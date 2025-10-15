https://sarabic.ae/20251015/ترامب-نحن-في-حرب-تجارية-مع-الصين-1106050756.html
ترامب: نحن في حرب تجارية مع الصين
ترامب: نحن في حرب تجارية مع الصين
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية في حالة حرب تجارية مع الصين. 15.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-15T20:43+0000
2025-10-15T20:43+0000
2025-10-15T20:43+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0a/1105844955_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_a47e1d977d68fb5bf0b4f97aac907671.jpg
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض ردًا على سؤال حول إمكانية تصعيد العلاقات مع الصين إلى حرب تجارية: "نحن في خضمها الآن".يذكر أنه 9 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها ستفرض رقابة على الصادرات على مجموعة من السلع المتعلقة بعناصر الأرض النادرة المتوسطة والثقيلة، وبطاريات الليثيوم، ومواد الأنود من الغرافيت الاصطناعي، ومعدات تعدين ومعالجة المعادن الأرضية النادرة، والمواد الخام ومواد فائقة القوة اعتبارا من 8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.وفي وقت لاحق، صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، بأن الولايات المتحدة قد تؤجل فرض تعريفات جمركية جديدة للسماح لقادة البلدين بالاجتماع ومناقشة القضايا التجارية.ترامب: أمريكا ستفرض رسوما إضافية بنسبة 100% على الصينالصين تحث أمريكا على "تصحيح الأخطاء" بعد تهديداتها بفرض رسوم جمركية جديدة
https://sarabic.ae/20251015/البيت-الأبيض-ترامب-وشي-جين-بينغ-يحافظان-على-علاقات-قوية-1106044977.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0a/1105844955_49:0:937:666_1920x0_80_0_0_d0e230a00657f4ea9d72106b929babeb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, اقتصاد
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, اقتصاد
ترامب: نحن في حرب تجارية مع الصين
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية في حالة حرب تجارية مع الصين.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض ردًا على سؤال حول إمكانية تصعيد العلاقات مع الصين إلى حرب تجارية: "نحن في خضمها الآن".
وفي وقت سابق، صرّحت السفارة الصينية لدى واشنطن لوكالة "سبوتنيك" بأن الصين مستعدة للمفاوضات ولحرب تجارية مع الولايات المتحدة.
يذكر أنه 9 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها ستفرض رقابة على الصادرات على مجموعة من السلع المتعلقة بعناصر الأرض النادرة المتوسطة والثقيلة، وبطاريات الليثيوم، ومواد الأنود من الغرافيت الاصطناعي، ومعدات تعدين ومعالجة المعادن الأرضية النادرة، والمواد الخام ومواد فائقة القوة اعتبارا من 8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وفي السياق ذاته، أعلن ترامب في 10 أكتوبر/تشرين الأول أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 100% على السلع القادمة من جمهورية الصين الشعبية اعتبارا من 1 نوفمبر/تشرين التاني المقبل أو قبل ذلك، متجاوزة المستوى الذي تدفعه الصين حاليا، مبررا ذلك بـ"موقف الصين التجاري العدواني".
وفي وقت لاحق، صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، بأن الولايات المتحدة قد تؤجل فرض تعريفات جمركية جديدة للسماح لقادة البلدين بالاجتماع ومناقشة القضايا التجارية.