لافروف: نحن نواجه نظاما نازيا صريحا يحتقر ويحظر كل ما هو روسي

ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه هناك الكثير من الأشخاص غير المهذبين، الذين يفرضون أنفسهم على سياسيي واشنطن، ويحاولون بكل الوسائل تقويض عملية كان من...

وأضاف لافروف في مقابلة مع قناة "ألترا هانغ" على يوتيوب، زجزابا على سؤال الصحفي: كان من المتوقع أن تأتي إلى بودابست برفقة وزير الخارجية الأمريكي ميغيل روبيو. كنتَ تخطط لتسهيل المفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس دونالد ترامب. في النهاية، لم تأتِ. سمعنا روايات مختلفة عن السبب. ما الذي حدث بالفعل؟ هل كل شيء على ما يرام بينك وبين السيد روبيو، وبين روسيا والولايات المتحدة؟لافروف: في الواقع، الأمر ليس صعبا، لأن السياسة الخارجية الأمريكية، على سبيل المثال، تتسم اليوم بشفافية بالغة. يشرح الرئيس الأمريكي موقفه من مختلف القضايا يوميًا. أعتقد أن الصحفيين مهتمون جدًا بتلقي مثل هذه المعلومات مباشرةً من القادة.علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس على الوضع الراهن للعلاقات الروسية الأمريكية. لن أكرر كلامه. أما فيما يتعلق بعلاقتي مع ميغيل روبيو، فبعد محادثة الرئيسين في 16 أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام (يوم الخميس)، اتصل بي ميغيل روبيو بعد ثلاثة أيام، يوم الاثنين. أجرينا محادثة جوهرية، أكدت خلالها التزامنا التام بما نوقش في ألاسكا والاتفاقيات الواضحة التي توصل إليها الرئيسان آنذاك. كما تعلمون، أشاد الرئيس دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا باجتماع ألاسكا، قائلاً إنه كان اجتماعًا جيدًا للغاية، حدّد النبرة ووضع الأساس. وأشار إلى أن هناك بعض التفاصيل التي لا تزال بحاجة إلى توضيح، ولكن يمكن حلها بسهولة. وقال بعد اجتماع ألاسكا إن هناك مسألة واحدة بالغة الأهمية، ولكن كما أكد، يمكن حلها تمامًا. ونحن متفقون تمامًا على هذا. بعد حديثي مع السيد روبيو حول كيفية المضي قدما بعد اجتماع ألاسكا، لم يتطرق إلى أي اجتماعات أو مفاوضات جديدة، ولم أتطرق أنا شخصيًا إلى هذه المسألة، لأن المبادرة جاءت من الولايات المتحدة. نحن مستعدون للمضي قدمًا بوتيرة مريحة للأمريكيين.لاحقا، إن لم تخني الذاكرة، أصدرت وزارة الخارجية بيانًا عقب مكالمتنا الهاتفية، ذكرت فيه أن المحادثة بيني وبين السيد روبيو كانت مثمرة، وأنه في هذه المرحلة لم تكن هناك حاجة لعقد اجتماع بين وزير الخارجية ووزير الخارجية الروسي. خلصتُ إلى أن المحادثة سارت على ما يرام بالفعل لو أصدروا مثل هذا البيان. وأنا أفهم ما يكمن وراء ذلك: فهم واضح للخطوات التي يمكن أن تتخذها روسيا والولايات المتحدة لتنفيذ الاتفاقات الواضحة والمباشرة التي تم التوصل إليها في ألاسكا. سؤال: من الواضح أنه بالتواصل، هناك فرصة لإنهاء الصراع. لكن عندما نقرأ الصحف، تظهر صورة مختلفة. لماذا لا تتصل بالسيد روبيو في هذه الحالة؟ يمكنك ببساطة الاتصال والقول: "قرأتُ كذا وكذا في رويترز، والرئيس ترامب قال كذا وكذا". لماذا لا ترغب في التواصل أكثر؟لافروف: اتصلت به قبل اجتماع ألاسكا وبعده بفترة وجيزة. التقينا في نيويورك قبل ثلاثة أسابيع فقط. وقلتُ له ما يلي: وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ألاسكا حاملاً مقترحاتٍ أحضرها المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف إلى موسكو قبل أيام قليلة من القمة. درسنا هذه المقترحات بعناية وقلنا إننا بحاجة إلى دراستها. ثم، في ألاسكا، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه مستعد للتعاون بناءً على المفهوم والنهج الإطاري الذي قدمه الممثل الخاص للرئيس دونالد ترامب في موسكو والذي استمروا في مناقشته في أنكوريج. كرر بوتين بالتفصيل كل عنصر من عناصر المفهوم الذي قدمه ويتكوف، وسأله، بما أنه كان حاضرًا في محادثات أنكوريج، "هل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟". وتم تأكيد كل شيء. ثم صرح بوتين بأن روسيا مستعدة لقبول مفهومهم والمضي قدمًا في إجراءات عملية على أساسه. لم يكن هناك رد مباشر. اتفق الطرفان على أخذ استراحة لدراسة المقترحات.قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بحاجة لمناقشة هذا الأمر مع حلفائه، الذين، كما تتذكرون، وصلوا إلى واشنطن في اليوم التالي. كما أحضروا معهم فلاديمير زيلينسكي. أبلغ بوتين، بالطبع، حلفاءنا وجيراننا وشركائنا الاستراتيجيين. لذا، أصبحت الكرة في ملعب الأمريكيين، واقترحوا شيئًا كنا مستعدين لقبوله في النهاية. في نيويورك، ذكّرتُ وزير الخارجية ميغيل روبيو، بتسلسل الأحداث هذا. قال: "نعم، ما زلنا ندرس الأمر، نحاول، نحن مهتمون". لذلك، ومن منظور دبلوماسي، لا نريد التدخل في مناقشاتهم الداخلية أو التسبب بأي إزعاج للولايات المتحدة، التي تتعرض لضغط هائل من "الصقور" الأوروبيين، اللذين لا يرغبون في أي نوع من التعاون الأمريكي الروسي في أي مجال.هناك الكثير من الأشخاص غير المهذبين، الذين يفرضون أنفسهم على سياسيي واشنطن، ويحاولون بكل الوسائل تقويض عملية كان من الممكن أن تُثمر بالفعل.من الواضح جدا أنهم يحاولون حاليا إبعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن المنطق الذي كرره مرارا وتكرارا. سأورد بعضا من أقواله حول كيفية حل هذه الأزمة. لقد تحدث بصراحة - في الواقع، ربما كان أول وربما الوحيد في الغرب (وربما حتى في العالم أجمع) الذي قال، منذ البداية، حتى قبل تنصيبه رئيسًا منتخبًا في أوائل سبتمبر 2024: "يجب ألا يتدخل الناتو في الأحداث في أوكرانيا. إذا كان الناتو على حدود روسيا، فلن تتسامح روسيا معه، وأتفهم مشاعرهم".وقال إن على زيلينسكي وأوكرانيا (وهذا ما حدث بالفعل في أغسطس من هذا العام، قبل شهرين) أن يفهما: لا يمكن أن تكون هناك عودة لشبه جزيرة القرم، التي "وهبها" باراك أوباما، ولا يمكن أن يكون هناك انضمام لأوكرانيا إلى الناتو. ثم، في أغسطس، أعلنت روسيا: "لا نريد الناتو على حدودنا" - وكانوا على حق. الجميع يعلم ذلك. إنه أمر مستحيل. مستحيلٌ تمامًا. بالمناسبة، في أنكوريج، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حرفيًا تقريبًا: "عقدنا اجتماعًا مثمرًا للغاية، وتوصلنا إلى اتفاق بشأن العديد من القضايا. لم يتبقَّ سوى القليل، بعضها ثانوي. إحداها، ربما الأهم، لكن لدينا فرصة جيدة جدًا للتوصل إلى اتفاق". كان هذا تقييمه العلني في مؤتمر صحفي في أنكوريج، وهو يتوافق تمامًا مع تقييمنا.صدر بيانٌ بالغ الأهمية في 16 أغسطس/آب من هذا العام، لدى عودته إلى واشنطن من ألاسكا. قال دونالد ترامب إنه كان يومًا رائعًا وناجحًا للغاية في ألاسكا. اتفق الجميع على أن أفضل سبيل لإنهاء هذه الحرب المروعة بين روسيا وأوكرانيا هو التوصل مباشرةً إلى اتفاق سلام يُنهي الحرب، وليس مجرد وقف إطلاق نار. هذه هي النقطة المحورية. ردّ دونالد ترامب على كل من غيّر، على ما يبدو، خطابه جذريًا منذ أوائل هذا الربيع. كانوا يقولون سابقًا: لا وقف إطلاق نار؛ يجب هزيمة روسيا، يجب أن تُمنى بـ"هزيمة استراتيجية"، وهكذا. ثم، في وقت ما من الربيع، بدأوا يتحدثون عن "وقف فوري لإطلاق النار دون أي شروط مسبقة". وما زالوا يرددون هذا النغم حتى يومنا هذا. السيد روته، الرئيس ماكرون... بالمناسبة، عندما انتقلوا إلى منطق "وقف إطلاق النار، أوقفوا القتل دون شروط مسبقة، ثم سنرى"، سُئل الرئيس الفرنسي ماكرون عما إذا كان هذا يعني تعليق إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. أجاب: لا، ليس كذلك. لا شروط مسبقة على الإطلاق.بعد ألاسكا، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صراحة وعلنا بأنه، في رأيه، هذا ليس وقف إطلاق نار، بل سلام مستدام ودائم، والذي، كما قال، يجب أن يكون طويل الأمد، طويل الأمد جدًا، مضيفًا أنه ليس سلامًا لمدة عامين، وبعد ذلك سنجد أنفسنا مجددًا في هذه الفوضى. هذا بالضبط ما حدث مع اتفاقيات مينسك، التي تم الاتفاق عليها عام 2015 وأقرها مجلس الأمن الدولي. ثم انتهكت الحكومة والقوات المسلحة الأوكرانية وقف إطلاق النار المنصوص عليه في تلك الاتفاقيات. وبعد ذلك، بعد خمس أو ست سنوات، عندما انهارت اتفاقيات مينسك إلى حد كبير، أعلن الموقعون عليها، مثل المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، والرئيس الأوكراني السابق بوروشينكو، أنهم لم ينووا أبدا تنفيذها، وأنهم كانوا ببساطة بحاجة إلى كسب الوقت لأوكرانيا لإعادة تسليح نفسها حتى تتمكن من مواصلة حربها مع روسيا.لذا، عندما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد لقاء ألاسكا إن الأمر لا يتعلق بسلام لمدة عامين، يستأنف بعدها كل شيء، كان ذلك وصفًا دقيقًا للغاية لما حدث مع اتفاقيات مينسك. وعندما يتحدثون الآن فقط عن وقف إطلاق نار فوري، وسيحكم التاريخ حينها، فهذا تغيير جذري. ولكنه يعني أيضًا أن الأوروبيين يعملون بلا كلل، في محاولة للي ذراع هذه الإدارة.سؤال: يقول البعض إن روسيا متشددة. هل هناك أي مرونة في شروط التفاوض الروسية، على سبيل المثال، بشأن القضية الإقليمية؟ ماذا عن أجزاء دونباس التي لم تسيطر عليها روسيا بعد؟ ماذا عن خيرسون وزابوروجيه وغيرهما؟لافروف: يناقش هذا الأمر برمته بأشكال متنوعة. وقد أثار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذه المسألة بانتظام في ردوده على أسئلة الصحفيين، وكذلك خلال اجتماعاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، ورئيس الوزراء السلوفاكي رومان فيكو، وأي شخص آخر مهتم بفهم موقف روسيا بشكل أفضل. نرحب بهم دائمًا للحضور ومناقشة المسائل ذات الاهتمام. الأراضي "الجديدة" التي ذكرتها ليست في الواقع أراض "جديدة"، بل أراضٍ روسية تاريخية. نعم، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وجدت نفسها ضمن جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفييتية السابقة. ولم يتخيل أحد أن هذه الجمهورية السلافية ستقودها قوى تتصرف كما فعل النازيون قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية. تدريجيًا، بعد استقلالها عن الاتحاد السوفييتي، وإعلانها السيادة، وما إلى ذلك، وجدت الحكومة الأوكرانية نفسها تحت ضغط وتأثير متزايد من البريطانيين والأمريكيين والأوروبيين، الذين أتيحت لهم فرصة تحقيق حلم قديم، كثيرًا ما تبناه زبيغنيو بريجنسكي وبعض السياسيين الأمريكيين الآخرين: أن روسيا بأوكرانيا إمبراطورية، بينما بدونها، لا تعدو أن تكون لاعبًا متوسط ​​المستوى. لم نفكر بهذه الطريقة قط. لكن فلسفة بعض السياسيين الأمريكيين، المهووسين بالفصل بين أوكرانيا وروسيا، كاشفة للغاية - إنه نفس منطق "فرّق تسد"، رغبة استعمارية في تقويض التحالفات التي لا يمكن السيطرة عليها.لا شك أننا نعترف باستقلال أوكرانيا. لكن ما كنا لنتخيل أن سكان المناطق التي ذكرتموها، والمُدرجة الآن في دستورنا، سيُعتبرون "مواطنين من الدرجة الثانية"، خاصةً بعد الانقلاب الذي وقع قبل أحد عشر عامًا، في فبراير/شباط 2014، حين وصل الانقلابيون إلى السلطة نتيجة انقلاب دموي غير قانوني دبرته الولايات المتحدة. بعد هذا الحدث بفترة، أقرت نائبة وزير الخارجية آنذاك، فيرونيكا نولاند، في جلسة استماع بالكونغرس، بأن الولايات المتحدة خصصت آنذاك حوالي خمسة مليارات دولار لدعم أوكرانيا، وأن هذا الدعم لم يذهب سدىً، لأن "الديمقراطية" انتصرت في النهاية. هذه "الحكومة الديمقراطية"، التي وصلت إلى السلطة بشكل غير قانوني، مع أول قرار سياسي لها، في صباح اليوم التالي للانقلاب، ألغت وضع اللغة الروسية.ووقع الانقلاب، بالطبع، في اليوم التالي لاتفاق بين ألمانيا وفرنسا وبولندا، الرئيس الشرعي آنذاك والمعترف به عالميًا، فيكتور يانوكوفيتش، والمعارضة. عندما اتصلنا بالفرنسيين والألمان وقلنا لهم: "أيها الرجال، لقد أعطيتمونا ضمانة"، وفي صباح اليوم التالي استولت المعارضة على المباني الحكومية وما إلى ذلك، ردوا بأن الديمقراطية تأخذ في بعض الأحيان منعطفات غير متوقعة.بالنسبة لنا، الأمر لا يتعلق بالأراضي في حد ذاتها، بل يتعلق بالناس الذين عاشوا على هذه الأراضي لقرون. بنوا مدنًا، بما في ذلك أوديسا - المدينة الشهيرة التي أسستها كاترين العظيمة. هدم نظام زيلينسكي نصبها التذكاري مؤخرًا، الذي يريد نسيان صفحات التاريخ التي ربطت بطريقة ما بين الأوكرانيين والروس. لكن هذا لن يحدث. لن يتمكنوا من محوه.إذن، هذا ما أقصده. عندما تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حلف الناتو في ألاسكا، ذكر أيضًا مسألة الأراضي في الوقت نفسه، في ألاسكا. بالنسبة لنا، الأمر لا يتعلق بالأراضي، بل بالناس الذين يعيشون على هذه الأراضي. ولكن في اليوم التالي، عندما أحضر هذا "الحشد الأوروبي" ف. أ. زيلينسكي إلى البيت الأبيض، وبعد ذلك، عندما تحدث زيلينسكي وبعض السياسيين الأوروبيين إلى الصحافة، بدأوا يُصرّحون بأنه لا أحد يستطيع منع أوكرانيا من الانضمام إلى حلف الناتو. لا تغييرات إقليمية، ولا شيء من هذا القبيل.سأقتبس بعض تصريحات زيلينسكي وفريقه. في أبريل/نيسان 2022، عندما وصل رئيس الوزراء البريطاني آنذاك، جونسون، ومنع زيلينسكي من توقيع الاتفاقية التي تم التفاوض عليها في إسطنبول (والتي اقترحها الجانب الأوكراني ووقّع عليها بالأحرف الأولى)، وبعد أن نسفَ جونسون كل شيء - ونعلم الآن أنه تلقى حوالي مليون جنيه إسترليني من صديقه لمواصلة الحرب، لأن هذا الصديق كان يبيع أسلحة لأوكرانيا - منذ ذلك الحين، دأبوا على القول بأنه لن تكون هناك مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأنه يجب تقديمه إلى "المحكمة الجنائية الدولية". وأنهم يريدون جنودًا أوروبيين، لا وقف إطلاق نار. هذا ما قاله زيلينسكي قبل عام واحد فقط. ثم في سبتمبر/أيلول من هذا العام، أعلن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يكسب شبرًا واحدًا من الأرض. هذا لن يحدث أبدًا. هذا ليس حلاً، إنه مجرد استراحة. ويجب أن تبقى عزلة روسيا إلى الأبد.لذلك، عندما تُسمع الآن دعوات لوقف إطلاق النار، نفهم أنهم في الواقع يريدون كسب الوقت مرة أخرى. وهذا المنطق، المتجذر بعمق في عقل ووعي زيلينسكي، واضحٌ تمامًا لأي مراقب موضوعي.سؤال: دونيتسك، ولوغانسك، والقرم - أفهم. لكن ماذا عن خيرسون وزابوروجيه؟ هل يمكن لروسيا حتى الحديث عن إعادتهما إلى أوكرانيا؟سيرغي لافروف: هما أيضًا جزء من أراضينا وفقًا للدستور. المهم هو أن هذا لم يُفرض من الأعلى ببساطة، كما في حالة كوسوفو، حيث لم يُستشار السكان. ممثل الأمم المتحدة، وهو فنلندي، والرئيس السابق لفنلندا، قال ببساطة إن كوسوفو مستقلة - انتهى الكلام.