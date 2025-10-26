https://sarabic.ae/20251026/الرئيس-البرازيلي-لترامب-لا-أرى-أي-سبب-للصراع-مع-أمريكا-1106403517.html
الرئيس البرازيلي لترامب: لا أرى أي سبب للصراع مع أمريكا
الرئيس البرازيلي لترامب: لا أرى أي سبب للصراع مع أمريكا
سبوتنيك عربي
التقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بنظيره البرازيلي، لولا دا سيلفا، على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" المنعقدة حاليا في ماليزيا. 26.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-26T08:41+0000
2025-10-26T08:41+0000
2025-10-26T08:41+0000
أخبار البرازيل
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1a/1106403341_0:0:1111:625_1920x0_80_0_0_ecf028198f9a620ff9c104eca7c263fd.jpg
وعلى الرغم من الرسوم الجمركية الأمريكية الحالية البالغة 50% على البرازيل، وخلافات ترامب السابقة مع لولا، فقد أبدى ترامب تفاؤله بشأن العلاقات الثنائية.ومع ذلك، قال ترامب في تصريحاته للصحفيين إنه يشعر بالأسف لمصير الرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرف، جايير بولسونارو، وهو حليف قوي لترامب، حُكم عليه بالسجن 27 عامًا بتهمة محاولة الانقلاب.وكان مساعد للرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، قال إن الأخير سيمتنع عن إلقاء محاضرات على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال اجتماعهما في قمة "آسيان" بماليزيا، ويتوقع منه الأمر نفسه. وقال سيلسو أموريم، مساعد السياسة الخارجية، يوم الخميس الماضي: "لا بد من حوار للتوصل إلى نقاط اتفاق" حول قضايا مثل الرسوم الجمركية الأمريكية الصارمة.
https://sarabic.ae/20251025/مساعد-الرئيس-البرازيلي-أي-تدخل-أمريكي-في-فنزويلا-قد-يشعل-أمريكا-الجنوبية-1106373119.html
https://sarabic.ae/20250710/الرئيس-البرازيلي-لترامب-أنت-رئيس-أمريكا-ولسنا-بحاجة-إلى-شرطي-للعالم-1102574451.html
أخبار البرازيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1a/1106403341_124:0:1111:740_1920x0_80_0_0_0dd8efcf741599da99e459527d4e99ec.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار البرازيل , الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار البرازيل , الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن
الرئيس البرازيلي لترامب: لا أرى أي سبب للصراع مع أمريكا
التقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بنظيره البرازيلي، لولا دا سيلفا، على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" المنعقدة حاليا في ماليزيا.
وعلى الرغم من الرسوم الجمركية الأمريكية الحالية البالغة 50% على البرازيل، وخلافات ترامب السابقة مع لولا، فقد أبدى ترامب تفاؤله بشأن العلاقات الثنائية.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس البرازيلي، إنه "يتوقع أن تتوصل فرق التجارة بين أمريكا والبرازيل إلى صفقات جيدة، وبلدينا يتمتعان بعلاقة قوية".
ومع ذلك، قال ترامب في تصريحاته للصحفيين إنه يشعر بالأسف لمصير الرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرف، جايير بولسونارو، وهو حليف قوي لترامب، حُكم عليه بالسجن 27 عامًا بتهمة محاولة الانقلاب.
من ناحيته، أكد الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، خلال المؤتمر الصحفي مع ترامب، أنه "لا يرى أي سبب للصراع مع أمريكا، وأتطلع إلى تطوير علاقاتنا الثنائية".
وكان مساعد للرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، قال إن الأخير سيمتنع عن إلقاء محاضرات على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال اجتماعهما في قمة "آسيان" بماليزيا، ويتوقع منه الأمر نفسه.
وقال سيلسو أموريم، مساعد السياسة الخارجية، يوم الخميس الماضي: "لا بد من حوار للتوصل إلى نقاط اتفاق" حول قضايا مثل الرسوم الجمركية الأمريكية الصارمة.