روبيو: الولايات المتحدة لن تتخلى عن دعمها لتايوان من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين
صرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة لا تنوي التخلي عن دعمها لتايوان مقابل إبرام اتفاقية تجارية مع الصين.
وقال روبيو في تصريح صحفي: "لا أعتقد أننا سنرى اتفاقية تجارية إذا كان هذا ما يهم الناس، أو سنحصل على شروط تجارية مواتية مقابل التخلي عن تايوان. لا أحد يفكر في ذلك"، بحسب وسائل إعلام غربية.من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع الرئيس الصيني شي جين بينج، الأسبوع المقبل.وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض ردا على سؤال حول إمكانية تصعيد العلاقات مع الصين إلى حرب تجارية: "نحن في خضمها الآن".وفي السياق ذاته، صرحت السفارة الصينية لدى واشنطن لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق، بأن "الصين مستعدة للمفاوضات ولحرب تجارية مع الولايات المتحدة".وفي السياق ذاته، أعلن ترامب في 10 أكتوبر/تشرين الأول أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 100% على السلع القادمة من جمهورية الصين الشعبية اعتبارا من 1 نوفمبر/تشرين التاني المقبل أو قبل ذلك، متجاوزة المستوى الذي تدفعه الصين حاليا، مبررا ذلك بـ"موقف الصين التجاري العدواني".وكان أكبر اقتصادين في العالم عقدا عدة جولات من المحادثات التجارية في أوروبا خلال العام الحالي 2025، في مسعى لتسوية خلافاتهما الجمركية، إلا أن التوصل إلى اتفاق شامل ما زال بعيدا.
وقال روبيو في تصريح صحفي: "لا أعتقد أننا سنرى اتفاقية تجارية إذا كان هذا ما يهم الناس، أو سنحصل على شروط تجارية مواتية مقابل التخلي عن تايوان. لا أحد يفكر في ذلك"، بحسب وسائل إعلام غربية.
وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن المفاوضات التجارية بين الوفدين الصيني والأمريكي بدأت في كوالالمبور.
من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع الرئيس الصيني شي جين بينج، الأسبوع المقبل.
وكان ترامب، صرح في وقت سابق من الشهر الجاري، أن الولايات المتحدة الأمريكية في حالة حرب تجارية مع الصين.
وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض ردا على سؤال حول إمكانية تصعيد العلاقات مع الصين إلى حرب تجارية
: "نحن في خضمها الآن".
وفي السياق ذاته، صرحت السفارة الصينية لدى واشنطن لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق، بأن "الصين مستعدة للمفاوضات ولحرب تجارية
مع الولايات المتحدة".
يذكر أنه في 9 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها ستفرض رقابة على الصادرات على مجموعة من السلع المتعلقة بعناصر الأرض النادرة المتوسطة والثقيلة، وبطاريات الليثيوم، ومواد الأنود من الغرافيت الاصطناعي، ومعدات تعدين ومعالجة المعادن الأرضية النادرة، والمواد الخام ومواد فائقة القوة اعتبارا من 8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وفي السياق ذاته، أعلن ترامب في 10 أكتوبر/تشرين الأول أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 100%
على السلع القادمة من جمهورية الصين الشعبية اعتبارا من 1 نوفمبر/تشرين التاني المقبل أو قبل ذلك، متجاوزة المستوى الذي تدفعه الصين حاليا، مبررا ذلك بـ"موقف الصين التجاري العدواني".
فيما صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، بأن الولايات المتحدة قد تؤجل فرض تعريفات جمركية جديدة للسماح لقادة البلدين بالاجتماع ومناقشة القضايا التجارية.
وكان أكبر اقتصادين في العالم عقدا عدة جولات من المحادثات التجارية في أوروبا
خلال العام الحالي 2025، في مسعى لتسوية خلافاتهما الجمركية، إلا أن التوصل إلى اتفاق شامل ما زال بعيدا.