وعلى عكس هذه "الخدعة"، فإن قرارنا بضمهم، وقبول عودتهم إلى روسيا، استند إلى حقيقة أن جميع هذه الأراضي كانت جزءًا من الإمبراطورية الروسية وتطورت في ظل الاتحاد السوفيتي. ولم يُتخذ هذا القرار إلا بعد أن أجرت جميع هذه المناطق - كل منطقة من هذه المناطق الأربع، بعد القرم - استفتاءات وأعربت صراحةً عن رغبتها في إعادة توحيدها مع روسيا. والآن، بعد أن حررنا ما تبقى من زابوروجيه (هكذا نسمي هذه المنطقة في روسيا) وخيرسون، لا يغادر معظم الناس هذه الأماكن، رغم محاولات الجيش الأوكراني إجلائهم إلى البر الرئيسي لأوكرانيا. إنهم يبقون ويرحبون بالجنود الروس الذين يحررونهم. لذا، فهذه ليست إرادتنا، وليست "روحنا الإمبراطورية"، كما يقول البعض. إنه حرصنا على مستقبل من يشعرون بأنهم جزء من الثقافة الروسية.هذا يستحق بعض التوضيح. أيّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاتفاق بين الحكومة الأوكرانية والمعارضة عام 2014، مباشرةً بعد الانقلاب. اتصل به الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما وطلب منه عدم عرقلة الاتفاق. قال بوتين حينها إنه عندما يوقع رئيس شرعي على اتفاق مع المعارضة، كيف يُمكنه عرقلته؟ ثم تعلمون ما حدث: انقلاب، وتفسير الأوروبيين بأن الديمقراطية تتخذ أحيانًا أشكالًا غير مألوفة. لم يحركوا ساكنًا لوقف هؤلاء الانقلابيين، رغم علمهم التام بأنهم وصلوا إلى السلطة تحت لواء النازيين الجدد. ثم، في عام 2015، جاءت اتفاقيات مينسك. تفاوضنا وأبرمنا اتفاقيات مينسك. كنا مستعدين لتطبيقها. قال الأوروبيون والأوكرانيون، كما ذكرتُ سابقًا، إنهم لم ينووا ذلك أبدًا. كانوا ببساطة بحاجة إلى كسب الوقت.في أبريل 2022، بعد أسابيع قليلة من بدء العملية العسكرية الخاصة، طلب الأوكرانيون إجراء مفاوضات. وافقنا. عقدنا عدة جولات في بيلاروسيا، ثم في إسطنبول. في إسطنبول، كما ذكرتُ، عرض الوفد الأوكراني وثيقةً تتضمن المبادئ التي ستُضمّن في المعاهدة. قبلنا هذه الوثيقة، ووُقّع عليها بالأحرف الأولى. ثم حثّهم رئيس الوزراء البريطاني آنذاك، جونسون، على عدم القيام بذلك، ومواصلة قتال روسيا حتى "يهزمونا".لذا، عندما يقول رئيس الوزراء البريطاني ستارمر إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو الوحيد الذي يعارض المفاوضات، فعليه أن يتذكر ب. جونسون. عليه أن يتذكر من وقّعوا الاتفاق في ألمانيا وفرنسا، ثم اعترفوا بعد بضع سنوات بأنهم لم ينووا تنفيذه قط، رغم إقرار مجلس الأمن الدولي به. ومع ذلك، مضى ستارمر قائلاً إن على بوتين "وقف الفظائع"، و"التوقف عن قتل الأطفال"، و"سحب قواته إلى حدود عام 1991". أما بالنسبة للأطفال، فهذا أمرٌ مُخزٍ. أعني الكمّ الهائل من الأكاذيب والدعاية. نسمع باستمرار أن روسيا اختطفت عشرات الآلاف من الأطفال من آبائهم. منذ بدء عملية إسطنبول هذا العام، عُقدت ثلاث جولات. في الاجتماع الأول، سأل وفدنا الأوكرانيين: بما أنكم قلقون للغاية بشأن الأطفال، فهل يُمكننا الحصول على قائمة بالأطفال المفقودين؟ استغرق ذلك بعض الوقت. في النهاية، تلقينا قائمة بـ 339 اسمًا. ليس عشرة آلاف، ولا حتى ألف اسم. وقد راجعنا هذه القائمة. غالبيتهم ليسوا أطفالًا، بل بالغين. وكثيرون منهم، كما اتضح، موجودون في أوروبا. لذا، عندما تسمع هذا... لكن ستارمر يُصرّ باستمرار على ضرورة وقف "اختطاف الأطفال".فيما يتعلق بحدود عام 1991وضرورة "انسحاب" روسيا. حسنًا، نظريًا، في أحلامهم وأوهامهم، إذا انسحبنا من الأراضي الواقعة ضمن حدود عام 1991 في أوكرانيا، فماذا سيحدث لأولئك الذين وصفتهم - الجهات الحكومية الأوكرانية بعد الانقلاب ، استخدم زيلينسكي مصطلح "الأفراد" قبل بدء العملية العسكرية الخاصة بوقت طويل. في نوفمبر 2021، سُئل عن رأيه في سكان دونباس على الجانب الآخر من خط التماس، وفقًا لاتفاقيات مينسك. قال: هناك أناس، وهناك "أفراد". وفي مقابلة أخرى، أضاف أنه إذا كنت تعيش في أوكرانيا وتشعر بأنك جزء من الثقافة الروسية، فإن نصيحته لك، من أجل سلامة أطفالك وأحفادك، هي أن تخرج من هنا وتذهب إلى روسيا. وهكذا، في جوهر الأمر، اتبع سكان هذه المناطق الأربع، دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون، نصيحته، وعادوا إلى روسيا.