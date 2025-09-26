https://sarabic.ae/20250926/الكرملين-موسكو-لم-تتلق-حتى-الآن-أي-رد-من-واشنطن-على-اقتراح-بوتين-بشأن-معاهدة-نيو-ستارت-1105309515.html
الكرملين: موسكو لم تتلق حتى الآن أي رد من واشنطن على اقتراح بوتين بشأن معاهدة "نيو ستارت"
سبوتنيك عربي
2025-09-26T17:52+0000
2025-09-26T17:52+0000
2025-09-26T17:52+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
وقال بيسكوف ردا على سوال لصحفي قناة "روسيا 1" بافيل زاروبين بهذا الصدد : "لا، (لم نتلق ردا على اقتراح الرئيس بوتين بشأن معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "نيو ستارت)".وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما سيحدث للعالم من دون معاهدة "ستارت": "عالم أكثر خطورة. عالم محفوف بتهديدات جسيمة للاستقرار الاستراتيجي".وأشار دميتري بيسكوف، إلى أن موسكو تنتظر رد الولايات المتحدة على مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن معاهدة "نيو ستارت".وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم الثلاثاء، استعداد روسيا للالتزام بالقيود، التي تنص عليها معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت) لمدة عام، شريطة اتخاذ الولايات المتحدة الأمريكية، موقفًا مماثلا.
روسيا, العالم
الكرملين: موسكو لم تتلق حتى الآن أي رد من واشنطن على اقتراح بوتين بشأن معاهدة "نيو ستارت"
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، ان روسيا لم تتلق حتى الآن أي رد فعل من الولايات المتحدة عبر القنوات المغلقة على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن معاهدة "نيو ستارت".
وقال بيسكوف ردا على سوال لصحفي قناة "روسيا 1" بافيل زاروبين بهذا الصدد : "لا، (لم نتلق ردا على اقتراح الرئيس بوتين بشأن معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "نيو ستارت)".
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم أمس الخميس، بأن العالم من دون معاهدة "ستارت"، سيكون أكثر خطورة.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما سيحدث للعالم من دون معاهدة "ستارت": "عالم أكثر خطورة. عالم محفوف بتهديدات جسيمة للاستقرار الاستراتيجي".
وأشار دميتري بيسكوف، إلى أن موسكو تنتظر رد الولايات المتحدة على مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن معاهدة "نيو ستارت".
وأضاف بيسكوف للصحفيين: "بشكل عام، يرحب الجميع بمقترحات روسيا ومبادرة بوتين، لذا ننتظر رد فعل الطرف الآخر في هذه العملية".
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم الثلاثاء، استعداد روسيا للالتزام بالقيود، التي تنص عليها معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت) لمدة عام، شريطة اتخاذ الولايات المتحدة الأمريكية، موقفًا مماثلا.