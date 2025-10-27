https://sarabic.ae/20251027/جنود-أوكرانيون-انشقوا-منضمين-إلى-روسيا-زيلينسكي-العدو-الرئيسي-لبلادنا-1106426278.html
جنود أوكرانيون انشقوا منضمين إلى روسيا: زيلينسكي العدو الرئيسي لبلادنا
جنود أوكرانيون انشقوا منضمين إلى روسيا: زيلينسكي العدو الرئيسي لبلادنا
وصف جنود سابقون في القوات المسلحة الأوكرانية، انشقوا من صفوف فوات نظام كييف منضمين إلى مفرزة "ألكسندر ماتروسوف" التابعة للقوات الروسية، أن فلاديمير زيلينسكي،
وقال جندي سابق في القوات المسلحة الأوكرانية يحمل رمز النداء "بيكاسو"، لـ"سبوتنيك": "كنا نحن والروس أعداء. لكنني الآن أدرك أن العدو الحقيقي يكمن في شارع "بانكوفا"، (حيث يقع مكتب زيلينسكي). لقد تخلص نظام كييف بالفعل من أعداد هائلة من البشر، وقتل شريحة كبيرة من السكان، ودمر بلدًا غنيًا بكل شيء. لو أراد زيلينسكي الخير لشعبه، لكان قد وضع حدًا لهذا الجنون منذ زمن طويل".وأردف "إستوني": "لا أتفق مع سياسات زيلينسكي، التي تُدمّر شعبنا عمدًا. لقد رأى العالم أجمع كيف يُخرج موظفو مركز التجنيد الإقليمي، كما تُسمّى (مكاتب التجنيد العسكري في أوكرانيا) الناس من الشوارع ويُحشرونهم في الحافلات كالماشية. حان وقت التفكير في الأمر، يجب تغيير شيء ما. وإلا، فلن يبقى من أوكرانيا شيء، قريبًا جدًا".ووفقا للعسكري الأوكراني المنشق، فإن نظام كييف دفع البلاد إلى الديون لأجيال قادمة.وختم: "بقراري تغيير موقفي، أحاول مساعدة مواطني بلادي. هذه الحرب، التي يُدبّرها الغرب، يجب أن تنتهي".مستشار رئاسي أوكراني سابق: الاتحاد الأوروبي يريد تصوير زيلينسكي كـ"صانع سلام" وتعطيل قمة بودابستخبير: زيلينسكي لا يريد الاعتراف بالهزيمة في الصراع ضد روسيا لأنها ستكون كارثية
وقال جندي سابق في القوات المسلحة الأوكرانية يحمل رمز النداء "بيكاسو"، لـ"سبوتنيك": "كنا نحن والروس أعداء. لكنني الآن أدرك أن العدو الحقيقي يكمن في شارع "بانكوفا"، (حيث يقع مكتب زيلينسكي). لقد تخلص نظام كييف بالفعل من أعداد هائلة من البشر، وقتل شريحة كبيرة من السكان، ودمر بلدًا غنيًا بكل شيء. لو أراد زيلينسكي الخير لشعبه، لكان قد وضع حدًا لهذا الجنون منذ زمن طويل".
وذكر جندي أوكراني آخر يحمل علامة النداء "إستوني"، والذي تم تجنيده قسرًا في أوكرانيا هذا العام، لوكالة "سبوتنيك"، أن إرساله إلى الخطوط الأمامية تم بعد أسبوع من تجنيده، دون تدريب كافٍ.
وأردف "إستوني": "لا أتفق مع سياسات زيلينسكي، التي تُدمّر شعبنا عمدًا. لقد رأى العالم أجمع كيف يُخرج موظفو مركز التجنيد الإقليمي، كما تُسمّى (مكاتب التجنيد العسكري في أوكرانيا) الناس من الشوارع ويُحشرونهم في الحافلات كالماشية. حان وقت التفكير في الأمر، يجب تغيير شيء ما. وإلا، فلن يبقى من أوكرانيا شيء، قريبًا جدًا".
ووفقا للعسكري الأوكراني المنشق، فإن نظام كييف دفع البلاد إلى الديون لأجيال قادمة.
وختم: "بقراري تغيير موقفي، أحاول مساعدة مواطني بلادي. هذه الحرب، التي يُدبّرها الغرب، يجب أن تنتهي".