الخارجية الروسية: دول رابطة "آسيان" مستعدة لدعم اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الجرائم الإلكترونية

22:13 GMT 24.10.2025 (تم التحديث: 22:15 GMT 24.10.2025)
صرح مدير إدارة أمن المعلومات الدولي بوزارة الخارجية الروسية، أرتور ليوكمانوف، بأن "جميع الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، أعربت عن استعدادها لدعم اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الجرائم الإلكترونية خلال اجتماع عُقد في مؤتمر كوبان الدولي لأمن المعلومات في سيريوس".
وأضاف ليوكمانوف: " نعم، إنهم يتضامنون مع الاتحاد الروسي هنا، جميع الدول تنوي المشاركة في هذا الحدث، للأسف، ليست جميعها مستعدة للتوقيع بسبب إجراءات مختلفة، لكن الجميع يدعمون مجرد عقد مثل هذا الحدث الكبير، ويعربون عن استعدادهم لبذل كل ما في وسعهم للانضمام إلى الاتفاقية في المراحل اللاحقة".
وردا على أسئلة الصحفيين حول مواقف أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، تجاه حفل التوقيع المرتقب في فيتنام، قال ليوكمانوف: "سيقام حفل التوقيع الآن، لكن الاتفاقية نفسها ستكون مفتوحة للتوقيع والانضمام".
وأشار ليوكمانوف، إلى أن "هذه فرصة جيدة لدول جنوب شرق آسيا
للتعاون مع روسيا ودول أخرى في مكافحة الجرائم الإلكترونية".
وللسنة الثانية على التوالي، انعقد على هامش المؤتمر اجتماع حوار بين روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا بشأن القضايا الراهنة المتعلقة بالأمن المعلوماتي الدولي.
ووضعت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الجرائم الإلكترونية
بمبادرة من مكتب المدعي العام الروسي، وأصبحت هذه الوثيقة أول معاهدة دولية لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية.
تُرسي هذه الوثيقة أساسًا قانونيًا لإقامة وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون في الدول المشاركة
، وتستند الاتفاقية إلى المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة: المساواة بين الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية في ديسمبر/كانون الأول 2024، ويمثل توقيع الاتفاقية الخطوة التالية لدخول المعاهدة الدولية حيز النفاذ.
وأوضحت النيابة العامة الروسية أن الدول غير القادرة على المشاركة في الحفل في الأيام المقبلة ستُمنح الفرصة لتوقيع الوثيقة قبل نهاية عام 2025 في هانوي، ومن ثم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك
حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2026.