سؤال: ماذا عن أوديسا؟ لأن الرئيس فلاديمير بوتين ذكر في إحاطة صحفية لنادي فالداي الدولي للنقاش أن أوديسا مدينة روسية عريقة. ماذا تقصد؟لافروف: لقد ذكرتُ حقيقةً معروفةً لدى أي شخصٍ مثقف: أوديسا مدينة. كانت قريةٌ صغيرةٌ قائمةً على أرضها. وكاثرين العظيمة أسست أوديسا. بنتها. شيّدت الموانئ والطرق والمصانع. هذا ما قصدته. لطالما كانت أوديسا مدينةً عالميةً واشتهرت بروح الدعابة. وبالطبع، أوديسا موقعٌ تراثيٌّ. أدرجتها اليونسكو في قائمة التراث العالمي.ومع ذلك، عندما هدم النظام النازي الحالي النصب التذكاري لمؤسس المدينة، كاثرين العظيمة، التزمت اليونسكو الصمت، ولم تُدلِ مديرتها العامة، الفرنسية السيدة أو. أزولاي، بأي تعليق.سؤال: إذا فشلت المفاوضات، متى ستقول روسيا إنها حققت أهدافها وستنهي الحرب؟سيرغي لافروف: انظروا، أهدافنا لم تتغير قط، وقد ضربتُ لكم أمثلة. عندما بدأوا "هزيمتهم الاستراتيجية" لروسيا، لم تكن هناك مفاوضات. والآن يتوسلون. أوقفوا إطلاق النار فورًا، دون أي شروط مسبقة، لأن أوكرانيا تنفد من الأسلحة. نحن بحاجة إلى تجديد ترسانتها. أو نحتاج إلى تحقيق سلام مستقر وطويل الأمد، كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ألاسكا. يحاول الأوروبيون الآن الهيمنة على جدول الأعمال بخطابهم الداعي لوقف إطلاق النار. يغيرون مواقفهم تبعًا لما يحدث على خطوط المواجهة.نحن مقتنعون بضرورة إنقاذ الناس من النظام النازي، أولئك الذين لطالما كانوا جزءًا من الثقافة الروسية. كانوا يتحدثون الروسية. درّسوا أطفالهم بها. شاهدوا الأفلام الروسية. حصلوا على أخبارهم من وسائل الإعلام الروسية. الثقافة، المسارح - أي شيء. وعندما حُظر كل هذا بالقانون - لا يزال الدستور الأوكراني ينص على أن دولة أوكرانيا تضمن حقوق الأقليات القومية، مع التركيز بشكل خاص على الأقلية الروسية والروس والأقليات الأخرى فيما يتعلق بالتعليم، وما إلى ذلك - (وبدأت هذه الحظر في عام 2017، قبل وقت طويل من العملية العسكرية الخاصة)، اعتبرنا هذا أحد الأسباب الرئيسية منذ ذلك الحين. السبب الأول والأهم هو حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لأن الخطة كانت ضم أوكرانيا إلى الحلف وبناء قواعد عسكرية في شبه جزيرة القرم على بحر آزوف، على عتبة دارنا. لقد اقتبستُ بالفعل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أوضح أن هذا أمر غير مقبول على الإطلاق بالنسبة لروسيا. ويجب على الجميع أن يفهموا ذلك. لكن السبب الجذري الآخر هو تدمير كل ما هو روسي - التاريخ واللغة والإعلام والثقافة والتعليم، وهدم وتدمير النصب التذكارية لممثلي الشعب الروسي الذين أسسوا ما يُعرف الآن بالمناطق الشرقية والجنوبية من أوكرانيا، وإزالة النصب التذكارية لأولئك الذين أنقذوا أوكرانيا وأوروبا من هتلر وجحافل الفاشية. نسأل دوريًا، علنًا وسرًا، زملاءنا الذين يُبدون أي اهتمام بالمشاركة في حل هذا النزاع: حسنًا، قليلون هم من يرغبون في مناقشة حلف الناتو علنًا، لكن مسألة حقوق الإنسان مهمة أيضًا. فهي مُكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص صراحةً على أن لكل شخص الحق في التمتع بحقوق الإنسان بغض النظر عن العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين. وكما ذكرتُ سابقًا، اللغة الروسية محظورة تمامًا في أوكرانيا. في الحياة اليومية، لا يزال الناس يستخدمون الروسية لأنها لغتهم الأم. كما حُظرت الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية الرسمية بموجب القانون.