الصين تحث أمريكا على "تصحيح الأخطاء" بعد تهديداتها بفرض رسوم جمركية جديدة

دعت الصين واشنطن، اليوم الأحد، إلى تصحيح أخطائها "في أسرع وقت ممكن"، وذلك في أعقاب التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية جديدة. 12.10.2025, سبوتنيك عربي

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن يوم الجمعة، أن بلاده ستفرض رسوما جمركية بنسبة 100% على السلع الصينية ابتداء من الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، أو قبل ذلك، مبررا القرار بما وصفه بـ"الموقف التجاري العدواني" لبكين.وأكدت وزارة التجارة الصينية أن "التهديد بفرض رسوم إضافية ليس الطريقة الصحيحة للتعامل مع الصين"، مشددة على أن بكين "لا ترغب في حرب تجارية، لكنها لا تخشاها"، وفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست" الصينية.واعتبرت الوزارة أن الخطوة الأمريكية تمثل "نموذجا واضحًا لازدواجية المعايير"، داعية واشنطن إلى معالجة الخلافات بطريقة سليمة والحفاظ على علاقات اقتصادية مستقرة بين البلدين.وختمت وزارة التجارة الصينية بيانها بالتأكيد على أن الصين ستتخذ الإجراءات الضرورية لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة إذا أصرت الولايات المتحدة على موقفها الحالي.وفرضت أمريكا، يوم الخميس الماضي، عقوبات على عدد كبير من الكيانات الصينية، من بينها مصفاة ومحطة مستقلة، متهمة إياها بشراء أو نقل النفط الإيراني.وتأتي هذه الخطوة في إطار توسيع واشنطن للقائمة السوداء التجارية لتشمل فروعا جديدة لشركات مدرجة سابقا في "قائمة الكيانات"، وهي أداة تُستخدم لتقييد أنشطة المؤسسات التي ترى الولايات المتحدة أنها تُهدد أمنها القومي ومصالحها الاقتصادية.وردا على هذه العقوبات، أعلنت الصين فرض رسوم إضافية على الموانئ التي تستقبل سفنا مرتبطة بأمريكا، وفتحت تحقيقا لمكافحة الاحتكار ضد شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة "كوالكوم"، كما أدرجت بكين 14 شركة غربية، معظمها أمريكية، ضمن "قائمة الكيانات غير الموثوقة".وكان أكبر اقتصادين في العالم عقدا 4 جولات من المحادثات التجارية في أوروبا خلال العام الحالي 2025، في مسعى لتسوية خلافاتهما الجمركية، إلا أن التوصل إلى اتفاق شامل ما زال بعيدا، فيما تقترب نهاية الهدنة التجارية الممتدة لتسعين يوما بين الجانبين.

