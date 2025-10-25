https://sarabic.ae/20251025/ترامب-نعتقد-أن-هناك-فرصة-جيدة-جدا-للتوصل-إلى-اتفاق-مع-الصين-1106393774.html

ترامب: نعتقد أن هناك فرصة جيدة جدا للتوصل إلى اتفاق مع الصين

ترامب: نعتقد أن هناك فرصة جيدة جدا للتوصل إلى اتفاق مع الصين

سبوتنيك عربي

يعتقد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب أن هناك فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاق تجاري شامل بين الولايات المتحدة والصين. 25.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-25T20:23+0000

2025-10-25T20:23+0000

2025-10-25T20:23+0000

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/06/1101396903_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_40f5795fcab6f22c5c5710f465ac8743.jpg

وقال ترامب في تصريحات متلفزة، اليوم السبت: "أعتقد أن لدينا فرصة جيدة جدًا للتوصل إلى اتفاق شامل للغاية".وقال روبيو في تصريح صحفي: "لا أعتقد أننا سنرى اتفاقية تجارية إذا كان هذا ما يهم الناس، أو سنحصل على شروط تجارية مواتية مقابل التخلي عن تايوان. لا أحد يفكر في ذلك"، بحسب وسائل إعلام غربية.وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن المفاوضات التجارية بين الوفدين الصيني والأمريكي بدأت في كوالالمبور.وكان ترامب، صرح في وقت سابق من الشهر الجاري، أن الولايات المتحدة الأمريكية في حالة حرب تجارية مع الصين.وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض ردا على سؤال حول إمكانية تصعيد العلاقات مع الصين إلى حرب تجارية: "نحن في خضمها الآن".

https://sarabic.ae/20251025/روبيو-الولايات-المتحدة-لن-تتخلى-عن-دعمها-لتايوان-من-أجل-التوصل-إلى-اتفاق-تجاري-مع-الصين-1106390466.html

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم