وزير خارجية لاوس: روسيا شريك مهم لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"

سبوتنيك عربي

أكد وزير خارجية لاوس ثونغسافان فومفيهان، اليوم الأحد، على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، أن لاوس تنظر إلى روسيا كشريك طويل الأمد ومهم لرابطة آسيان. 26.10.2025, سبوتنيك عربي

العالم

لاوس

روسيا

وقال لوكالة "سبوتنيك": "يمكن لروسيا دعم "آسيان" في العديد من المجالات الرئيسية"، موضحا أن أولويات لاوس في التعاون الإقليمي وخططها لتعزيز العلاقات مع وسيا.ووفقا له، في مجال الاقتصاد الرقمي، فإن إمكانات روسيا في مجال التقنيات الرقمية والأمن السيبراني والابتكار ستساعد الآسيان على تسريع عملية التحول الرقمي وتعزيز الاتصالات الرقمية وتطوير التجارة الإلكترونية وزيادة المرونة السيبرانية، وبالتالي تقليل الفجوة الرقمية وتعزيز القدرة التنافسية الإقليمية.في مجال التعليم والتدريب، أعرب الوزير عن تقديره البالغ لإنجازات روسيا في البحث الأكاديمي والعلمي، فضلا عن المنح الدراسية والبرامج التعليمية المقدمة للطلاب من دول الآسيان.وأضاف: "الإنجازات العلمية والأكاديمية لروسيا، فضلا عن برامج المنح الدراسية والتدريب، قد استفادت بشكل كبير من العديد من طلاب رابطة أمم جنوب شرق آسيا. إن توسيع التعاون من خلال التبادلات والبحوث المشتركة والتدريب المهني والبرامج اللغوية سيساعد على تعزيز الإمكانات البشرية والروابط بين شعبي الجانبين".وفي قطاع الطاقة، شدد الوزير على أن خبرة روسيا في تطوير البنية التحتية للطاقة وتقنيات النفط والغاز وتخطيط الطاقة يمكن أن تساعد في تعزيز أمن الطاقة في المنطقة.وأشار إلى أن التعاون سيسهم في مجالات الطاقة النظيفة والتكنولوجيات المنخفضة الكربون وكفاءة الطاقة في تحقيق الحياد الكربوني والتنمية المستدام. وفي مجال الزراعة والأمن الغذائي، تقدر لاوس تقديرا عاليا التقنيات الزراعية المتقدمة في روسيا، وأساليب الزراعة الحديثة، والتطورات التكنولوجية الحيوية.ووفقا له، فإن هذا التعاون من شأنه أن يساعد رابطة دول جنوب شرق آسيا على تطوير الزراعة المستدامة، وتعزيز سلاسل الغذاء، وبناء أنظمة أمن غذائي أكثر مرونة في مواجهة التحديات العالمية.فيما يتعلق بالصحة العامة، أشار الوزير إلى إنجازات روسيا في مجال البحوث الطبية الحيوية، وتطوير اللقاحات، وتنظيم الرعاية الصحية. وأكد أن التعاون في مكافحة الأوبئة، وتطوير التقنيات الطبية، وإنتاج الأدوية، سيساعد رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على تحسين استعدادها لمواجهة التحديات الصحية المستقبلية.وقال: "في القمة السابعة والأربعين لرابطة دول جنوب شرق آسيا، ستواصل لاوس إعطاء الأولوية للمبادرات الاستراتيجية الرامية إلى تقليص فجوة التنمية، وتعزيز الاتصال، وتعزيز النمو الشامل والمستدام، بما يتماشى مع رؤية مجتمع رابطة دول جنوب شرق آسيا 2045 وموضوع الرئاسة الماليزية "الشمولية والمرونة".انطلقت، اليوم الأحد، مراسم افتتاح القمة السابعة والأربعين لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وعقب ذلك سيتم افتتاح جلسات عامة ومغلقة، إضافة إلى اجتماعات خاصة بين آسيان وكل من الولايات المتحدة واليابان والهند ومجتمع التنمية الخالي من الكربون (AZEC).ترامب يشارك في رقصة ترحيبية لدى وصوله إلى ماليزيا... فيديو

لاوس

