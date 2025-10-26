وزير خارجية لاوس: روسيا شريك مهم لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
09:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
11:03 GMT
20 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
11:23 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
طوكيو تسعى للسلام مع موسكو.. واتفاق فلسطيني على تسليم السلطة للجنة مؤقتة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
09:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
09:45 GMT
15 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251026/وزير-خارجية-لاوس-روسيا-شريك-مهم-لرابطة-دول-جنوب-شرق-آسيا-آسيان-1106404494.html
وزير خارجية لاوس: روسيا شريك مهم لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"
وزير خارجية لاوس: روسيا شريك مهم لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"
سبوتنيك عربي
أكد وزير خارجية لاوس ثونغسافان فومفيهان، اليوم الأحد، على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، أن لاوس تنظر إلى روسيا كشريك طويل الأمد ومهم لرابطة آسيان. 26.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-26T09:21+0000
2025-10-26T09:21+0000
العالم
لاوس
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1a/1106404335_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8f38bbb9ee43a4b3b69d8af1b4ef38d6.jpg
وقال لوكالة "سبوتنيك": "يمكن لروسيا دعم "آسيان" في العديد من المجالات الرئيسية"، موضحا أن أولويات لاوس في التعاون الإقليمي وخططها لتعزيز العلاقات مع وسيا.ووفقا له، في مجال الاقتصاد الرقمي، فإن إمكانات روسيا في مجال التقنيات الرقمية والأمن السيبراني والابتكار ستساعد الآسيان على تسريع عملية التحول الرقمي وتعزيز الاتصالات الرقمية وتطوير التجارة الإلكترونية وزيادة المرونة السيبرانية، وبالتالي تقليل الفجوة الرقمية وتعزيز القدرة التنافسية الإقليمية.في مجال التعليم والتدريب، أعرب الوزير عن تقديره البالغ لإنجازات روسيا في البحث الأكاديمي والعلمي، فضلا عن المنح الدراسية والبرامج التعليمية المقدمة للطلاب من دول الآسيان.وأضاف: "الإنجازات العلمية والأكاديمية لروسيا، فضلا عن برامج المنح الدراسية والتدريب، قد استفادت بشكل كبير من العديد من طلاب رابطة أمم جنوب شرق آسيا. إن توسيع التعاون من خلال التبادلات والبحوث المشتركة والتدريب المهني والبرامج اللغوية سيساعد على تعزيز الإمكانات البشرية والروابط بين شعبي الجانبين".وفي قطاع الطاقة، شدد الوزير على أن خبرة روسيا في تطوير البنية التحتية للطاقة وتقنيات النفط والغاز وتخطيط الطاقة يمكن أن تساعد في تعزيز أمن الطاقة في المنطقة.وأشار إلى أن التعاون سيسهم في مجالات الطاقة النظيفة والتكنولوجيات المنخفضة الكربون وكفاءة الطاقة في تحقيق الحياد الكربوني والتنمية المستدام. وفي مجال الزراعة والأمن الغذائي، تقدر لاوس تقديرا عاليا التقنيات الزراعية المتقدمة في روسيا، وأساليب الزراعة الحديثة، والتطورات التكنولوجية الحيوية.ووفقا له، فإن هذا التعاون من شأنه أن يساعد رابطة دول جنوب شرق آسيا على تطوير الزراعة المستدامة، وتعزيز سلاسل الغذاء، وبناء أنظمة أمن غذائي أكثر مرونة في مواجهة التحديات العالمية.فيما يتعلق بالصحة العامة، أشار الوزير إلى إنجازات روسيا في مجال البحوث الطبية الحيوية، وتطوير اللقاحات، وتنظيم الرعاية الصحية. وأكد أن التعاون في مكافحة الأوبئة، وتطوير التقنيات الطبية، وإنتاج الأدوية، سيساعد رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على تحسين استعدادها لمواجهة التحديات الصحية المستقبلية.وقال: "في القمة السابعة والأربعين لرابطة دول جنوب شرق آسيا، ستواصل لاوس إعطاء الأولوية للمبادرات الاستراتيجية الرامية إلى تقليص فجوة التنمية، وتعزيز الاتصال، وتعزيز النمو الشامل والمستدام، بما يتماشى مع رؤية مجتمع رابطة دول جنوب شرق آسيا 2045 وموضوع الرئاسة الماليزية "الشمولية والمرونة".انطلقت، اليوم الأحد، مراسم افتتاح القمة السابعة والأربعين لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وعقب ذلك سيتم افتتاح جلسات عامة ومغلقة، إضافة إلى اجتماعات خاصة بين آسيان وكل من الولايات المتحدة واليابان والهند ومجتمع التنمية الخالي من الكربون (AZEC).ترامب يشارك في رقصة ترحيبية لدى وصوله إلى ماليزيا... فيديو
https://sarabic.ae/20251026/الرئيس-البرازيلي-لترامب-لا-أرى-أي-سبب-للصراع-مع-أمريكا-1106403517.html
https://sarabic.ae/20251024/الخارجية-الروسية-دول-رابطة-آسيان-مستعدة-لدعم-اتفاقية-الأمم-المتحدة-بشأن-الجرائم-الإلكترونية-1106370453.html
لاوس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1a/1106404335_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a1afee82f33c3a66123c8ea9d9d189f0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, لاوس, روسيا
العالم, لاوس, روسيا

