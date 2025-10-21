https://sarabic.ae/20251021/ترامب-حول-لقاء-محتمل-مع-بوتين-سنعلن-بعد-يومين-عما-سيحدث-لاحقا-1106260859.html

ترامب حول لقاء محتمل مع بوتين: سنعلن بعد يومين عما سيحدث لاحقا

ترامب حول لقاء محتمل مع بوتين: سنعلن بعد يومين عما سيحدث لاحقا

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه سيعلن خلال اليومين المقبلين عن الخطوات التالية لإدارته بشأن اللقاء المحتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 21.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-21T21:16+0000

2025-10-21T21:16+0000

2025-10-21T21:53+0000

ترامب

فلاديمير بوتين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103789479_0:0:1631:918_1920x0_80_0_0_1213672975d556d713b205696ec5403a.jpg

وقال ترامب للصحفيين ردًا على سؤال حول الاجتماع مع الزعيم الروسي: "خلال اليومين القادمين سنبلغكم بإجراءاتنا".وأضاف ترامب في تصريحاته أنه "خلال فترة رئاسته تم إبرام العديد من الصفقات العظيمة، وجميعها كانت اتفاقيات سلام راسخة"، لكنه أشار إلى أن "الوضع الحالي مختلف".وأكد أن الصراع الأوكراني كان يمكن أن يؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة، لكنه الآن سيتجه نحو التسوية لأن كلاً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي يريدان إنهاءه.وقال:وقال ترامب: "كان من الممكن أن ينتهي الأمر بحرب عالمية ثالثة، لقد خرج الوضع تمامًا عن السيطرة"، مضيفًا أن الأمور تغيّرت بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية.وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، علق كيريل دميترييف، رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، على التقارير الإعلامية حول القمة الروسية الأمريكية المرتقبة في المجر، مؤكدًا أن الاستعدادات جارية.وكتب دميترييف على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي: "تشوه وسائل الإعلام التصريحات حول "المستقبل القريب" لتقويض القمة المقبلة. الاستعدادات جارية".وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، مساء يوم الخميس 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مكالمتهما الهاتفية الثامنة هذا العام.وبعد المكالمة التي استمرت ساعتين ونصف، أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن موسكو وواشنطن ستبدآن فورا التحضيرات لقمة جديدة بين زعيمي البلدين، والتي قد تعقد في العاصمة المجرية بودابست.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترامب, فلاديمير بوتين