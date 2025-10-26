https://sarabic.ae/20251026/الكرملين-روسيا-ستلاحق-كل-المتورطين-في-أي-محاولة-لمصادرة-أصولها-المجمدة-في-الخارج--1106407944.html

الكرملين: روسيا ستلاحق كل المتورطين في أي محاولة لمصادرة أصولها المجمدة في الخارج

الكرملين: روسيا ستلاحق كل المتورطين في أي محاولة لمصادرة أصولها المجمدة في الخارج

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن روسيا ستلاحق قانونيًا كل من يشارك في أي محاولة لمصادرة أصولها المجمّدة في الخارج، موضحًا أن الاتحاد... 26.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-26T11:18+0000

2025-10-26T11:18+0000

2025-10-26T11:18+0000

روسيا

العالم

أخبار الاتحاد الأوروبي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg

وقال بيسكوف لصحفي قناة "روسيا 1" بافيل زاروبين، اليوم الأحد: "إنهم يدركون أننا لن نترك مثل هذه الخطوات دون رد، وسنلاحق قانونيًا كل من له علاقة باتخاذ مثل هذه القرارات غير القانونية، باستخدام كل الوسائل القانونية الممكنة، سواء الوطنية أو الدولية".وقالت زاخاروفا في تعليق على موقع وزارة الخارجية الروسية: "تدين روسيا بشدة أي إجراءات قسرية أحادية الجانب غير مشروعة. ويتزايد عدد الدول التي تؤيد هذا النهج وتدعمه. بطبيعة الحال، سنرد على حزمة العقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي بخطوات فعالة وصارمة".وأكدت زاخاروفا أنه "حتى في بروكسل لا يؤمنون بنجاح العقوبات ضد روسيا لكنهم يصرون على اتباع مسار انتحاري للاتحاد الأوروبي".وكتب فرانكن في صفحته على "اكس": "(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لن يتخلى عن هذه المليارات أبدًا. سيعتبر ذلك عملاً حربيًا، وسيوجه ضربة موجعة لبلجيكا. سيكون الأمر مؤلمًا. مؤلمًا للغاية. وربما، ردًا على ذلك، سيصادر 200 مليار من الأصول الغربية الموجودة في روسيا. ولن تكون الأموال بلجيكية فحسب، بل ستكون أيضا أموالا من دول كبيرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا".

https://sarabic.ae/20251025/مصادرة-الأصول-الروسية-قد-تكلف-الاتحاد-الأوروبي-مليارات-الدولارات-1106387483.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي