الخارجية الروسية: دول رابطة "آسيان" مستعدة لدعم اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الجرائم الإلكترونية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب ألغى قمة بودابست لأنها كانت ستشكل إهانة وصفعة في وجه الاتحاد الأوروبي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا.. هل تمهد العملية الأمنية في إدلب لإنهاء ملف المخيمات والمقاتلين الأجانب؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين يحذر من رد ساحق إذا شنت أوكرانيا هجمات بعيدة المدى ضد روسيا، خطة أمريكية-إسرائيلية لتقسيم غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
27 د
الخارجية الروسية: دول رابطة "آسيان" مستعدة لدعم اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الجرائم الإلكترونية
وأضاف ليوكمانوف: " نعم، إنهم يتضامنون مع الاتحاد الروسي هنا، جميع الدول تنوي المشاركة في هذا الحدث، للأسف، ليست جميعها مستعدة للتوقيع بسبب إجراءات مختلفة، لكن الجميع يدعمون مجرد عقد مثل هذا الحدث الكبير، ويعربون عن استعدادهم لبذل كل ما في وسعهم للانضمام إلى الاتفاقية في المراحل اللاحقة".وأشار ليوكمانوف، إلى أن "هذه فرصة جيدة لدول جنوب شرق آسيا للتعاون مع روسيا ودول أخرى في مكافحة الجرائم الإلكترونية".ووضعت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الجرائم الإلكترونية بمبادرة من مكتب المدعي العام الروسي، وأصبحت هذه الوثيقة أول معاهدة دولية لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية.تُرسي هذه الوثيقة أساسًا قانونيًا لإقامة وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون في الدول المشاركة، وتستند الاتفاقية إلى المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة: المساواة بين الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.وأوضحت النيابة العامة الروسية أن الدول غير القادرة على المشاركة في الحفل في الأيام المقبلة ستُمنح الفرصة لتوقيع الوثيقة قبل نهاية عام 2025 في هانوي، ومن ثم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2026.
صرح مدير إدارة أمن المعلومات الدولي بوزارة الخارجية الروسية، أرتور ليوكمانوف، بأن "جميع الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، أعربت عن استعدادها لدعم اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الجرائم الإلكترونية خلال اجتماع عُقد في مؤتمر كوبان الدولي لأمن المعلومات في سيريوس".
وأضاف ليوكمانوف: " نعم، إنهم يتضامنون مع الاتحاد الروسي هنا، جميع الدول تنوي المشاركة في هذا الحدث، للأسف، ليست جميعها مستعدة للتوقيع بسبب إجراءات مختلفة، لكن الجميع يدعمون مجرد عقد مثل هذا الحدث الكبير، ويعربون عن استعدادهم لبذل كل ما في وسعهم للانضمام إلى الاتفاقية في المراحل اللاحقة".

وردا على أسئلة الصحفيين حول مواقف أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، تجاه حفل التوقيع المرتقب في فيتنام، قال ليوكمانوف: "سيقام حفل التوقيع الآن، لكن الاتفاقية نفسها ستكون مفتوحة للتوقيع والانضمام".

وأشار ليوكمانوف، إلى أن "هذه فرصة جيدة لدول جنوب شرق آسيا للتعاون مع روسيا ودول أخرى في مكافحة الجرائم الإلكترونية".
وللسنة الثانية على التوالي، انعقد على هامش المؤتمر اجتماع حوار بين روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا بشأن القضايا الراهنة المتعلقة بالأمن المعلوماتي الدولي.
ووضعت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الجرائم الإلكترونية بمبادرة من مكتب المدعي العام الروسي، وأصبحت هذه الوثيقة أول معاهدة دولية لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية.
تُرسي هذه الوثيقة أساسًا قانونيًا لإقامة وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون في الدول المشاركة، وتستند الاتفاقية إلى المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة: المساواة بين الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية في ديسمبر/كانون الأول 2024، ويمثل توقيع الاتفاقية الخطوة التالية لدخول المعاهدة الدولية حيز النفاذ.

وأوضحت النيابة العامة الروسية أن الدول غير القادرة على المشاركة في الحفل في الأيام المقبلة ستُمنح الفرصة لتوقيع الوثيقة قبل نهاية عام 2025 في هانوي، ومن ثم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2026.
