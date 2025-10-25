https://sarabic.ae/20251025/ترامب-نعتقد-أن-هناك-فرصة-جيدة-جدا-للتوصل-إلى-اتفاق-مع-الصين-1106393774.html
ترامب: نعتقد أن هناك فرصة جيدة جدا للتوصل إلى اتفاق مع الصين
يعتقد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب أن هناك فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاق تجاري شامل بين الولايات المتحدة والصين. 25.10.2025, سبوتنيك عربي
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/06/1101396903_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_40f5795fcab6f22c5c5710f465ac8743.jpg
وقال ترامب في تصريحات متلفزة، اليوم السبت: "أعتقد أن لدينا فرصة جيدة جدًا للتوصل إلى اتفاق شامل للغاية".وقال روبيو في تصريح صحفي: "لا أعتقد أننا سنرى اتفاقية تجارية إذا كان هذا ما يهم الناس، أو سنحصل على شروط تجارية مواتية مقابل التخلي عن تايوان. لا أحد يفكر في ذلك"، بحسب وسائل إعلام غربية.وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن المفاوضات التجارية بين الوفدين الصيني والأمريكي بدأت في كوالالمبور.وكان ترامب، صرح في وقت سابق من الشهر الجاري، أن الولايات المتحدة الأمريكية في حالة حرب تجارية مع الصين.وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض ردا على سؤال حول إمكانية تصعيد العلاقات مع الصين إلى حرب تجارية: "نحن في خضمها الآن".
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/06/1101396903_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_92949ebcd3069877a22f610ba50a14f2.jpg
ترامب: نعتقد أن هناك فرصة جيدة جدا للتوصل إلى اتفاق مع الصين
يعتقد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب أن هناك فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاق تجاري شامل بين الولايات المتحدة والصين.
وقال ترامب في تصريحات متلفزة، اليوم السبت: "أعتقد أن لدينا فرصة جيدة جدًا للتوصل إلى اتفاق شامل للغاية".
وصرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة لا تنوي التخلي عن دعمها لتايوان مقابل إبرام اتفاقية تجارية مع الصين.
وقال روبيو في تصريح صحفي: "لا أعتقد أننا سنرى اتفاقية تجارية إذا كان هذا ما يهم الناس، أو سنحصل على شروط تجارية مواتية مقابل التخلي عن تايوان. لا أحد يفكر في ذلك"، بحسب وسائل إعلام غربية.
وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن المفاوضات التجارية بين الوفدين الصيني والأمريكي بدأت في كوالالمبور.
من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع الرئيس الصيني شي جين بينج، الأسبوع المقبل.
وكان ترامب، صرح في وقت سابق من الشهر الجاري، أن الولايات المتحدة الأمريكية في حالة حرب تجارية مع الصين.
وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض ردا على سؤال حول إمكانية تصعيد العلاقات مع الصين إلى حرب تجارية
: "نحن في خضمها الآن".