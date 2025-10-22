https://sarabic.ae/20251022/ترامب-لا-أعتبر-اللقاء-مع-بوتين-في-بودابست-مضيعة-للوقت-1106262274.html

ترامب: لا أعتبر اللقاء مع بوتين في بودابست مضيعة للوقت

ترامب: لا أعتبر اللقاء مع بوتين في بودابست مضيعة للوقت

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه لا يرى اللقاء المحتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست مضيعة للوقت. 22.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-22T01:12+0000

2025-10-22T01:12+0000

2025-10-22T01:22+0000

ترامب

فلاديمير بوتين

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103784036_0:0:2316:1304_1920x0_80_0_0_bbb69413e73a6e383a77709d1934015d.jpg

وكان ترامب قد قال في وقت سابق، ردًا على سؤال حول احتمال عقد الاجتماع مع بوتين وإمكانية تزويد كييف بصواريخ "توماهوك"، إنه لم يُتخذ بعد قرار بهذا الشأن لأنه لا يريد إضاعة وقته سدى.وأوضح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض قائلًا: "لم أقل ذلك، لم أقل إنه سيكون كذلك، لا أحد يعلم ما الذي يمكن أن يحدث".وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، علق كيريل دميترييف، رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، على التقارير الإعلامية حول القمة الروسية الأمريكية المرتقبة في المجر، مؤكدًا أن الاستعدادات جارية.وكتب دميترييف على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي: "تشوه وسائل الإعلام التصريحات حول "المستقبل القريب" لتقويض القمة المقبلة. الاستعدادات جارية".وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، مساء يوم الخميس 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مكالمتهما الهاتفية الثامنة هذا العام.وبعد المكالمة التي استمرت ساعتين ونصف، أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن موسكو وواشنطن ستبدآن فورا التحضيرات لقمة جديدة بين زعيمي البلدين، والتي قد تعقد في العاصمة المجرية بودابست.

https://sarabic.ae/20251021/ترامب-حول-لقاء-محتمل-مع-بوتين-سنعلن-بعد-يومين-عما-سيحدث-لاحقا-1106260859.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترامب, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية