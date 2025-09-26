عربي
بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الرابع من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح لأسطول الصمود بكسر الحصار على غزة، عباس يعلن إجراء انتخابات بعد عام من انتهاء حرب غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الكرملين: موسكو لم تتلق حتى الآن أي رد من واشنطن على اقتراح بوتين بشأن معاهدة "نيو ستارت"
الكرملين: موسكو لم تتلق حتى الآن أي رد من واشنطن على اقتراح بوتين بشأن معاهدة "نيو ستارت"
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، ان روسيا لم تتلق حتى الآن أي رد فعل من الولايات المتحدة عبر القنوات المغلقة على اقتراح الرئيس... 26.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-26T17:52+0000
2025-09-26T17:52+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
وقال بيسكوف ردا على سوال لصحفي قناة "روسيا 1" بافيل زاروبين بهذا الصدد : "لا، (لم نتلق ردا على اقتراح الرئيس بوتين بشأن معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "نيو ستارت)".وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما سيحدث للعالم من دون معاهدة "ستارت": "عالم أكثر خطورة. عالم محفوف بتهديدات جسيمة للاستقرار الاستراتيجي".وأشار دميتري بيسكوف، إلى أن موسكو تنتظر رد الولايات المتحدة على مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن معاهدة "نيو ستارت".وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم الثلاثاء، استعداد روسيا للالتزام بالقيود، التي تنص عليها معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت) لمدة عام، شريطة اتخاذ الولايات المتحدة الأمريكية، موقفًا مماثلا.
الكرملين: موسكو لم تتلق حتى الآن أي رد من واشنطن على اقتراح بوتين بشأن معاهدة "نيو ستارت"

17:52 GMT 26.09.2025
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، ان روسيا لم تتلق حتى الآن أي رد فعل من الولايات المتحدة عبر القنوات المغلقة على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن معاهدة "نيو ستارت".
وقال بيسكوف ردا على سوال لصحفي قناة "روسيا 1" بافيل زاروبين بهذا الصدد : "لا، (لم نتلق ردا على اقتراح الرئيس بوتين بشأن معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "نيو ستارت)".

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم أمس الخميس، بأن العالم من دون معاهدة "ستارت"، سيكون أكثر خطورة.

وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما سيحدث للعالم من دون معاهدة "ستارت": "عالم أكثر خطورة. عالم محفوف بتهديدات جسيمة للاستقرار الاستراتيجي".
وأشار دميتري بيسكوف، إلى أن موسكو تنتظر رد الولايات المتحدة على مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن معاهدة "نيو ستارت".
وأضاف بيسكوف للصحفيين: "بشكل عام، يرحب الجميع بمقترحات روسيا ومبادرة بوتين، لذا ننتظر رد فعل الطرف الآخر في هذه العملية".
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم الثلاثاء، استعداد روسيا للالتزام بالقيود، التي تنص عليها معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت) لمدة عام، شريطة اتخاذ الولايات المتحدة الأمريكية، موقفًا مماثلا.
