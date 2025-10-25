https://sarabic.ae/20251025/مساعد-الرئيس-البرازيلي-أي-تدخل-أمريكي-في-فنزويلا-قد-يشعل-أمريكا-الجنوبية-1106373119.html
مساعد الرئيس البرازيلي: أي تدخل أمريكي في فنزويلا قد "يشعل" أمريكا الجنوبية
قال سيلسو أموريم، مساعد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، إن البرازيل تخشى من أن يكون أي تدخل أمريكي في فنزويلا مدمرا للغاية لأمريكا الجنوبية بأكملها.
وأضاف أموريم في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية: "لا يمكننا قبول تدخل خارجي، لأنه سيثير استياء هائلا".وتابع: "قد يُشعل ذلك فتيل التوتر في أمريكا الجنوبية، ويؤدي إلى تطرف سياسي في القارة بأكملها".وقال سيلسو أموريم، وهو أيضا مساعد الشؤون السياسة الخارجية، قبيل الاجتماع الذي لم يُؤكد بعد بين لولا وترامب، على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوالالمبور: "يجب إجراء حوار للتوصل إلى نقاط اتفاق، حول قضايا مثل الرسوم الجمركية الأمريكية الصارمة".وأمر وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسث، أمس الجمعة، بنشر حاملة الطائرات "جيرالد فورد" ومجموعة من السفن الحربية المرافقة لها في منطقة قيادة القوات الجنوبية الأمريكية، تزامنا مع تصاعد التوتر مع فنزويلا، التي تتهم واشنطن بالسعي للتدخل في شؤونها بذارئع مختلفة أبرزها مكافحة تجارة المخدرات.ووجّه الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، يوم الخميس الماضي، نداء باللغة الإنجليزية حذر فيه الولايات المتحدة من شن "حرب مجنونة"، في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وكاراكاس.جاءت تصريحات مادورو عقب إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تفويضه بعمليات سرية ضد فنزويلا، وسط حملة عسكرية أمريكية مكثفة تستهدف مهربي مخدرات مزعومين في منطقتي الكاريبي والمحيط الهادئ، وفقا لوسائل إعلام غربية.
قال سيلسو أموريم، مساعد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، إن البرازيل تخشى من أن يكون أي تدخل أمريكي في فنزويلا مدمرا للغاية لأمريكا الجنوبية بأكملها.
وأضاف أموريم في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية: "لا يمكننا قبول تدخل خارجي، لأنه سيثير استياء هائلا".
وتابع: "قد يُشعل ذلك فتيل التوتر في أمريكا الجنوبية، ويؤدي إلى تطرف سياسي في القارة بأكملها".
من ناحية أخرى، أكد مساعد الرئيس البرازيلي في تصريحاته، أن "لولا دا سيلفا سيمتنع عن إلقاء محاضرات على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال اجتماع محتمل بينهما في الأسبوع الجاري في ماليزيا، ويتوقع منه الأمر نفسه".
وقال سيلسو أموريم، وهو أيضا مساعد الشؤون السياسة الخارجية، قبيل الاجتماع الذي لم يُؤكد بعد بين لولا وترامب، على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوالالمبور: "يجب إجراء حوار للتوصل إلى نقاط اتفاق، حول قضايا مثل الرسوم الجمركية الأمريكية الصارمة".
وأمر وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسث، أمس الجمعة، بنشر حاملة الطائرات "جيرالد فورد"
ومجموعة من السفن الحربية المرافقة لها في منطقة قيادة القوات الجنوبية الأمريكية، تزامنا مع تصاعد التوتر مع فنزويلا، التي تتهم واشنطن بالسعي للتدخل في شؤونها بذارئع مختلفة أبرزها مكافحة تجارة المخدرات.
ووجّه الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، يوم الخميس الماضي، نداء باللغة الإنجليزية حذر فيه الولايات المتحدة من شن "حرب مجنونة"، في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وكاراكاس.
جاءت تصريحات مادورو عقب إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تفويضه بعمليات سرية ضد فنزويلا
، وسط حملة عسكرية أمريكية مكثفة تستهدف مهربي مخدرات مزعومين في منطقتي الكاريبي والمحيط الهادئ، وفقا لوسائل إعلام غربية.