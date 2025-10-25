https://sarabic.ae/20251025/مساعد-الرئيس-البرازيلي-أي-تدخل-أمريكي-في-فنزويلا-قد-يشعل-أمريكا-الجنوبية-1106373119.html

مساعد الرئيس البرازيلي: أي تدخل أمريكي في فنزويلا قد "يشعل" أمريكا الجنوبية

مساعد الرئيس البرازيلي: أي تدخل أمريكي في فنزويلا قد "يشعل" أمريكا الجنوبية

سبوتنيك عربي

قال سيلسو أموريم، مساعد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، إن البرازيل تخشى من أن يكون أي تدخل أمريكي في فنزويلا مدمرا للغاية لأمريكا الجنوبية بأكملها. 25.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-25T05:39+0000

2025-10-25T05:39+0000

2025-10-25T05:39+0000

أخبار فنزويلا

أخبار البرازيل

الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0d/1095770108_0:0:1192:671_1920x0_80_0_0_5693fb0abe452a730e84e68d941e0ba3.jpg

وأضاف أموريم في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية: "لا يمكننا قبول تدخل خارجي، لأنه سيثير استياء هائلا".وتابع: "قد يُشعل ذلك فتيل التوتر في أمريكا الجنوبية، ويؤدي إلى تطرف سياسي في القارة بأكملها".وقال سيلسو أموريم، وهو أيضا مساعد الشؤون السياسة الخارجية، قبيل الاجتماع الذي لم يُؤكد بعد بين لولا وترامب، على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوالالمبور: "يجب إجراء حوار للتوصل إلى نقاط اتفاق، حول قضايا مثل الرسوم الجمركية الأمريكية الصارمة".وأمر وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسث، أمس الجمعة، بنشر حاملة الطائرات "جيرالد فورد" ومجموعة من السفن الحربية المرافقة لها في منطقة قيادة القوات الجنوبية الأمريكية، تزامنا مع تصاعد التوتر مع فنزويلا، التي تتهم واشنطن بالسعي للتدخل في شؤونها بذارئع مختلفة أبرزها مكافحة تجارة المخدرات.ووجّه الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، يوم الخميس الماضي، نداء باللغة الإنجليزية حذر فيه الولايات المتحدة من شن "حرب مجنونة"، في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وكاراكاس.جاءت تصريحات مادورو عقب إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تفويضه بعمليات سرية ضد فنزويلا، وسط حملة عسكرية أمريكية مكثفة تستهدف مهربي مخدرات مزعومين في منطقتي الكاريبي والمحيط الهادئ، وفقا لوسائل إعلام غربية.

https://sarabic.ae/20251023/مادورو-نمتلك-5-آلاف-منظومة-صواريخ-إيغلا--إس-روسية-لتأمين-كامل-فنزويلا-1106299970.html

https://sarabic.ae/20251022/فنزويلا-تعلن-استعدادها-لدعم-كولومبيا-في-مواجهة-تهديدات-الولايات-المتحدة-1106264037.html

أخبار البرازيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فنزويلا, أخبار البرازيل , الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, العالم