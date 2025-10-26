ترامب يؤكد توقيع معاهدة سلام بين تايلاند وكمبوديا بحضوره فور وصوله إلى ماليزيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين يحذر من رد ساحق إذا شنت أوكرانيا هجمات بعيدة المدى ضد روسيا، خطة أمريكية-إسرائيلية لتقسيم غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
09:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
11:03 GMT
20 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
11:23 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
طوكيو تسعى للسلام مع موسكو.. واتفاق فلسطيني على تسليم السلطة للجنة مؤقتة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب يؤكد توقيع معاهدة سلام بين تايلاند وكمبوديا بحضوره فور وصوله إلى ماليزيا
ترامب يؤكد توقيع معاهدة سلام بين تايلاند وكمبوديا بحضوره فور وصوله إلى ماليزيا
أخبار تايلاند
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن توقيع إعلان تسوية النزاع بين تايلاند وكمبوديا سيجري بحضوره فور وصوله إلى ماليزيا، مؤكدا أن الاتفاق يمثل "إنجازا دبلوماسيا مهما" توسطت فيه الولايات المتحدة.
واشنطن –سبوتنيك. وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشيال"، ""أنا في طريقي إلى ماليزيا، حيث سأوقّع اتفاق السلام العظيم الذي تشرفت بالتوسط فيه بين كمبوديا وتايلاند".
وأضاف، "للأسف، رحلت والدة ملك تايلاند [سيريكيت] للتو، وأتقدّم بخالص التعازي إلى شعب تايلاند العظيم. سألتقي برئيس وزرائهم الرائع [أنوتين تشارنفيراكول] فور وصولي، ومن أجل تمكين الجميع من حضور هذا الحدث الكبير، سنوقّع اتفاق السلام فور الوصول".
ومن المقرر أن يصل ترامب إلى ماليزيا صباح الأحد في الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت غرينتش) في زيارة عمل، حيث سيشارك كضيف شرف في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، وتشمل أجندته أيضا عقد محادثات مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم وتوقيع اتفاق تجاري ثنائي.
وكان رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول قد ألغى زيارته المقررة إلى ماليزيا بسبب وفاة الملكة الأم سيريكيت، أرملة الملك الراحل بوميبول (راما التاسع) ووالدة الملك الحالي ماها فاجيرالونجكورن (راما العاشر)، والتي توفيت في أحد مستشفيات بانكوك عن عمر ناهز 93 عامًا يوم الجمعة.
وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية لوكالة "سبوتنيك"، أن تشارنفيراكول ما زال من المتوقع أن يتوجه إلى ماليزيا في وقت متأخر من السبت أو صباح الأحد لتوقيع إعلان وقف إطلاق النار مع كمبوديا.
ويأتي الاتفاق بعد نزاع حدودي مستمر منذ عقود بين البلدين تحول إلى مواجهات عسكرية في 24 يوليو، شملت تبادلًا للقصف المدفعي والغارات الجوية، وأسفرت عن سقوط ضحايا من الجانبين، بينهم مدنيون.
وفي 4 أغسطس، أعلنت بانكوك وكمبوديا وقفًا فوريًا لإطلاق النار، تلاه توقيع اتفاق رسمي لتنفيذ التفاهمات بعد أيام قليلة.
