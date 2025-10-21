https://sarabic.ae/20251021/مسؤول-في-الإدارة-الأمريكية-لا-خطط-لعقد-قمة-بين-ترامب-وبوتين-في-المستقبل-القريب-1106254005.html
مسؤول في الإدارة الأمريكية: لا خطط لعقد قمة بين ترامب وبوتين في المستقبل القريب
مسؤول في الإدارة الأمريكية: لا خطط لعقد قمة بين ترامب وبوتين في المستقبل القريب
سبوتنيك عربي
أفاد مسؤول كبير في إدراة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأنه لا توجد خطط لعقد قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير... 21.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-21T16:43+0000
2025-10-21T16:43+0000
2025-10-21T16:43+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103783656_0:0:2161:1216_1920x0_80_0_0_4b5ec3afbe4ac32f09746cf6262fa4f3.jpg
وقال المسؤول لوكالة "سبوتنيك": "لا يخطط الرئيس ترامب للقاء الرئيس بوتين في المستقبل القريب".وقال: "أجرى وزير الخارجية روبيو، ووزير الخارجية لافروف مكالمة هاتفية مثمرة. لذلك، لا حاجة لعقد لقاء شخصي إضافي بينهما".وفي وقت سابق من اليوم، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن اللقاء المزمع عقده بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الأمريكي ماركو روبيو، بحاجة لتحضيرات.وأفادت تقارير أمريكية، نقلاً عن متحدث باسم البيت الأبيض، أن "الاجتماع بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والذي كان من المقرر عقده هذا الأسبوع، قد أُجّل مؤقتًا"، بحسب زعمها.وأجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم أمس الاثنين، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بحثا خلاله الخطوات الممكنة لتنفيذ التفاهمات، التي تم التوصل إليها خلال مباحثات الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب.وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أنه لم يتم الاتفاق بعد على موعد ومكان المشاورات الروسية الأمريكية المقبلة بشأن القضايا الثنائية.وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، مساء يوم الخميس 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مكالمتهما الهاتفية الثامنة هذا العام.وبعد المكالمة التي استمرت ساعتين ونصف، أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن موسكو وواشنطن ستبدآن فورا التحضيرات لقمة جديدة بين زعيمي البلدين، والتي قد تعقد في العاصمة المجرية بودابست.
https://sarabic.ae/20251021/الكرملين-بوتين-وترامب-لم-يحددا-جدولا-زمنيا-للقائهما-والأمر-يتطلب-الوقت--1106236828.html
https://sarabic.ae/20251021/موسكو-روسيا-لا-تستبعد-احتمال-سعي-الدول-الأوروبية-لعرقلة-القمة-المرتقبة-بين-بوتين-وترامب-1106230757.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103783656_336:0:2048:1284_1920x0_80_0_0_f74c7a6c362c35548231e403a1bd0640.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
مسؤول في الإدارة الأمريكية: لا خطط لعقد قمة بين ترامب وبوتين في المستقبل القريب
أفاد مسؤول كبير في إدراة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأنه لا توجد خطط لعقد قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، "في المستقبل القريب".
وقال المسؤول لوكالة "سبوتنيك": "لا يخطط الرئيس ترامب للقاء الرئيس بوتين في المستقبل القريب".
وأضاف أن المكالمة الهاتفية بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يوم أمس الاثنين، كانت "مثمرة".
وقال: "أجرى وزير الخارجية روبيو، ووزير الخارجية لافروف مكالمة هاتفية مثمرة. لذلك، لا حاجة لعقد لقاء شخصي إضافي بينهما".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن اللقاء المزمع عقده بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الأمريكي ماركو روبيو، بحاجة لتحضيرات.
وقال ريابكوف، ردا على التقارير التي تتحدث عن تأجيل الاجتماع المزمع عقده بين لافروف وروبيو: "لا يمكن تأجيل شيء لم يتم الاتفاق عليه".
وأفادت تقارير أمريكية، نقلاً عن متحدث باسم البيت الأبيض، أن "الاجتماع بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والذي كان من المقرر عقده هذا الأسبوع، قد أُجّل مؤقتًا"، بحسب زعمها.
وأجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم أمس الاثنين، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بحثا خلاله الخطوات الممكنة لتنفيذ التفاهمات، التي تم التوصل إليها خلال مباحثات الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب.
وأشار بيان الخارجية الأمريكية إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أكد على "أهمية الاتصالات المقبلة كفرصة لروسيا والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى حل دائم للنزاع (الأوكراني)، بما يتماشى مع رؤية الرئيس ترامب".
وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أنه لم يتم الاتفاق بعد على موعد ومكان المشاورات الروسية الأمريكية المقبلة بشأن القضايا الثنائية.
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، مساء يوم الخميس 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مكالمتهما الهاتفية الثامنة هذا العام.
وبعد المكالمة التي استمرت ساعتين ونصف، أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن موسكو وواشنطن ستبدآن فورا التحضيرات لقمة جديدة بين زعيمي البلدين، والتي قد تعقد في العاصمة المجرية بودابست.