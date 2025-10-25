https://sarabic.ae/20251025/ترامب-يعول-على-مساعدة-الصين-له-في-المحادثات-مع-روسيا-1106372866.html

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إلى أنه يتوقع من الصين مساعدته في التفاوض مع روسيا.

وقال ترامب على متن طائرة الرئاسة الأمريكية في طريقه إلى آسيا، أثناء بث البيت الأبيض: "أود أن تساعد الصين (فيما يخص) روسيا".وأوضح ترامب أنه يعتقد أن القيادة الروسية ملتزمة بتحقيق تسوية في أوكرانيا.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول، أنه ألغى عقد الاجتماع المحتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة المجرية بودابست، مضيفًا أن "المحادثات ستُعقد لاحقًا".وأفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اليوم نفسه، بأن الجانب الأمريكي هو من اقترح عقد القمة في بودابست.البيت الأبيض: اللقاء بين بوتين وترامب لم يحذف تماما من جدول الأعمال