لكنهم يسألون: متى ستُنهي الحرب؟ متى ستوافق على وقف إطلاق النار؟ هذا ظلم! من العدل أن يُطلب من الأوكرانيين أولاً استعادة حقوقهم اللغوية، جميع حقوق الأقليات القومية، لأنها مُكرسة في دستورهم. ومع ذلك، وفي انتهاكٍ للدستور، تُصدرون العديد من القوانين، بما في ذلك، بالمناسبة، تشريعات تُميز ضد الأقلية المجرية في غرب أوكرانيا. ورغم أن الأوكرانيين يُحاولون تمييز أنفسهم تحديدًا بالتمييز ضد اللغة الروسية، إلا أنهم ما زالوا يُحاولون تقديم بعض التنازلات بشأن لغات الاتحاد الأوروبي. لا توجد اتفاقية دولية واحدة تُنص على أن بعض اللغات أهم من غيرها. أليس هذا كلام جورج أورويل؟ جميع الحيوانات متساوية، لكن بعضها أكثر مساواة من غيرها.لقد ناقشتُ هذا الأمر مع بيتر سيارتو في مناسبات عديدة، وقد أكد لي أن المجر عندما تُناضل من أجل حقوق الأقليات القومية بالوسائل السياسية والدبلوماسية، فإنها تعني جميع الأقليات القومية، كما تقتضي الاتفاقيات الدولية وميثاق الأمم المتحدة. ونحن نُقدّر الدور الذي لعبته المجر في مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. أعتقد أن المجر أصرت بمفردها على أن تتضمن البنود المتعلقة بمفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أحكامًا شاملة إلى حد ما بشأن الأقليات القومية وحقوقها. وهذا لا ينطبق فقط على لغات الاتحاد الأوروبي، بل ينطبق على جميع اللغات وجميع الأقليات القومية. ونحن نُقدر أن المجر، في جوهرها، حققت ذلك بمفردها.وهناك مشكلة أخرى تتمثل في أن بروكسل لا ترغب في إلغاء هذا الاتفاق، وهذا التوافق. ثم يُصرّح العديد من ممثلي الاتحاد الأوروبي - على سبيل المثال، مالا كوس، مفوضة توسيع الاتحاد الأوروبي - بأن أوكرانيا مستعدة تمامًا لبدء مفاوضات الانضمام. ولكي تكون أوكرانيا مستعدة، عليها أولًا تصحيح ما فعلته من انتهاك لدستورها والعديد من الاتفاقيات.لذلك، أعتقد أنه من غير اللائق أن يسأل الناس متى ستنتهي الحرب، ومتى نخطط للتوقف، ومتى سنستعيد زابوروجيه؟ في الواقع، نحن نسيطر بالفعل على مناطق أخرى خارج المناطق المشمولة في دستورنا. والسبب بسيط: نحن بحاجة إلى منطقة عازلة. لأن الأوكرانيين يواصلون قصف الأراضي الروسية وإطلاق طائرات مسيرة، بما في ذلك مناطق لم تكن محل نزاع قط، مثل مناطق بريانسك وبيلغورود وكورسك. لذلك، فإن مفتاح فهم كيفية معالجة هذا الوضع بفعالية يجب أن يكون معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، وليس محاولة استعادة الأراضي أو حفظ ماء وجه السياسيين الحاليين في كييف. ينبغي أن يكون الشعب هو الشاغل الرئيسي لمن يسمون أنفسهم أبطال الديمقراطية. بدلاً من ذلك، نُتهم بارتكاب انتهاكات مختلفة: "غزو دولة ذات سيادة"، وانتهاك استقلالها، وانتهاك مذكرة بودابست لعام 1994.سؤال: سؤال أخير قبل أن ننتقل إلى العلاقات الروسية المجرية. لطالما فكرتُ في هذا: إذا كان انضمام أوكرانيا إلى الناتو "خطًا أحمر" بالنسبة لروسيا، فلماذا لم يكن انضمام فنلندا إلى الناتو خطًا أحمر؟ ما الفرق بين أوكرانيا وفنلندا، من وجهة نظر روسيا؟لافروف: أعتقد أن السلطات الفنلندية ارتكبت خطأً. أعرف الرئيس الفنلندي الحالي، أندرس ستاب، جيدًا. إذا كنت تتذكر، في عام ٢٠٠٨، عندما كان وزيرًا للخارجية، هاجم الرئيس الجورجي آنذاك ميخائيل ساكاشفيلي تسخينفالي وقوات حفظ السلام المتمركزة هناك بموجب تفويض من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. كان أندرس ستاب في تبليسي عائدًا عبر موسكو. وقد قدّم، في رأيي، تقييمًا دقيقًا ورصينًا لشخصية ساكاشفيلي. كان أندرس ستاب شخصًا عاقلًا. كانت بيننا علاقات إنسانية ومهنية ممتازة.