وزير خارجية لاوس: روسيا شريك مهم لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"

09:21 GMT 26.10.2025
© AP Photo / Alexander Zemlianichenkoوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير خارجية لاوس ثونغسافانه فومفيهان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب اجتماعهما في موسكو
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير خارجية لاوس ثونغسافانه فومفيهان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب اجتماعهما في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
تابعنا عبر
حصري
أكد وزير خارجية لاوس ثونغسافان فومفيهان، اليوم الأحد، على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، أن لاوس تنظر إلى روسيا كشريك طويل الأمد ومهم لرابطة آسيان.
وقال لوكالة "سبوتنيك": "يمكن لروسيا دعم "آسيان" في العديد من المجالات الرئيسية"، موضحا أن أولويات لاوس في التعاون الإقليمي وخططها لتعزيز العلاقات مع وسيا.

وفي معرض حديثه عن التعاون مع روسيا، شدد الوزير على أن لاوس تعتبر روسيا شريكا مهما وطويل الأجل لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، معربا عن ثقته في أن روسيا قادرة على دعم الرابطة في العديد من المجالات المهمة.

ووفقا له، في مجال الاقتصاد الرقمي، فإن إمكانات روسيا في مجال التقنيات الرقمية والأمن السيبراني والابتكار ستساعد الآسيان على تسريع عملية التحول الرقمي وتعزيز الاتصالات الرقمية وتطوير التجارة الإلكترونية وزيادة المرونة السيبرانية، وبالتالي تقليل الفجوة الرقمية وتعزيز القدرة التنافسية الإقليمية.
الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، يلتقي بنظيره الأمريكي، دونالد ترامب، على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان، ماليزيا، 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
الرئيس البرازيلي لترامب: لا أرى أي سبب للصراع مع أمريكا
08:41 GMT
في مجال التعليم والتدريب، أعرب الوزير عن تقديره البالغ لإنجازات روسيا في البحث الأكاديمي والعلمي، فضلا عن المنح الدراسية والبرامج التعليمية المقدمة للطلاب من دول الآسيان.
وأضاف: "الإنجازات العلمية والأكاديمية لروسيا، فضلا عن برامج المنح الدراسية والتدريب، قد استفادت بشكل كبير من العديد من طلاب رابطة أمم جنوب شرق آسيا. إن توسيع التعاون من خلال التبادلات والبحوث المشتركة والتدريب المهني والبرامج اللغوية سيساعد على تعزيز الإمكانات البشرية والروابط بين شعبي الجانبين".
وفي قطاع الطاقة، شدد الوزير على أن خبرة روسيا في تطوير البنية التحتية للطاقة وتقنيات النفط والغاز وتخطيط الطاقة يمكن أن تساعد في تعزيز أمن الطاقة في المنطقة.
وأشار إلى أن التعاون سيسهم في مجالات الطاقة النظيفة والتكنولوجيات المنخفضة الكربون وكفاءة الطاقة في تحقيق الحياد الكربوني والتنمية المستدام. وفي مجال الزراعة والأمن الغذائي، تقدر لاوس تقديرا عاليا التقنيات الزراعية المتقدمة في روسيا، وأساليب الزراعة الحديثة، والتطورات التكنولوجية الحيوية.
ووفقا له، فإن هذا التعاون من شأنه أن يساعد رابطة دول جنوب شرق آسيا على تطوير الزراعة المستدامة، وتعزيز سلاسل الغذاء، وبناء أنظمة أمن غذائي أكثر مرونة في مواجهة التحديات العالمية.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
الخارجية الروسية: دول رابطة "آسيان" مستعدة لدعم اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الجرائم الإلكترونية
24 أكتوبر, 22:13 GMT
فيما يتعلق بالصحة العامة، أشار الوزير إلى إنجازات روسيا في مجال البحوث الطبية الحيوية، وتطوير اللقاحات، وتنظيم الرعاية الصحية. وأكد أن التعاون في مكافحة الأوبئة، وتطوير التقنيات الطبية، وإنتاج الأدوية، سيساعد رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على تحسين استعدادها لمواجهة التحديات الصحية المستقبلية.
وقال: "في القمة السابعة والأربعين لرابطة دول جنوب شرق آسيا، ستواصل لاوس إعطاء الأولوية للمبادرات الاستراتيجية الرامية إلى تقليص فجوة التنمية، وتعزيز الاتصال، وتعزيز النمو الشامل والمستدام، بما يتماشى مع رؤية مجتمع رابطة دول جنوب شرق آسيا 2045 وموضوع الرئاسة الماليزية "الشمولية والمرونة".
انطلقت، اليوم الأحد، مراسم افتتاح القمة السابعة والأربعين لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وعقب ذلك سيتم افتتاح جلسات عامة ومغلقة، إضافة إلى اجتماعات خاصة بين آسيان وكل من الولايات المتحدة واليابان والهند ومجتمع التنمية الخالي من الكربون (AZEC).
ترامب يشارك في رقصة ترحيبية لدى وصوله إلى ماليزيا... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала