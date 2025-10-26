https://sarabic.ae/20251026/الكرملين-روسيا-ستلاحق-كل-المتورطين-في-أي-محاولة-لمصادرة-أصولها-المجمدة-في-الخارج--1106407944.html
الكرملين: روسيا ستلاحق كل المتورطين في أي محاولة لمصادرة أصولها المجمدة في الخارج
الكرملين: روسيا ستلاحق كل المتورطين في أي محاولة لمصادرة أصولها المجمدة في الخارج
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن روسيا ستلاحق قانونيًا كل من يشارك في أي محاولة لمصادرة أصولها المجمّدة في الخارج، موضحًا أن الاتحاد... 26.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-26T11:18+0000
2025-10-26T11:18+0000
2025-10-26T11:18+0000
روسيا
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
وقال بيسكوف لصحفي قناة "روسيا 1" بافيل زاروبين، اليوم الأحد: "إنهم يدركون أننا لن نترك مثل هذه الخطوات دون رد، وسنلاحق قانونيًا كل من له علاقة باتخاذ مثل هذه القرارات غير القانونية، باستخدام كل الوسائل القانونية الممكنة، سواء الوطنية أو الدولية".وقالت زاخاروفا في تعليق على موقع وزارة الخارجية الروسية: "تدين روسيا بشدة أي إجراءات قسرية أحادية الجانب غير مشروعة. ويتزايد عدد الدول التي تؤيد هذا النهج وتدعمه. بطبيعة الحال، سنرد على حزمة العقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي بخطوات فعالة وصارمة".وأكدت زاخاروفا أنه "حتى في بروكسل لا يؤمنون بنجاح العقوبات ضد روسيا لكنهم يصرون على اتباع مسار انتحاري للاتحاد الأوروبي".وكتب فرانكن في صفحته على "اكس": "(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لن يتخلى عن هذه المليارات أبدًا. سيعتبر ذلك عملاً حربيًا، وسيوجه ضربة موجعة لبلجيكا. سيكون الأمر مؤلمًا. مؤلمًا للغاية. وربما، ردًا على ذلك، سيصادر 200 مليار من الأصول الغربية الموجودة في روسيا. ولن تكون الأموال بلجيكية فحسب، بل ستكون أيضا أموالا من دول كبيرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا".
https://sarabic.ae/20251025/مصادرة-الأصول-الروسية-قد-تكلف-الاتحاد-الأوروبي-مليارات-الدولارات-1106387483.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_0722e86c63dfc2c7083a1a15d2cc0288.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
الكرملين: روسيا ستلاحق كل المتورطين في أي محاولة لمصادرة أصولها المجمدة في الخارج
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن روسيا ستلاحق قانونيًا كل من يشارك في أي محاولة لمصادرة أصولها المجمّدة في الخارج، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي يعارض تلك المصادرة خشية الإجراءات الانتقامية المحتملة من موسكو.
وقال بيسكوف لصحفي قناة "روسيا 1" بافيل زاروبين، اليوم الأحد: "إنهم يدركون أننا لن نترك مثل هذه الخطوات دون رد، وسنلاحق قانونيًا كل من له علاقة باتخاذ مثل هذه القرارات غير القانونية، باستخدام كل الوسائل القانونية الممكنة، سواء الوطنية أو الدولية".
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم الجمعة، أن روسيا سترد على حزمة العقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي، وستتبعها خطوات فعالة وصارمة.
وقالت زاخاروفا في تعليق على موقع وزارة الخارجية الروسية: "تدين روسيا بشدة أي إجراءات قسرية أحادية الجانب غير مشروعة. ويتزايد عدد الدول التي تؤيد هذا النهج وتدعمه. بطبيعة الحال، سنرد على حزمة العقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي بخطوات فعالة وصارمة".
وأكدت زاخاروفا أنه "حتى في بروكسل لا يؤمنون بنجاح العقوبات ضد روسيا لكنهم يصرون على اتباع مسار انتحاري للاتحاد الأوروبي".
أكد وزير الدفاع والتجارة الخارجية البلجيكي، ثيو فرانكن، يوم الجمعة، أن رد روسيا في حالة الاستيلاء على أصول البنك المركزي الروسي سيكون "مؤلما للغاية".
وكتب فرانكن في صفحته على "اكس": "(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لن يتخلى عن هذه المليارات أبدًا. سيعتبر ذلك عملاً حربيًا، وسيوجه ضربة موجعة لبلجيكا. سيكون الأمر مؤلمًا. مؤلمًا للغاية. وربما، ردًا على ذلك، سيصادر 200 مليار من الأصول الغربية الموجودة في روسيا. ولن تكون الأموال بلجيكية فحسب، بل ستكون أيضا أموالا من دول كبيرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا".