البيت الأبيض: ترامب وشي جين بينغ يحافظان على علاقات قوية

أوضح رئيس المجلس الاقتصادي الوطني للبيت الأبيض كيفن هاسيت، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الصيني شي جين بينغ يحافظان على علاقة قوية
وقال هاسيت خلال خطاب: "تربط الرئيس شي( شي جين بينغ) والرئيس الأمريكي (دونالد) ترامب علاقة قوية. كما أن العديد منا يتمتع بعلاقات عمل جيدة مع نظرائنا الصينيين، لذا فوجئنا بزيادة بكين المفاجئة لضغطها بشأن قضية المعادن النادرة، قد يبدو الأمر تافهًا، لكن مثل هذه الخطوات يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد".وفي السياق ذاته، أعلن ترامب في 10 أكتوبر/تشرين الأول أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 100% على السلع القادمة من جمهورية الصين الشعبية اعتبارا من 1 نوفمبر/تشرين التاني المقبل أو قبل ذلك، متجاوزة المستوى الذي تدفعه الصين حاليا، مبررا ذلك بـ"موقف الصين التجاري العدواني".وفي وقت لاحق، صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، بأن الولايات المتحدة قد تؤجل فرض تعريفات جمركية جديدة للسماح لقادة البلدين بالاجتماع ومناقشة القضايا التجارية.ترامب: أمريكا ستفرض رسوما إضافية بنسبة 100% على الصينالصين تحث أمريكا على "تصحيح الأخطاء" بعد تهديداتها بفرض رسوم جمركية جديدة
أوضح رئيس المجلس الاقتصادي الوطني للبيت الأبيض كيفن هاسيت، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الصيني شي جين بينغ يحافظان على علاقة قوية على الرغم من تصاعد الوضع المحيط بالعناصر الأرضية النادرة.
وقال هاسيت خلال خطاب: "تربط الرئيس شي( شي جين بينغ) والرئيس الأمريكي (دونالد) ترامب علاقة قوية. كما أن العديد منا يتمتع بعلاقات عمل جيدة مع نظرائنا الصينيين، لذا فوجئنا بزيادة بكين المفاجئة لضغطها بشأن قضية المعادن النادرة، قد يبدو الأمر تافهًا، لكن مثل هذه الخطوات يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد".
يذكر أنه 9 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها ستفرض رقابة على الصادرات على مجموعة من السلع المتعلقة بعناصر الأرض النادرة المتوسطة والثقيلة، وبطاريات الليثيوم، ومواد الأنود من الغرافيت الاصطناعي، ومعدات تعدين ومعالجة المعادن الأرضية النادرة، والمواد الخام ومواد فائقة القوة اعتبارا من 8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وفي السياق ذاته، أعلن ترامب في 10 أكتوبر/تشرين الأول أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 100%
على السلع القادمة من جمهورية الصين الشعبية اعتبارا من 1 نوفمبر/تشرين التاني المقبل أو قبل ذلك، متجاوزة المستوى الذي تدفعه الصين حاليا، مبررا ذلك بـ"موقف الصين التجاري العدواني".
وفي وقت لاحق، صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، بأن الولايات المتحدة قد تؤجل فرض تعريفات جمركية جديدة للسماح لقادة البلدين بالاجتماع ومناقشة القضايا التجارية.