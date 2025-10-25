https://sarabic.ae/20251025/روبيو-الولايات-المتحدة-لن-تتخلى-عن-دعمها-لتايوان-من-أجل-التوصل-إلى-اتفاق-تجاري-مع-الصين-1106390466.html

روبيو: الولايات المتحدة لن تتخلى عن دعمها لتايوان من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين

صرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة لا تنوي التخلي عن دعمها لتايوان مقابل إبرام اتفاقية تجارية مع الصين. 25.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال روبيو في تصريح صحفي: "لا أعتقد أننا سنرى اتفاقية تجارية إذا كان هذا ما يهم الناس، أو سنحصل على شروط تجارية مواتية مقابل التخلي عن تايوان. لا أحد يفكر في ذلك"، بحسب وسائل إعلام غربية.من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع الرئيس الصيني شي جين بينج، الأسبوع المقبل.وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض ردا على سؤال حول إمكانية تصعيد العلاقات مع الصين إلى حرب تجارية: "نحن في خضمها الآن".وفي السياق ذاته، صرحت السفارة الصينية لدى واشنطن لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق، بأن "الصين مستعدة للمفاوضات ولحرب تجارية مع الولايات المتحدة".وفي السياق ذاته، أعلن ترامب في 10 أكتوبر/تشرين الأول أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 100% على السلع القادمة من جمهورية الصين الشعبية اعتبارا من 1 نوفمبر/تشرين التاني المقبل أو قبل ذلك، متجاوزة المستوى الذي تدفعه الصين حاليا، مبررا ذلك بـ"موقف الصين التجاري العدواني".وكان أكبر اقتصادين في العالم عقدا عدة جولات من المحادثات التجارية في أوروبا خلال العام الحالي 2025، في مسعى لتسوية خلافاتهما الجمركية، إلا أن التوصل إلى اتفاق شامل ما زال بعيدا.

ماركو روبيو, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, اقتصاد, أخبار العالم الآن