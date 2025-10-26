https://sarabic.ae/20251026/ترامب-يشارك-في-رقصة-ترحيبية-لدى-وصوله-إلى-ماليزيا-فيديو-1106398151.html
ترامب يشارك في رقصة ترحيبية لدى وصوله إلى ماليزيا... فيديو
ترامب يشارك في رقصة ترحيبية لدى وصوله إلى ماليزيا... فيديو
سبوتنيك عربي
لدى وصوله إلى ماليزيا لحضور قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع السكان المحليين الذين استقبلوه بالرقص، وقام بالرقص معهم. 26.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-26T06:02+0000
2025-10-26T06:02+0000
2025-10-26T06:02+0000
نادي الفيديو
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_0:0:1994:1122_1920x0_80_0_0_ffedff5d4e7052e2cc6a30beec775800.jpg
استُقبل الرئيس الأمريكي بالرقصات الماليزية التقليدية، ورحّب به رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم. وبعد محادثة قصيرة بين الزعيمين، قرر الرئيس ترامب المشاركة مع السكان المحليين بالرقص، وقوبلت رقصة ترامب بالتصفيق الحار.وكان في استقبال الرئيس الأمريكي وفد من المسؤولين الماليزيين برئاسة رئيس الوزراء أنور إبراهيم، بالإضافة إلى السفير الأمريكي لدى ماليزيا إدغار كاغان، والقائم بالأعمال في البعثة الأمريكية لدى رابطة دول جنوب شرق آسيا جوي ساكوراي.في وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن توقيع إعلان تسوية النزاع بين تايلاند وكمبوديا سيُجرى بحضوره فور وصوله إلى ماليزيا. كما سيشارك ترامب في محادثات مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم .وسبق الافتتاح الرسمي للقمة السابعة والأربعين لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) عرضٌ فني مبهِر قدّمه فنانون ماليزيون، تخللته رقصات تقليدية ومقطوعات موسيقية تراثية، في مشهدٍ يرمز إلى الوحدة والتنوع الثقافي الذي يجمع دول آسيان، بحسب ما أفاد به مراسل "سبوتنيك".
https://sarabic.ae/20251026/ترامب-يؤكد-توقيع-معاهدة-سلام-بين-تايلاند-وكمبوديا-بحضوره-فور-وصوله-إلى-ماليزيا-1106396397.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_111:0:1883:1329_1920x0_80_0_0_84f290d8f6de14ae79e1a8034b511568.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, العالم
ترامب يشارك في رقصة ترحيبية لدى وصوله إلى ماليزيا... فيديو
لدى وصوله إلى ماليزيا لحضور قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع السكان المحليين الذين استقبلوه بالرقص، وقام بالرقص معهم.
استُقبل الرئيس الأمريكي بالرقصات الماليزية التقليدية، ورحّب به رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم. وبعد محادثة قصيرة بين الزعيمين، قرر الرئيس ترامب المشاركة مع السكان المحليين بالرقص، وقوبلت رقصة ترامب بالتصفيق الحار.
وظهر ترامب مبتسمًا وهو ينضم إلى مؤديي الرقصة الشعبية في أجواء احتفالية بمطار كوالالمبور الدولي، قبل أن يتوجه إلى مقر انعقاد القمة.
وكان في استقبال الرئيس الأمريكي وفد من المسؤولين الماليزيين برئاسة رئيس الوزراء أنور إبراهيم، بالإضافة إلى السفير الأمريكي لدى ماليزيا إدغار كاغان، والقائم بالأعمال في البعثة الأمريكية لدى رابطة دول جنوب شرق آسيا جوي ساكوراي.
في وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن توقيع إعلان تسوية النزاع بين تايلاند وكمبوديا سيُجرى بحضوره فور وصوله إلى ماليزيا. كما سيشارك ترامب في محادثات مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم .
وسبق الافتتاح الرسمي للقمة السابعة والأربعين لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) عرضٌ فني مبهِر قدّمه فنانون ماليزيون، تخللته رقصات تقليدية ومقطوعات موسيقية تراثية، في مشهدٍ يرمز إلى الوحدة والتنوع الثقافي الذي يجمع دول آسيان، بحسب ما أفاد به مراسل "سبوتنيك".