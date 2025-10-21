https://sarabic.ae/20251021/دميترييف-التحضيرات-للقمة-الروسية-الأمريكية-مستمرة-1106260639.html

دميترييف: التحضيرات للقمة الروسية الأمريكية مستمرة

وكتب دميترييف على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي: "تشوه وسائل الإعلام التصريحات حول "المستقبل القريب" لتقويض القمة المقبلة. الاستعدادات جارية".وقال المسؤول لوكالة "سبوتنيك": "لا يخطط الرئيس ترامب للقاء الرئيس بوتين في المستقبل القريب".وأفادت تقارير أمريكية، نقلاً عن متحدث باسم البيت الأبيض، أن "الاجتماع بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والذي كان من المقرر عقده هذا الأسبوع، قد أُجّل مؤقتًا"، بحسب زعمها.وأشار بيان الخارجية الأمريكية إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أكد على "أهمية الاتصالات المقبلة كفرصة لروسيا والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى حل دائم للنزاع (الأوكراني)، بما يتماشى مع رؤية الرئيس ترامب".وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أنه لم يتم الاتفاق بعد على موعد ومكان المشاورات الروسية الأمريكية المقبلة بشأن القضايا الثنائية.وبعد المكالمة التي استمرت ساعتين ونصف، أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن موسكو وواشنطن ستبدآن فورا التحضيرات لقمة جديدة بين زعيمي البلدين، والتي قد تعقد في العاصمة المجرية بودابست.

