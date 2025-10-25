روبيو: الولايات المتحدة لن تتخلى عن دعمها لتايوان من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين يحذر من رد ساحق إذا شنت أوكرانيا هجمات بعيدة المدى ضد روسيا، خطة أمريكية-إسرائيلية لتقسيم غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
09:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
11:03 GMT
20 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
11:23 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
طوكيو تسعى للسلام مع موسكو.. واتفاق فلسطيني على تسليم السلطة للجنة مؤقتة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
روبيو: الولايات المتحدة لن تتخلى عن دعمها لتايوان من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين
صرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة لا تنوي التخلي عن دعمها لتايوان مقابل إبرام اتفاقية تجارية مع الصين.
ماركو روبيو
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
اقتصاد
أخبار العالم الآن
وقال روبيو في تصريح صحفي: "لا أعتقد أننا سنرى اتفاقية تجارية إذا كان هذا ما يهم الناس، أو سنحصل على شروط تجارية مواتية مقابل التخلي عن تايوان. لا أحد يفكر في ذلك"، بحسب وسائل إعلام غربية.من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع الرئيس الصيني شي جين بينج، الأسبوع المقبل.وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض ردا على سؤال حول إمكانية تصعيد العلاقات مع الصين إلى حرب تجارية: "نحن في خضمها الآن".وفي السياق ذاته، صرحت السفارة الصينية لدى واشنطن لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق، بأن "الصين مستعدة للمفاوضات ولحرب تجارية مع الولايات المتحدة".وفي السياق ذاته، أعلن ترامب في 10 أكتوبر/تشرين الأول أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 100% على السلع القادمة من جمهورية الصين الشعبية اعتبارا من 1 نوفمبر/تشرين التاني المقبل أو قبل ذلك، متجاوزة المستوى الذي تدفعه الصين حاليا، مبررا ذلك بـ"موقف الصين التجاري العدواني".وكان أكبر اقتصادين في العالم عقدا عدة جولات من المحادثات التجارية في أوروبا خلال العام الحالي 2025، في مسعى لتسوية خلافاتهما الجمركية، إلا أن التوصل إلى اتفاق شامل ما زال بعيدا.
https://sarabic.ae/20251015/ترامب-نحن-في-حرب-تجارية-مع-الصين-1106050756.html
https://sarabic.ae/20251015/البيت-الأبيض-ترامب-وشي-جين-بينغ-يحافظان-على-علاقات-قوية-1106044977.html
https://sarabic.ae/20251012/الصين-تحث-أمريكا-على-تصحيح-الأخطاء-بعد-تهديداتها-بفرض-رسوم-جمركية-جديدة-1105892582.html
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
الأخبار
ar_EG
18:02 GMT 25.10.2025
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
صرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة لا تنوي التخلي عن دعمها لتايوان مقابل إبرام اتفاقية تجارية مع الصين.
وقال روبيو في تصريح صحفي: "لا أعتقد أننا سنرى اتفاقية تجارية إذا كان هذا ما يهم الناس، أو سنحصل على شروط تجارية مواتية مقابل التخلي عن تايوان. لا أحد يفكر في ذلك"، بحسب وسائل إعلام غربية.
وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن المفاوضات التجارية بين الوفدين الصيني والأمريكي بدأت في كوالالمبور.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
ترامب: نحن في حرب تجارية مع الصين
15 أكتوبر, 20:43 GMT
من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع الرئيس الصيني شي جين بينج، الأسبوع المقبل.
وكان ترامب، صرح في وقت سابق من الشهر الجاري، أن الولايات المتحدة الأمريكية في حالة حرب تجارية مع الصين.
وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض ردا على سؤال حول إمكانية تصعيد العلاقات مع الصين إلى حرب تجارية: "نحن في خضمها الآن".
الرئيس الصيني شي جين بينغ (يمين) والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب (يسار) - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
البيت الأبيض: ترامب وشي جين بينغ يحافظان على علاقات قوية
15 أكتوبر, 17:14 GMT
وفي السياق ذاته، صرحت السفارة الصينية لدى واشنطن لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق، بأن "الصين مستعدة للمفاوضات ولحرب تجارية مع الولايات المتحدة".
يذكر أنه في 9 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها ستفرض رقابة على الصادرات على مجموعة من السلع المتعلقة بعناصر الأرض النادرة المتوسطة والثقيلة، وبطاريات الليثيوم، ومواد الأنود من الغرافيت الاصطناعي، ومعدات تعدين ومعالجة المعادن الأرضية النادرة، والمواد الخام ومواد فائقة القوة اعتبارا من 8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وفي السياق ذاته، أعلن ترامب في 10 أكتوبر/تشرين الأول أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 100% على السلع القادمة من جمهورية الصين الشعبية اعتبارا من 1 نوفمبر/تشرين التاني المقبل أو قبل ذلك، متجاوزة المستوى الذي تدفعه الصين حاليا، مبررا ذلك بـ"موقف الصين التجاري العدواني".
حاويات في ميناء - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2025
الصين تحث أمريكا على "تصحيح الأخطاء" بعد تهديداتها بفرض رسوم جمركية جديدة
12 أكتوبر, 05:43 GMT
فيما صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، بأن الولايات المتحدة قد تؤجل فرض تعريفات جمركية جديدة للسماح لقادة البلدين بالاجتماع ومناقشة القضايا التجارية.
وكان أكبر اقتصادين في العالم عقدا عدة جولات من المحادثات التجارية في أوروبا خلال العام الحالي 2025، في مسعى لتسوية خلافاتهما الجمركية، إلا أن التوصل إلى اتفاق شامل ما زال بعيدا.
