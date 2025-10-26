عربي
الرئيس البرازيلي لترامب: لا أرى أي سبب للصراع مع أمريكا
الرئيس البرازيلي لترامب: لا أرى أي سبب للصراع مع أمريكا
الرئيس البرازيلي لترامب: لا أرى أي سبب للصراع مع أمريكا
سبوتنيك عربي
التقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بنظيره البرازيلي، لولا دا سيلفا، على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" المنعقدة حاليا في ماليزيا.
وعلى الرغم من الرسوم الجمركية الأمريكية الحالية البالغة 50% على البرازيل، وخلافات ترامب السابقة مع لولا، فقد أبدى ترامب تفاؤله بشأن العلاقات الثنائية.ومع ذلك، قال ترامب في تصريحاته للصحفيين إنه يشعر بالأسف لمصير الرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرف، جايير بولسونارو، وهو حليف قوي لترامب، حُكم عليه بالسجن 27 عامًا بتهمة محاولة الانقلاب.وكان مساعد للرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، قال إن الأخير سيمتنع عن إلقاء محاضرات على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال اجتماعهما في قمة "آسيان" بماليزيا، ويتوقع منه الأمر نفسه. وقال سيلسو أموريم، مساعد السياسة الخارجية، يوم الخميس الماضي: "لا بد من حوار للتوصل إلى نقاط اتفاق" حول قضايا مثل الرسوم الجمركية الأمريكية الصارمة.
https://sarabic.ae/20251025/مساعد-الرئيس-البرازيلي-أي-تدخل-أمريكي-في-فنزويلا-قد-يشعل-أمريكا-الجنوبية-1106373119.html
https://sarabic.ae/20250710/الرئيس-البرازيلي-لترامب-أنت-رئيس-أمريكا-ولسنا-بحاجة-إلى-شرطي-للعالم-1102574451.html
الرئيس البرازيلي لترامب: لا أرى أي سبب للصراع مع أمريكا

08:41 GMT 26.10.2025
الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، يلتقي بنظيره الأمريكي، دونالد ترامب، على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، ماليزيا، 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2025
الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، يلتقي بنظيره الأمريكي، دونالد ترامب، على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان، ماليزيا، 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
التقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بنظيره البرازيلي، لولا دا سيلفا، على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" المنعقدة حاليا في ماليزيا.
وعلى الرغم من الرسوم الجمركية الأمريكية الحالية البالغة 50% على البرازيل، وخلافات ترامب السابقة مع لولا، فقد أبدى ترامب تفاؤله بشأن العلاقات الثنائية.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس البرازيلي، إنه "يتوقع أن تتوصل فرق التجارة بين أمريكا والبرازيل إلى صفقات جيدة، وبلدينا يتمتعان بعلاقة قوية".
الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2025
مساعد الرئيس البرازيلي: أي تدخل أمريكي في فنزويلا قد "يشعل" أمريكا الجنوبية
أمس, 05:39 GMT
ومع ذلك، قال ترامب في تصريحاته للصحفيين إنه يشعر بالأسف لمصير الرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرف، جايير بولسونارو، وهو حليف قوي لترامب، حُكم عليه بالسجن 27 عامًا بتهمة محاولة الانقلاب.
من ناحيته، أكد الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، خلال المؤتمر الصحفي مع ترامب، أنه "لا يرى أي سبب للصراع مع أمريكا، وأتطلع إلى تطوير علاقاتنا الثنائية".
الرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية في البرازيل الاثنين 31 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2025
الرئيس البرازيلي لترامب: أنت رئيس أمريكا.. ولسنا بحاجة إلى "شرطي للعالم"
10 يوليو, 22:16 GMT
وكان مساعد للرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، قال إن الأخير سيمتنع عن إلقاء محاضرات على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال اجتماعهما في قمة "آسيان" بماليزيا، ويتوقع منه الأمر نفسه.
وقال سيلسو أموريم، مساعد السياسة الخارجية، يوم الخميس الماضي: "لا بد من حوار للتوصل إلى نقاط اتفاق" حول قضايا مثل الرسوم الجمركية الأمريكية الصارمة.
