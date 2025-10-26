https://sarabic.ae/20251026/الرئيس-البرازيلي-لترامب-لا-أرى-أي-سبب-للصراع-مع-أمريكا-1106403517.html

الرئيس البرازيلي لترامب: لا أرى أي سبب للصراع مع أمريكا

التقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بنظيره البرازيلي، لولا دا سيلفا، على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" المنعقدة حاليا في ماليزيا. 26.10.2025, سبوتنيك عربي

وعلى الرغم من الرسوم الجمركية الأمريكية الحالية البالغة 50% على البرازيل، وخلافات ترامب السابقة مع لولا، فقد أبدى ترامب تفاؤله بشأن العلاقات الثنائية.ومع ذلك، قال ترامب في تصريحاته للصحفيين إنه يشعر بالأسف لمصير الرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرف، جايير بولسونارو، وهو حليف قوي لترامب، حُكم عليه بالسجن 27 عامًا بتهمة محاولة الانقلاب.وكان مساعد للرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، قال إن الأخير سيمتنع عن إلقاء محاضرات على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال اجتماعهما في قمة "آسيان" بماليزيا، ويتوقع منه الأمر نفسه. وقال سيلسو أموريم، مساعد السياسة الخارجية، يوم الخميس الماضي: "لا بد من حوار للتوصل إلى نقاط اتفاق" حول قضايا مثل الرسوم الجمركية الأمريكية الصارمة.

