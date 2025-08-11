https://sarabic.ae/20250811/خبير-أمني-الغرب-يستخدم-عناصر-أوكرانية-مدربة-على-الجرائم-الإلكترونية-بعد-انتهاء-الحرب-التقليدية-1103610430.html

خبير أمني: الغرب يستخدم عناصر أوكرانية مدربة على الجرائم الإلكترونية بعد انتهاء الحرب التقليدية

قال الخبير الأمني العراقي، عبد الكريم الوزان، إن الحروب في الغالب لم تعد تكن بالطريقة التقليدية العسكرية عبر الدبابات والطائرات والاجتياح، بل أصبحت تعتمد على...

وأضاف الوزان، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن زعزعة أي نظام أو أي دولة يكون من خلال تخريب العقول والأفكار ونشر الرذيلة وزعزعة الأمان، مؤكداً أن هذه الحرب متوقعة، لأن الدول لا تريد أن تكشف نفسها فتدخل في مآزق دبلوماسية ودولية.وأوضح أن من يقوم بذلك غالبا هي مخابرات الدول، بحيث تنسب تلك العمليات إلى عصابات معينة لا علاقة للدولة بها، مشيرا إلى أن هذه العمليات تكون منظمة وتهدف إلى الضغط على الدول لتغيير سياساتها، إما من خلال هذه الضغوط المباشرة أو من خلال إحداث فراغ اقتصادي وزعزعة أمنية.وتابع قائلا: "بحيث أن هذه الدول تتلقى رسائل من دول أخرى، وهذه الرسائل تفهمها الدولة المتلقية لأن لديها أيضا أجهزة استخباراتية وتفعل بذلك".وأشار الوزان إلى أن "هذا الموضوع يختلف عن "القاعدة" و"داعش" (تنظيمان إرهابيان محظوران في روسيا ودوليا)، لأن عملهما ميداني ويعتمد على التفجير والعمل التقليدي، لكن هذا عمل مخابراتي دولي"، متوقعا، أن تقوم الدول بتحريك العناصر التي دربت في أوكرانيا بعد أن استخدمت الحرب التقليدية، لغرض القيام بعمليات من هذا القبيل.يذكر أن المجرمين الذين تلقوا تدريبًا وتجهيزًا بمشاركة أجهزة الاستخبارات الغربية، بدأوا بالفعل في التحرك بنشاط ضد الدول الغربية نفسها على مدار السنوات الماضية.في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أعلنت السلطات المجرية أن الجزء الأكبر من الأموال المسروقة نتيجة الجرائم الإلكترونية والاحتيال الهاتفي ينتهي في أوكرانيا.وفي صيف عام 2023، تم الكشف في الأراضي الأوكرانية عن تسعة مراكز اتصال وهمية كانت تستهدف مواطنين من الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا.وفي كندا على وجه الخصوص، بلغت الخسائر الناتجة عن مثل هذه عمليات الاحتيال أكثر من 300 مليون دولار أمريكي.

