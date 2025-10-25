ترامب: نعتقد أن هناك فرصة جيدة جدا للتوصل إلى اتفاق مع الصين

عربي
يعتقد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب أن هناك فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاق تجاري شامل بين الولايات المتحدة والصين.
وقال ترامب في تصريحات متلفزة، اليوم السبت: "أعتقد أن لدينا فرصة جيدة جدًا للتوصل إلى اتفاق شامل للغاية".
وصرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة لا تنوي التخلي عن دعمها لتايوان مقابل إبرام اتفاقية تجارية مع الصين.
وقال روبيو في تصريح صحفي: "لا أعتقد أننا سنرى اتفاقية تجارية إذا كان هذا ما يهم الناس، أو سنحصل على شروط تجارية مواتية مقابل التخلي عن تايوان. لا أحد يفكر في ذلك"، بحسب وسائل إعلام غربية.
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2025
روبيو: الولايات المتحدة لن تتخلى عن دعمها لتايوان من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين
18:02 GMT
وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن المفاوضات التجارية بين الوفدين الصيني والأمريكي بدأت في كوالالمبور.
من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع الرئيس الصيني شي جين بينج، الأسبوع المقبل.
وكان ترامب، صرح في وقت سابق من الشهر الجاري، أن الولايات المتحدة الأمريكية في حالة حرب تجارية مع الصين.
وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض ردا على سؤال حول إمكانية تصعيد العلاقات مع الصين إلى حرب تجارية: "نحن في خضمها الآن".
