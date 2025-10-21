مسؤول في الإدارة الأمريكية: لا خطط لعقد قمة بين ترامب وبوتين في المستقبل القريب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:28 GMT
13 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: المغرب يرفع راية العرب وإفريقيا.. تتويج تاريخي بلقب كأس العالم للشباب
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف سيكون الوضع الجديد للبرنامج النووي الإيراني بعد انتهاء فترة القرار 2231؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كلاسيكو منتظر بين ريال مدريد وبرشلونة... ومانشستر يونايتد يعمّق جراح ليفربول في الدوري
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
12:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: الناتو يزود الجيش الأوكراني النازي الجديد بمختلف الأسلحة لإجبار روسيا على المواجهة المباشرة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتهامات لواشنطن باستغلال النشاط الأممي في اليمن لدعم إسرائيل استخباراتيا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحافظ هوليوود على مكانتها العالمية في الانتاج السينمائي رغم تهديدات ترامب
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251021/مسؤول-في-الإدارة-الأمريكية-لا-خطط-لعقد-قمة-بين-ترامب-وبوتين-في-المستقبل-القريب-1106254005.html
مسؤول في الإدارة الأمريكية: لا خطط لعقد قمة بين ترامب وبوتين في المستقبل القريب
مسؤول في الإدارة الأمريكية: لا خطط لعقد قمة بين ترامب وبوتين في المستقبل القريب
سبوتنيك عربي
أفاد مسؤول كبير في إدراة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأنه لا توجد خطط لعقد قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير... 21.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-21T16:43+0000
2025-10-21T16:43+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103783656_0:0:2161:1216_1920x0_80_0_0_4b5ec3afbe4ac32f09746cf6262fa4f3.jpg
وقال المسؤول لوكالة "سبوتنيك": "لا يخطط الرئيس ترامب للقاء الرئيس بوتين في المستقبل القريب".وقال: "أجرى وزير الخارجية روبيو، ووزير الخارجية لافروف مكالمة هاتفية مثمرة. لذلك، لا حاجة لعقد لقاء شخصي إضافي بينهما".وفي وقت سابق من اليوم، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن اللقاء المزمع عقده بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الأمريكي ماركو روبيو، بحاجة لتحضيرات.وأفادت تقارير أمريكية، نقلاً عن متحدث باسم البيت الأبيض، أن "الاجتماع بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والذي كان من المقرر عقده هذا الأسبوع، قد أُجّل مؤقتًا"، بحسب زعمها.وأجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم أمس الاثنين، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بحثا خلاله الخطوات الممكنة لتنفيذ التفاهمات، التي تم التوصل إليها خلال مباحثات الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب.وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أنه لم يتم الاتفاق بعد على موعد ومكان المشاورات الروسية الأمريكية المقبلة بشأن القضايا الثنائية.وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، مساء يوم الخميس 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مكالمتهما الهاتفية الثامنة هذا العام.وبعد المكالمة التي استمرت ساعتين ونصف، أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن موسكو وواشنطن ستبدآن فورا التحضيرات لقمة جديدة بين زعيمي البلدين، والتي قد تعقد في العاصمة المجرية بودابست.
https://sarabic.ae/20251021/الكرملين-بوتين-وترامب-لم-يحددا-جدولا-زمنيا-للقائهما-والأمر-يتطلب-الوقت--1106236828.html
https://sarabic.ae/20251021/موسكو-روسيا-لا-تستبعد-احتمال-سعي-الدول-الأوروبية-لعرقلة-القمة-المرتقبة-بين-بوتين-وترامب-1106230757.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103783656_336:0:2048:1284_1920x0_80_0_0_f74c7a6c362c35548231e403a1bd0640.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

مسؤول في الإدارة الأمريكية: لا خطط لعقد قمة بين ترامب وبوتين في المستقبل القريب

16:43 GMT 21.10.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد مسؤول كبير في إدراة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأنه لا توجد خطط لعقد قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، "في المستقبل القريب".
وقال المسؤول لوكالة "سبوتنيك": "لا يخطط الرئيس ترامب للقاء الرئيس بوتين في المستقبل القريب".

وأضاف أن المكالمة الهاتفية بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يوم أمس الاثنين، كانت "مثمرة".

وقال: "أجرى وزير الخارجية روبيو، ووزير الخارجية لافروف مكالمة هاتفية مثمرة. لذلك، لا حاجة لعقد لقاء شخصي إضافي بينهما".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
الكرملين: بوتين وترامب لم يحددا جدولا زمنيا للقائهما والأمر يتطلب وقتا
09:41 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن اللقاء المزمع عقده بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الأمريكي ماركو روبيو، بحاجة لتحضيرات.

وقال ريابكوف، ردا على التقارير التي تتحدث عن تأجيل الاجتماع المزمع عقده بين لافروف وروبيو: "لا يمكن تأجيل شيء لم يتم الاتفاق عليه".

وأفادت تقارير أمريكية، نقلاً عن متحدث باسم البيت الأبيض، أن "الاجتماع بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والذي كان من المقرر عقده هذا الأسبوع، قد أُجّل مؤقتًا"، بحسب زعمها.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
موسكو: روسيا لا تستبعد احتمال سعي الدول الأوروبية لعرقلة القمة المرتقبة بين بوتين وترامب
08:05 GMT
وأجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم أمس الاثنين، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بحثا خلاله الخطوات الممكنة لتنفيذ التفاهمات، التي تم التوصل إليها خلال مباحثات الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب.

وأشار بيان الخارجية الأمريكية إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أكد على "أهمية الاتصالات المقبلة كفرصة لروسيا والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى حل دائم للنزاع (الأوكراني)، بما يتماشى مع رؤية الرئيس ترامب".

وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أنه لم يتم الاتفاق بعد على موعد ومكان المشاورات الروسية الأمريكية المقبلة بشأن القضايا الثنائية.
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، مساء يوم الخميس 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مكالمتهما الهاتفية الثامنة هذا العام.
وبعد المكالمة التي استمرت ساعتين ونصف، أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن موسكو وواشنطن ستبدآن فورا التحضيرات لقمة جديدة بين زعيمي البلدين، والتي قد تعقد في العاصمة المجرية بودابست.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала