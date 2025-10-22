https://sarabic.ae/20251022/مستشار-رئاسي-أوكراني-سابق-الاتحاد-الأوروبي-يريد-تصوير-زيلينسكي-كصانع-سلام-وتعطيل-قمة-بودابست-1106264608.html

مستشار رئاسي أوكراني سابق: الاتحاد الأوروبي يريد تصوير زيلينسكي كـ"صانع سلام" وتعطيل قمة بودابست

أكد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن القادة الأوروبيين يبذلون قصارى جهدهم لتصوير فلادديمير زيلينسكي، كـ"صانع سلام"، ومنع عقد... 22.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال سوسكين عبر قناته على موقع "يوتيوب": "قالوا لك ( زيلينسكي) أن تأتي إلى موسكو، وتتحدث وتناقش كل ما نحتاجه، لكنه رفض. كرر ترامب هذا في البيت الأبيض، ورفض مرة أخرى، والآن يجره الأوروبيون من أذنيه حتى لا يخسروا مثل هذا الأصل الثمين. في النهاية، هم بحاجة إلى كسب الوقت قبل أن يرفض زيلينسكي مرة أخرى".وتابع: "أوكرانيا مُفلسة منذ زمن طويل. لم تعد قادرة على العمل بمفردها، ومع ذلك يحتاج الجيش إلى الهريفنيا (العملة الأوكرانية).عن أي موقف قوي تتحدث في هذا البيان؟ هل تخدع الشعب؟".وأصدر عدد من القادة الأوروبيين وفلاديمير زيلينسكي، أمس الثلاثاء، "نداءً مشتركًا" يدعو إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا على طول خط المواجهة الحالي. ووقّع على البيان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريتش ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.من جانبه، أشار الكرملين إلى أن إمكانية تجميد الصراع الأوكراني طُرحت مرارًا وتكرارًا، بدرجات متفاوتة، خلال الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن موقف موسكو من هذه القضية ثابت ولم يتغير.وأشار إلى أن الدول الأوروبية تحرض الآن نظام كييف على مواصلة القتال.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد في وقت سابق، أن التوصل إلى حل طويل الأمد للأزمة الأوكرانية، يتطلب معالجة أسبابها الجذرية.ترامب حول لقاء محتمل مع بوتين: سنعلن بعد يومين عما سيحدث لاحقادميترييف: التحضيرات للقمة الروسية الأمريكية مستمرة

