عربي
الخارجية الروسية: التهديد النووي سيزداد في حال رفضت واشنطن مبادرة "ستارت" الجديدة
أمساليوم
بث مباشر
الخارجية الروسية: التهديد النووي سيزداد في حال رفضت واشنطن مبادرة "ستارت" الجديدة
الخارجية الروسية: التهديد النووي سيزداد في حال رفضت واشنطن مبادرة "ستارت" الجديدة
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا لا ترى أي إمكانية لاستئناف تبادل المعلومات بشأن معاهدة ستارت الجديدة مع الولايات... 22.10.2025, سبوتنيك عربي
الخارجية الروسية: التهديد النووي سيزداد في حال رفضت واشنطن مبادرة "ستارت" الجديدة

14:49 GMT 22.10.2025 (تم التحديث: 14:53 GMT 22.10.2025)
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا لا ترى أي إمكانية لاستئناف تبادل المعلومات بشأن معاهدة ستارت الجديدة مع الولايات المتحدة، وأن مقترح الإبقاء على القيود الكمية التي تفرضها المعاهدة على الأسلحة الاستراتيجية لمدة عام آخر بعد انتهاء صلاحيتها مقترَح لفترة محدودة.
وفيما يتعلق بمعاهدة ستارت و(استئناف) تبادل المعلومات بشأنها، قال ريابكوف، خلال اجتماع حول "أساسيات سياسة منع الانتشار النووي في روسيا الاتحادية"، الذي نظمه مركز الطاقة والأمن بدعم من مؤسسة المنح الرئاسية : "لا أرى أي إمكانية لذلك، لأننا علقنا العمل بالمعاهدة برمتها، بما في ذلك جميع عناصرها، سواء عمليات التفتيش أو العروض التوضيحية أو اجتماعات اللجنة الاستشارية. كل شيء. وهذا يشمل أيضً تبادل المعلومات".
وأشار ريابكوف إلى أن اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن معاهدة "ستارت" الجديدة لا يعني سوى التزام الجانبين بالقيود الكمية المركزية على الأسلحة الهجومية الاستراتيجية لمدة عام آخر بعد انتهاء المعاهدة.

وأضاف نائب الوزير: "هذا يعني أننا لن نتجاوز الحدود الكمية المركزية هذا العام، مع الأخذ في الاعتبار أن الولايات المتحدة ستلتزم أيضا بالتوازن المحدد ولن تتخذ أي خطوات قد تؤدي بنا إلى الاعتقاد بأنهم تجاوزوا الحدود من جهة، ومن جهة أخرى، أنهم لا يتخذون أي خطوات في مجال الأمن الاستراتيجي يمكننا اعتبارها انخفاضا كبيرا في قيمة قدراتنا في مجال الردع".

وأشار إلى أنه إذا لم يحدث شيء من هذا القبيل خلال عام من وقف التنفيذ، فسيكون من الممكن "إلقاء نظرة عن كثب على ما يجب فعله بعد ذلك".
وأضاف "هذا كل شيء. هذا عرض محدود، لفترة محدودة. نأمل أن يتم قبوله".