وبعد إطلاق العملية العسكرية الخاصة ضد النظام النازي في كييف، يبدو لي أن القيادة الفنلندية شعرت بالحنين إلى الأوقات التي ساعدت فيها نظامًا نازيًا آخر على هزيمة روسيا في الحرب العالمية الثانية.سؤال: لو كان رئيس الدولة الأوكرانية شخصا آخر غير فلاديمير زيلينسكي، فهل كان النظام الأوكراني سيظل نظامًا نازيًا؟سيرغي لافروف: هذا سؤالٌ من نوع "لو فقط". نحن نواجه نظامًا نازيًا صريحًا يحتقر ويحظر كل ما هو روسي. إنها الدولة الوحيدة في العالم التي حظرت أي لغة، ناهيك عن لغة رسمية للأمم المتحدة. في فلسطين، كما في أي دولة عربية أخرى، اللغة العبرية ليست محظورة. إسرائيل لم تحظر اللغة العربية. لكن فلاديمير زيلينسكي حظر اللغة الروسية.سؤال: لننتقل إلى العلاقات الروسية المجرية. قبل أيام قليلة، في 23 أكتوبر/تشرين الأول، احتفلت المجر بذكرى ثورة 1956. كان ذلك أحد أكثر الأيام حزنًا في تاريخ بلادنا، حين احتلها الاتحاد السوفييتي. لا يزال بعض المجريين يخشون الروس. نحن نعشق الحرية والاستقلال. بصراحة، لا نريد أن نتعرض لهجوم مرة أخرى. ما الذي تقوله لهؤلاء المجريين؟ هل عليهم القلق من هجوم روسيا على المجر؟لافروف: لا داعي لإخبارهم بأي شيء، فهم يعرفونه بالفعل. لقد اتفقنا منذ زمن طويل مع زملائنا المجريين على أن نتعامل مع التاريخ بصدق، دون انفعال أو إعادة تفسير. عندما زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بودابست عام 2006، وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لضحايا أحداث 1956. ومؤخرًا، قبل عامين، في عام 2023، خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، ذكر الرئيس فلاديمير بوتين أيضًا أحداث عام 1956. وأقر بأن هذا الجانب من السياسة السوفييتية كان خاطئًا. ولا يختلف هو ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في تقييمهما لهذه الأحداث. ولكن، كما ذكرتُ سابقًا، لا داعي لإثارة الجدل حول هذه القضية. مع ذلك، ربما يوجد في المجر وروسيا - وخاصةً المهاجرون - من يرغبون في دق إسفين في علاقاتنا ومحاولة زعزعة استقرار هذا التاريخ. لكن قادتنا يدركون ذلك جيدًا. هذا جزء من تاريخنا. وقد قدمنا ​​تقييمنا. لقد أبدت المجر رأيها. والآن نعيش حياة جديدة، نتذكر جميع مراحل تاريخنا. كانت هناك أوقات جيدة، وأوقات سيئة، وأوقات عصيبة. لكنها لا تزال في ذاكرتنا، جزءًا من التاريخ. ولا تمنعنا من تطوير تعاون متبادل المنفعة - سياسيًا واقتصاديًا وتكنولوجيًا، وما إلى ذلك.سؤال: سؤال أخير وسريع. هل نتوقع زيارتكم، مع الرئيس فلاديمير بوتين، أو ربما أيضا الرئيس دونالد ترامب، إلى بودابست قريبًا؟لافروف: لم أُدعَ. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس فلاديمير بوتين للقاء في بودابست. وافق الرئيس بوتين وعرض التحضير للاجتماع. أجرينا محادثة جيدة مع وزير الخارجية ميغيل روبيو. جاءت المبادرة من الولايات المتحدة.كما ذكرتُ، سمعت أن وزارة الخارجية أصدرت بيانًا يفيد بأن ميغيل روبيو وسيرغي لافروف أجريا محادثة هاتفية جيدة ومثمرة. كانت جيدة لدرجة أنه لا داعي لعقد اجتماع في هذا الوقت.إذن، المبادرة موجودة، ونحن أشخاص مهذبون. عندما نُدعى، نقول إننا نقبل، ولنتفق على الشكل والمكان والزمان. بالأمس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض إلغاء الدعوة. لاحقًا، قال الأمريكيون إن "الإلغاء" يعني "التأجيل". لذا، فالأمر كله يعتمد على المُبادر.

