أن "ترامب لا يزال يأمل في حل سلمي للصراع في أوكرانيا، لكنه لا يرى اهتماما كافيا من موسكو لدفع عملية التفاوض قدماً"، على حد قوله.
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لن يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلا إذا كان لديه تفاهم على إمكانية التوصل إلى اتفاق لحل النزاع في أوكرانيا.
وصرح ترامب للصحفيين عندما سُئل عن الشروط التي سيوافق بموجبها على لقاء بوتين مرة أخرى: "علينا أن نكون واثقين من قدرتنا على التوصل إلى اتفاق. لن أضيع أي وقت. لطالما كانت لدي علاقة ممتازة مع فلاديمير بوتين".
صرحت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، يوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد ضمان أن يكون اللقاء المحتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "استغلالا حكيما للوقت".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض في إحاطة صحفية يوم الخميس: "يريد الرئيس ضمان أن يكون اللقاء بينه وبين الرئيس بوتين استغلالاً جيداً لوقته. إنه لا يريد إضاعة الوقت".
وأشار البيت الأبيض إلى أن "ترامب لا يزال يأمل في حل سلمي للصراع في أوكرانيا، لكنه لا يرى اهتماما كافيا من موسكو لدفع عملية التفاوض قدماً"، على حد قوله.