ترامب يؤكد توقيع معاهدة سلام بين تايلاند وكمبوديا بحضوره فور وصوله إلى ماليزيا

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن توقيع إعلان تسوية النزاع بين تايلاند وكمبوديا سيجري بحضوره فور وصوله إلى ماليزيا، مؤكدا أن الاتفاق يمثل "إنجازا... 26.10.2025, سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن توقيع إعلان تسوية النزاع بين تايلاند وكمبوديا سيجري بحضوره فور وصوله إلى ماليزيا، مؤكدا أن الاتفاق يمثل "إنجازا دبلوماسيا مهما" توسطت فيه الولايات المتحدة.
واشنطن –سبوتنيك. وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشيال"، ""أنا في طريقي إلى ماليزيا، حيث سأوقّع اتفاق السلام العظيم الذي تشرفت بالتوسط فيه بين كمبوديا وتايلاند".
وأضاف، "للأسف، رحلت والدة ملك تايلاند [سيريكيت] للتو، وأتقدّم بخالص التعازي إلى شعب تايلاند العظيم. سألتقي برئيس وزرائهم الرائع [أنوتين تشارنفيراكول] فور وصولي، ومن أجل تمكين الجميع من حضور هذا الحدث الكبير، سنوقّع اتفاق السلام فور الوصول".
ومن المقرر أن يصل ترامب إلى ماليزيا صباح الأحد في الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت غرينتش) في زيارة عمل، حيث سيشارك كضيف شرف في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، وتشمل أجندته أيضا عقد محادثات مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم وتوقيع اتفاق تجاري ثنائي
وكان رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول قد ألغى زيارته المقررة إلى ماليزيا بسبب وفاة الملكة الأم سيريكيت، أرملة الملك الراحل بوميبول (راما التاسع) ووالدة الملك الحالي ماها فاجيرالونجكورن (راما العاشر)، والتي توفيت في أحد مستشفيات بانكوك عن عمر ناهز 93 عامًا يوم الجمعة.
وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية لوكالة "سبوتنيك"، أن تشارنفيراكول ما زال من المتوقع أن يتوجه إلى ماليزيا في وقت متأخر من السبت أو صباح الأحد لتوقيع إعلان وقف إطلاق النار مع كمبوديا.
ويأتي الاتفاق بعد نزاع حدودي مستمر منذ عقود بين البلدين تحول إلى مواجهات عسكرية في 24 يوليو، شملت تبادلًا للقصف المدفعي والغارات الجوية، وأسفرت عن سقوط ضحايا من الجانبين، بينهم مدنيون.
وفي 4 أغسطس، أعلنت بانكوك وكمبوديا وقفًا فوريًا لإطلاق النار، تلاه توقيع اتفاق رسمي لتنفيذ التفاهمات بعد أيام قليلة.