https://sarabic.ae/20251021/دميترييف-التحضيرات-للقمة-الروسية-الأمريكية-مستمرة-1106260639.html
دميترييف: التحضيرات للقمة الروسية الأمريكية مستمرة
دميترييف: التحضيرات للقمة الروسية الأمريكية مستمرة
سبوتنيك عربي
علق كيريل دميترييف، رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، على التقارير الإعلامية حول القمة... 21.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-21T20:56+0000
2025-10-21T20:56+0000
2025-10-21T20:56+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103783656_0:0:2161:1216_1920x0_80_0_0_4b5ec3afbe4ac32f09746cf6262fa4f3.jpg
وكتب دميترييف على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي: "تشوه وسائل الإعلام التصريحات حول "المستقبل القريب" لتقويض القمة المقبلة. الاستعدادات جارية".وقال المسؤول لوكالة "سبوتنيك": "لا يخطط الرئيس ترامب للقاء الرئيس بوتين في المستقبل القريب".وأفادت تقارير أمريكية، نقلاً عن متحدث باسم البيت الأبيض، أن "الاجتماع بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والذي كان من المقرر عقده هذا الأسبوع، قد أُجّل مؤقتًا"، بحسب زعمها.وأشار بيان الخارجية الأمريكية إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أكد على "أهمية الاتصالات المقبلة كفرصة لروسيا والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى حل دائم للنزاع (الأوكراني)، بما يتماشى مع رؤية الرئيس ترامب".وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أنه لم يتم الاتفاق بعد على موعد ومكان المشاورات الروسية الأمريكية المقبلة بشأن القضايا الثنائية.وبعد المكالمة التي استمرت ساعتين ونصف، أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن موسكو وواشنطن ستبدآن فورا التحضيرات لقمة جديدة بين زعيمي البلدين، والتي قد تعقد في العاصمة المجرية بودابست.
https://sarabic.ae/20251021/مسؤول-في-الإدارة-الأمريكية-لا-خطط-لعقد-قمة-بين-ترامب-وبوتين-في-المستقبل-القريب-1106254005.html
https://sarabic.ae/20251021/تصويت-برأيك-لماذا-تسعى-الدول-الأوروبية-لعرقلة-القمة-المرتقبة-بين-بوتين-وترامب؟-1106245073.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103783656_336:0:2048:1284_1920x0_80_0_0_f74c7a6c362c35548231e403a1bd0640.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
دميترييف: التحضيرات للقمة الروسية الأمريكية مستمرة
علق كيريل دميترييف، رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، على التقارير الإعلامية حول القمة الروسية الأمريكية المرتقبة في المجر، مؤكدًا أن الاستعدادات جارية.
وكتب دميترييف على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي: "تشوه وسائل الإعلام التصريحات حول "المستقبل القريب" لتقويض القمة المقبلة. الاستعدادات جارية".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مسؤول كبير في إدراة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأنه لا توجد خطط لعقد قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، "في المستقبل القريب".
وقال المسؤول لوكالة "سبوتنيك": "لا يخطط الرئيس ترامب للقاء الرئيس بوتين في المستقبل القريب".
وأفادت تقارير أمريكية، نقلاً عن متحدث باسم البيت الأبيض، أن "الاجتماع بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والذي كان من المقرر عقده هذا الأسبوع، قد أُجّل مؤقتًا"، بحسب زعمها.
وأجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم أمس الاثنين، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بحثا خلاله الخطوات الممكنة لتنفيذ التفاهمات، التي تم التوصل إليها خلال مباحثات الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب.
وأشار بيان الخارجية الأمريكية إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أكد على "أهمية الاتصالات المقبلة كفرصة لروسيا والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى حل دائم للنزاع (الأوكراني)، بما يتماشى مع رؤية الرئيس ترامب".
وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أنه لم يتم الاتفاق بعد على موعد ومكان المشاورات الروسية الأمريكية المقبلة بشأن القضايا الثنائية.
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، مساء يوم الخميس 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مكالمتهما الهاتفية الثامنة هذا العام.
وبعد المكالمة التي استمرت ساعتين ونصف، أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن موسكو وواشنطن ستبدآن فورا التحضيرات لقمة جديدة بين زعيمي البلدين، والتي قد تعقد في العاصمة المجرية بودابست.