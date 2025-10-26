الكرملين: روسيا ستلاحق كل المتورطين في أي محاولة لمصادرة أصولها المجمدة في الخارج

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
09:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
11:03 GMT
20 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
11:23 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
طوكيو تسعى للسلام مع موسكو.. واتفاق فلسطيني على تسليم السلطة للجنة مؤقتة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
09:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251026/الكرملين-روسيا-ستلاحق-كل-المتورطين-في-أي-محاولة-لمصادرة-أصولها-المجمدة-في-الخارج--1106407944.html
الكرملين: روسيا ستلاحق كل المتورطين في أي محاولة لمصادرة أصولها المجمدة في الخارج
الكرملين: روسيا ستلاحق كل المتورطين في أي محاولة لمصادرة أصولها المجمدة في الخارج
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن روسيا ستلاحق قانونيًا كل من يشارك في أي محاولة لمصادرة أصولها المجمّدة في الخارج، موضحًا أن الاتحاد... 26.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-26T11:18+0000
2025-10-26T11:18+0000
روسيا
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
وقال بيسكوف لصحفي قناة "روسيا 1" بافيل زاروبين، اليوم الأحد: "إنهم يدركون أننا لن نترك مثل هذه الخطوات دون رد، وسنلاحق قانونيًا كل من له علاقة باتخاذ مثل هذه القرارات غير القانونية، باستخدام كل الوسائل القانونية الممكنة، سواء الوطنية أو الدولية".وقالت زاخاروفا في تعليق على موقع وزارة الخارجية الروسية: "تدين روسيا بشدة أي إجراءات قسرية أحادية الجانب غير مشروعة. ويتزايد عدد الدول التي تؤيد هذا النهج وتدعمه. بطبيعة الحال، سنرد على حزمة العقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي بخطوات فعالة وصارمة".وأكدت زاخاروفا أنه "حتى في بروكسل لا يؤمنون بنجاح العقوبات ضد روسيا لكنهم يصرون على اتباع مسار انتحاري للاتحاد الأوروبي".وكتب فرانكن في صفحته على "اكس": "(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لن يتخلى عن هذه المليارات أبدًا. سيعتبر ذلك عملاً حربيًا، وسيوجه ضربة موجعة لبلجيكا. سيكون الأمر مؤلمًا. مؤلمًا للغاية. وربما، ردًا على ذلك، سيصادر 200 مليار من الأصول الغربية الموجودة في روسيا. ولن تكون الأموال بلجيكية فحسب، بل ستكون أيضا أموالا من دول كبيرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا".
https://sarabic.ae/20251025/مصادرة-الأصول-الروسية-قد-تكلف-الاتحاد-الأوروبي-مليارات-الدولارات-1106387483.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_0722e86c63dfc2c7083a1a15d2cc0288.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي

الكرملين: روسيا ستلاحق كل المتورطين في أي محاولة لمصادرة أصولها المجمدة في الخارج

11:18 GMT 26.10.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatovمبنى الكرملين
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن روسيا ستلاحق قانونيًا كل من يشارك في أي محاولة لمصادرة أصولها المجمّدة في الخارج، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي يعارض تلك المصادرة خشية الإجراءات الانتقامية المحتملة من موسكو.
وقال بيسكوف لصحفي قناة "روسيا 1" بافيل زاروبين، اليوم الأحد: "إنهم يدركون أننا لن نترك مثل هذه الخطوات دون رد، وسنلاحق قانونيًا كل من له علاقة باتخاذ مثل هذه القرارات غير القانونية، باستخدام كل الوسائل القانونية الممكنة، سواء الوطنية أو الدولية".
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم الجمعة، أن روسيا سترد على حزمة العقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي، وستتبعها خطوات فعالة وصارمة.
وقالت زاخاروفا في تعليق على موقع وزارة الخارجية الروسية: "تدين روسيا بشدة أي إجراءات قسرية أحادية الجانب غير مشروعة. ويتزايد عدد الدول التي تؤيد هذا النهج وتدعمه. بطبيعة الحال، سنرد على حزمة العقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي بخطوات فعالة وصارمة".
أوروبا..الإتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2025
مصادرة الأصول الروسية قد تكلف الاتحاد الأوروبي مليارات الدولارات
أمس, 15:41 GMT
وأكدت زاخاروفا أنه "حتى في بروكسل لا يؤمنون بنجاح العقوبات ضد روسيا لكنهم يصرون على اتباع مسار انتحاري للاتحاد الأوروبي".

أكد وزير الدفاع والتجارة الخارجية البلجيكي، ثيو فرانكن، يوم الجمعة، أن رد روسيا في حالة الاستيلاء على أصول البنك المركزي الروسي سيكون "مؤلما للغاية".

وكتب فرانكن في صفحته على "اكس": "(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لن يتخلى عن هذه المليارات أبدًا. سيعتبر ذلك عملاً حربيًا، وسيوجه ضربة موجعة لبلجيكا. سيكون الأمر مؤلمًا. مؤلمًا للغاية. وربما، ردًا على ذلك، سيصادر 200 مليار من الأصول الغربية الموجودة في روسيا. ولن تكون الأموال بلجيكية فحسب، بل ستكون أيضا أموالا من دول كبيرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала