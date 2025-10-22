https://sarabic.ae/20251022/مستشار-رئاسي-أوكراني-سابق-الاتحاد-الأوروبي-يريد-تصوير-زيلينسكي-كصانع-سلام-وتعطيل-قمة-بودابست-1106264608.html
مستشار رئاسي أوكراني سابق: الاتحاد الأوروبي يريد تصوير زيلينسكي كـ"صانع سلام" وتعطيل قمة بودابست
مستشار رئاسي أوكراني سابق: الاتحاد الأوروبي يريد تصوير زيلينسكي كـ"صانع سلام" وتعطيل قمة بودابست
سبوتنيك عربي
أكد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن القادة الأوروبيين يبذلون قصارى جهدهم لتصوير فلادديمير زيلينسكي، كـ"صانع سلام"، ومنع عقد... 22.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-22T04:35+0000
2025-10-22T04:35+0000
2025-10-22T04:45+0000
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103756970_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_603bc26599c37fcfb5b01981111841f6.jpg
وقال سوسكين عبر قناته على موقع "يوتيوب": "قالوا لك ( زيلينسكي) أن تأتي إلى موسكو، وتتحدث وتناقش كل ما نحتاجه، لكنه رفض. كرر ترامب هذا في البيت الأبيض، ورفض مرة أخرى، والآن يجره الأوروبيون من أذنيه حتى لا يخسروا مثل هذا الأصل الثمين. في النهاية، هم بحاجة إلى كسب الوقت قبل أن يرفض زيلينسكي مرة أخرى".وتابع: "أوكرانيا مُفلسة منذ زمن طويل. لم تعد قادرة على العمل بمفردها، ومع ذلك يحتاج الجيش إلى الهريفنيا (العملة الأوكرانية).عن أي موقف قوي تتحدث في هذا البيان؟ هل تخدع الشعب؟".وأصدر عدد من القادة الأوروبيين وفلاديمير زيلينسكي، أمس الثلاثاء، "نداءً مشتركًا" يدعو إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا على طول خط المواجهة الحالي. ووقّع على البيان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريتش ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.من جانبه، أشار الكرملين إلى أن إمكانية تجميد الصراع الأوكراني طُرحت مرارًا وتكرارًا، بدرجات متفاوتة، خلال الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن موقف موسكو من هذه القضية ثابت ولم يتغير.وأشار إلى أن الدول الأوروبية تحرض الآن نظام كييف على مواصلة القتال.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد في وقت سابق، أن التوصل إلى حل طويل الأمد للأزمة الأوكرانية، يتطلب معالجة أسبابها الجذرية.ترامب حول لقاء محتمل مع بوتين: سنعلن بعد يومين عما سيحدث لاحقادميترييف: التحضيرات للقمة الروسية الأمريكية مستمرة
https://sarabic.ae/20251022/ترامب-لا-أعتبر-اللقاء-مع-بوتين-في-بودابست-مضيعة-للوقت-1106262274.html
https://sarabic.ae/20251021/تصويت-برأيك-لماذا-تسعى-الدول-الأوروبية-لعرقلة-القمة-المرتقبة-بين-بوتين-وترامب؟-1106245073.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103756970_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_f849cb596db3caefbdf82a47bfea3592.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
مستشار رئاسي أوكراني سابق: الاتحاد الأوروبي يريد تصوير زيلينسكي كـ"صانع سلام" وتعطيل قمة بودابست
04:35 GMT 22.10.2025 (تم التحديث: 04:45 GMT 22.10.2025)
أكد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن القادة الأوروبيين يبذلون قصارى جهدهم لتصوير فلادديمير زيلينسكي، كـ"صانع سلام"، ومنع عقد القمة الثانية المحتملة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.
وقال سوسكين عبر قناته على موقع "يوتيوب": "قالوا لك ( زيلينسكي) أن تأتي إلى موسكو، وتتحدث وتناقش كل ما نحتاجه، لكنه رفض. كرر ترامب هذا في البيت الأبيض، ورفض مرة أخرى، والآن يجره الأوروبيون من أذنيه حتى لا يخسروا مثل هذا الأصل الثمين. في النهاية، هم بحاجة إلى كسب الوقت قبل أن يرفض زيلينسكي مرة أخرى".
ووفقا له، فإن أوكرانيا، على الرغم من الوعود الوردية في بيان الاتحاد الأوروبي، تعاني منذ فترة طويلة من أزمة عميقة، لذا من الضروري بالنسبة لها الحصول على فترة الراحة اللازمة "حتى يتمكن الشركاء الأوروبيون من مساعدة كييف".
وتابع: "أوكرانيا مُفلسة منذ زمن طويل. لم تعد قادرة على العمل بمفردها، ومع ذلك يحتاج الجيش إلى الهريفنيا (العملة الأوكرانية).عن أي موقف قوي تتحدث في هذا البيان؟ هل تخدع الشعب؟".
وأصدر عدد من القادة الأوروبيين وفلاديمير زيلينسكي، أمس الثلاثاء، "نداءً مشتركًا" يدعو إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا على طول خط المواجهة الحالي. ووقّع على البيان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريتش ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وفي الأسبوع الماضي، أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "كرر عرضه لروسيا وأوكرانيا، بالتوقف عند خط المواجهة الحالي والتفاوض على شيء ما في وقت لاحق".
من جانبه، أشار الكرملين إلى أن إمكانية تجميد الصراع الأوكراني طُرحت مرارًا وتكرارًا، بدرجات متفاوتة، خلال الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن موقف موسكو من هذه القضية ثابت ولم يتغير.
وأشار إلى أن الدول الأوروبية تحرض الآن نظام كييف على مواصلة القتال.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد في وقت سابق، أن التوصل إلى حل طويل الأمد للأزمة الأوكرانية، يتطلب معالجة أسبابها الجذرية.