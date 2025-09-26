https://sarabic.ae/20250926/الخارجية-الروسية-روسيا-قد-تلجأ-إلى-محكمة-العدل-الدولية-بشأن-تفجير-التيار-الشمالي-2-1105308516.html
الخارجية الروسية: روسيا قد تلجأ إلى محكمة العدل الدولية بشأن تفجيرات "التيار الشمالي"
وأوضحت زاخاروفا في تصريح لوكالة "سيوتنيك" أن "ألمانيا والدنمارك والسويد وسويسرا ليست مهتمة بتحديد هوية مرتكبي الهجمات على خطوط "التيار الشمالي 2".وذكرت أن الغرب يتجنب التعاون مع روسيا في التحقيق بالهجوم الإرهابي الذي طال خط أنابيب "التيار الشمالي".ووقعت انفجارات في خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، "التيار الشمالي 1 و2"، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مقصودة.وطلبت روسيا مرارا وتكرارا بيانات حول الانفجارات في خطي "التيارالشمالي"، لكنها لم تتلقها أبدا.
17:04 GMT 26.09.2025 (تم التحديث: 17:08 GMT 26.09.2025)
أكدت المتحدثة باسم وزارة الحارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن روسيا ستلجأ إلى محكمة العدل الدولية إذا انسحبت ألمانيا والدنمارك والسويد وسويسرا من النزاع قبل المحاكمة بشأن تفجيرات "التيار الشمالي 2"
وأوضحت زاخاروفا في تصريح لوكالة "سيوتنيك" أن "ألمانيا والدنمارك والسويد وسويسرا ليست مهتمة بتحديد هوية مرتكبي الهجمات على خطوط "التيار الشمالي 2".
وذكرت أن الغرب يتجنب التعاون مع روسيا في التحقيق بالهجوم الإرهابي الذي طال خط أنابيب "التيار الشمالي".
من جهته، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن روسيا ترغب في المشاركة بالتحقيقات المتعلقة بتفجير نورد ستريم (التيار الشمالي)، لكنها غير قادرة على ذلك، وقال بيسكوف، للصحفيين: "لا نستطيع المشاركة في التحقيقات، مع أننا نرغب بشدة في ذلك. لكن جميع مقترحاتنا (للمشاركة في التحقيقات) رفضت".
ووقعت انفجارات في خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، "التيار الشمالي 1 و2"، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مقصودة.
وطلبت روسيا مرارا وتكرارا بيانات حول الانفجارات في خطي "التيارالشمالي"، لكنها لم تتلقها أبدا.