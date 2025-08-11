https://sarabic.ae/20250811/وزير-الدفاع-الإيطالي-أوروبا-فقدت-وزنها-السياسي-1103605723.html

وزير الدفاع الإيطالي: أوروبا فقدت وزنها السياسي

اعتبر وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروسيتو، أن أوروبا فقدت وزنها السياسي وأصبحت مجرد لاعب ثانوي عاجز عن مواجهة الضغوط الأمريكية، وذلك في ظل التحضيرات للقمة... 11.08.2025, سبوتنيك عربي

وفي مقابلة مع صحيفة إيطالية، قال كروسيتو: "ترامب ينفذ خطته بثبات وواقعية، معتمدا على قوته السياسية. لو كانت أوروبا تمتلك ثقلا كقوة عظمى، لكان على ترامب تغيير نهجه. لكن أوروبا، بسياساتها المجزأة، جعلت نفسها لاعبا هامشيا".وأشار إلى أن الدول الأوروبية تفتقر إلى التنسيق، حيث تتبع كل دولة أجندتها الخاصة في السياسة الخارجية والعسكرية والاقتصادية، بينما يركز بعض القادة على قضاياهم الداخلية فقط.ودعا كروسيتو أوروبا إلى "تحمل مسؤولياتها بغض النظر عن نتائج قمة ألاسكا، مؤكدا ضرورة استمرار دعم كييف حتى تتحقق شروط يقبلها فلاديمير زيلينسكي".ويأتي هذا في وقت لم يكشف فيه ترامب عن تفاصيل خطته لتسوية النزاع في أوكرانيا، بينما تحدث هو ومسؤولون أمريكيون عن إمكانية "تبادل الأراضي" كجزء من الحل، وهو اقتراح رفضه زيلينسكي بشكل قاطع.من جانبها، شددت رئيسة المفوضية الأوروبية وعدد من القادة الأوروبيين في بيان مشترك على ضرورة أن يسبق أي مفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا إعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا، مع حماية المصالح الأمنية لكل من أوكرانيا وأوروبا. ووفقا لصحيفة أمريكية، يسعى مسؤولو الاتحاد الأوروبي إلى إقناع ترامب بإشراك أوكرانيا في المفاوضات، مع رغبتهم في المشاركة بأنفسهم، لكنهم يرون ذلك "غير مرجح" في الوقت الحالي.وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، قد صرح في مقابلة مع صحيفة أمريكية، يوليو/تموز الماضي، بأن روسيا تنتج ذخيرة في ثلاثة أشهر تفوق ما ينتجه حلف شمال الأطلسي بأكمله في عام كامل.أشار روته إلى أن الناتو لا يملك القدرة على إنتاج أسلحة تُمكّنه من ردع روسيا وكوريا الشمالية وأي جهة أخرى.وأكد أن الحلف بحاجة إلى تطوير قاعدته الصناعية الدفاعية، وإنفاق الأموال على الأمن السيبراني والتهديدات الهجينة.في الوقت ذاته، أقرّ الأمين العام بأن مثل هذه الخطوة ستحمل أعضاء الحلف نفقاتٍ باهظة، وأشار روته مجددا إلى التهديد المزعوم من روسيا كمبرر لهذه النفقات.أكدت موسكو مرارا وتكرارا أنها لا تنوي مهاجمة الدول الأعضاء في الناتو.وأوضح الرئيس فلاديمير بوتين، فإن السياسيين الغربيين يرهبون شعوبهم بانتظام بتهديدٍ وهميٍّ من موسكو لصرف الانتباه عن المشاكل الداخلية، لكن "الأذكياء يدركون تماما أن هذا مجرد وهم".وبالمقابل، بدأ الحلف نفسه نشاطا عسكريا غير مسبوق بالقرب من حدود روسيا في السنوات الأخيرة.

