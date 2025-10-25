https://sarabic.ae/20251025/ترامب-يعول-على-مساعدة-الصين-له-في-المحادثات-مع-روسيا-1106372866.html
ترامب يعول على مساعدة الصين له في المحادثات مع روسيا
ترامب يعول على مساعدة الصين له في المحادثات مع روسيا
سبوتنيك عربي
أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إلى أنه يتوقع من الصين مساعدته في التفاوض مع روسيا.
وقال ترامب على متن طائرة الرئاسة الأمريكية في طريقه إلى آسيا، أثناء بث البيت الأبيض: "أود أن تساعد الصين (فيما يخص) روسيا".وأوضح ترامب أنه يعتقد أن القيادة الروسية ملتزمة بتحقيق تسوية في أوكرانيا.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول، أنه ألغى عقد الاجتماع المحتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة المجرية بودابست، مضيفًا أن "المحادثات ستُعقد لاحقًا".وأفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اليوم نفسه، بأن الجانب الأمريكي هو من اقترح عقد القمة في بودابست.البيت الأبيض: اللقاء بين بوتين وترامب لم يحذف تماما من جدول الأعمال
وقال ترامب على متن طائرة الرئاسة الأمريكية في طريقه إلى آسيا، أثناء بث البيت الأبيض: "أود أن تساعد الصين (فيما يخص) روسيا".
وأضاف ترامب أنه سيناقش التسوية الأوكرانية خلال اجتماعه المقبل مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية.
وأوضح ترامب أنه يعتقد أن القيادة الروسية ملتزمة بتحقيق تسوية في أوكرانيا.
وقال ترامب: "سنرى، أعتقد أنه (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) يريد إنهاء هذا الوضع".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول، أنه ألغى عقد الاجتماع المحتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة المجرية بودابست، مضيفًا أن "المحادثات ستُعقد لاحقًا".
وأفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اليوم نفسه، بأن الجانب الأمريكي هو من اقترح عقد القمة في بودابست.