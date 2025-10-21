https://sarabic.ae/20251021/ترامب-حول-لقاء-محتمل-مع-بوتين-سنعلن-بعد-يومين-عما-سيحدث-لاحقا-1106260859.html
ترامب حول لقاء محتمل مع بوتين: سنعلن بعد يومين عما سيحدث لاحقا
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه سيعلن خلال اليومين المقبلين عن الخطوات التالية لإدارته بشأن اللقاء المحتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 21.10.2025
وقال ترامب للصحفيين ردًا على سؤال حول الاجتماع مع الزعيم الروسي: "خلال اليومين القادمين سنبلغكم بإجراءاتنا".وأضاف ترامب في تصريحاته أنه "خلال فترة رئاسته تم إبرام العديد من الصفقات العظيمة، وجميعها كانت اتفاقيات سلام راسخة"، لكنه أشار إلى أن "الوضع الحالي مختلف".وأكد أن الصراع الأوكراني كان يمكن أن يؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة، لكنه الآن سيتجه نحو التسوية لأن كلاً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي يريدان إنهاءه.وقال:وقال ترامب: "كان من الممكن أن ينتهي الأمر بحرب عالمية ثالثة، لقد خرج الوضع تمامًا عن السيطرة"، مضيفًا أن الأمور تغيّرت بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية.وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، علق كيريل دميترييف، رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، على التقارير الإعلامية حول القمة الروسية الأمريكية المرتقبة في المجر، مؤكدًا أن الاستعدادات جارية.وكتب دميترييف على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي: "تشوه وسائل الإعلام التصريحات حول "المستقبل القريب" لتقويض القمة المقبلة. الاستعدادات جارية".وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، مساء يوم الخميس 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مكالمتهما الهاتفية الثامنة هذا العام.وبعد المكالمة التي استمرت ساعتين ونصف، أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن موسكو وواشنطن ستبدآن فورا التحضيرات لقمة جديدة بين زعيمي البلدين، والتي قد تعقد في العاصمة المجرية بودابست.
ترامب حول لقاء محتمل مع بوتين: سنعلن بعد يومين عما سيحدث لاحقا
21:16 GMT 21.10.2025 (تم التحديث: 21:53 GMT 21.10.2025)
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه سيعلن خلال اليومين المقبلين عن الخطوات التالية لإدارته بشأن اللقاء المحتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال ترامب للصحفيين ردًا على سؤال حول الاجتماع مع الزعيم الروسي: "خلال اليومين القادمين سنبلغكم بإجراءاتنا".
وأضاف ترامب في تصريحاته أنه "خلال فترة رئاسته تم إبرام العديد من الصفقات العظيمة، وجميعها كانت اتفاقيات سلام راسخة"، لكنه أشار إلى أن "الوضع الحالي مختلف".
وأكد أن الصراع الأوكراني كان يمكن أن يؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة، لكنه الآن سيتجه نحو التسوية لأن كلاً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي يريدان إنهاءه.
"أعتقد أن بوتين يريد أن ينتهي هذا الصراع، وأعتقد أن زيلينسكي يريد ذلك أيضًا. أعتقد أنه سينتهي"، مشيرا إلى أن النزاع في أوكرانيا لا يؤثر على الولايات المتحدة لأنه يجري عبر المحيط من دون مشاركة القوات الأمريكية.
وقال ترامب: "كان من الممكن أن ينتهي الأمر بحرب عالمية ثالثة، لقد خرج الوضع تمامًا عن السيطرة"، مضيفًا أن الأمور تغيّرت بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية.
وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، علق كيريل دميترييف، رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، على التقارير الإعلامية حول القمة الروسية الأمريكية المرتقبة في المجر، مؤكدًا أن الاستعدادات جارية.
وكتب دميترييف على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي: "تشوه وسائل الإعلام التصريحات حول "المستقبل القريب" لتقويض القمة المقبلة. الاستعدادات جارية".
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، مساء يوم الخميس 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مكالمتهما الهاتفية الثامنة هذا العام.
وبعد المكالمة التي استمرت ساعتين ونصف، أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن موسكو وواشنطن ستبدآن فورا التحضيرات لقمة جديدة بين زعيمي البلدين، والتي قد تعقد في العاصمة المجرية بودابست.