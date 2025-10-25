مساعد الرئيس البرازيلي: أي تدخل أمريكي في فنزويلا قد "يشعل" أمريكا الجنوبية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين يحذر من رد ساحق إذا شنت أوكرانيا هجمات بعيدة المدى ضد روسيا، خطة أمريكية-إسرائيلية لتقسيم غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
09:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
11:03 GMT
20 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
11:23 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251025/مساعد-الرئيس-البرازيلي-أي-تدخل-أمريكي-في-فنزويلا-قد-يشعل-أمريكا-الجنوبية-1106373119.html
مساعد الرئيس البرازيلي: أي تدخل أمريكي في فنزويلا قد "يشعل" أمريكا الجنوبية
مساعد الرئيس البرازيلي: أي تدخل أمريكي في فنزويلا قد "يشعل" أمريكا الجنوبية
سبوتنيك عربي
قال سيلسو أموريم، مساعد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، إن البرازيل تخشى من أن يكون أي تدخل أمريكي في فنزويلا مدمرا للغاية لأمريكا الجنوبية بأكملها. 25.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-25T05:39+0000
2025-10-25T05:39+0000
أخبار فنزويلا
أخبار البرازيل
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0d/1095770108_0:0:1192:671_1920x0_80_0_0_5693fb0abe452a730e84e68d941e0ba3.jpg
وأضاف أموريم في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية: "لا يمكننا قبول تدخل خارجي، لأنه سيثير استياء هائلا".وتابع: "قد يُشعل ذلك فتيل التوتر في أمريكا الجنوبية، ويؤدي إلى تطرف سياسي في القارة بأكملها".وقال سيلسو أموريم، وهو أيضا مساعد الشؤون السياسة الخارجية، قبيل الاجتماع الذي لم يُؤكد بعد بين لولا وترامب، على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوالالمبور: "يجب إجراء حوار للتوصل إلى نقاط اتفاق، حول قضايا مثل الرسوم الجمركية الأمريكية الصارمة".وأمر وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسث، أمس الجمعة، بنشر حاملة الطائرات "جيرالد فورد" ومجموعة من السفن الحربية المرافقة لها في منطقة قيادة القوات الجنوبية الأمريكية، تزامنا مع تصاعد التوتر مع فنزويلا، التي تتهم واشنطن بالسعي للتدخل في شؤونها بذارئع مختلفة أبرزها مكافحة تجارة المخدرات.ووجّه الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، يوم الخميس الماضي، نداء باللغة الإنجليزية حذر فيه الولايات المتحدة من شن "حرب مجنونة"، في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وكاراكاس.جاءت تصريحات مادورو عقب إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تفويضه بعمليات سرية ضد فنزويلا، وسط حملة عسكرية أمريكية مكثفة تستهدف مهربي مخدرات مزعومين في منطقتي الكاريبي والمحيط الهادئ، وفقا لوسائل إعلام غربية.
https://sarabic.ae/20251023/مادورو-نمتلك-5-آلاف-منظومة-صواريخ-إيغلا--إس-روسية-لتأمين-كامل-فنزويلا-1106299970.html
https://sarabic.ae/20251022/فنزويلا-تعلن-استعدادها-لدعم-كولومبيا-في-مواجهة-تهديدات-الولايات-المتحدة-1106264037.html
أخبار البرازيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0d/1095770108_133:0:1192:794_1920x0_80_0_0_54cf8098692328635cadf5e2e1d857e4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فنزويلا, أخبار البرازيل , الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, العالم
أخبار فنزويلا, أخبار البرازيل , الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, العالم

مساعد الرئيس البرازيلي: أي تدخل أمريكي في فنزويلا قد "يشعل" أمريكا الجنوبية

05:39 GMT 25.10.2025
© AP Photo / Santiago Mazzarovichالرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا
الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2025
© AP Photo / Santiago Mazzarovich
تابعنا عبر
قال سيلسو أموريم، مساعد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، إن البرازيل تخشى من أن يكون أي تدخل أمريكي في فنزويلا مدمرا للغاية لأمريكا الجنوبية بأكملها.
وأضاف أموريم في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية: "لا يمكننا قبول تدخل خارجي، لأنه سيثير استياء هائلا".
وتابع: "قد يُشعل ذلك فتيل التوتر في أمريكا الجنوبية، ويؤدي إلى تطرف سياسي في القارة بأكملها".
من ناحية أخرى، أكد مساعد الرئيس البرازيلي في تصريحاته، أن "لولا دا سيلفا سيمتنع عن إلقاء محاضرات على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال اجتماع محتمل بينهما في الأسبوع الجاري في ماليزيا، ويتوقع منه الأمر نفسه".
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
مادورو: نمتلك 5 آلاف منظومة صواريخ "إيغلا -إس" الروسية لتأمين كامل فنزويلا
23 أكتوبر, 04:34 GMT
وقال سيلسو أموريم، وهو أيضا مساعد الشؤون السياسة الخارجية، قبيل الاجتماع الذي لم يُؤكد بعد بين لولا وترامب، على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوالالمبور: "يجب إجراء حوار للتوصل إلى نقاط اتفاق، حول قضايا مثل الرسوم الجمركية الأمريكية الصارمة".
وأمر وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسث، أمس الجمعة، بنشر حاملة الطائرات "جيرالد فورد" ومجموعة من السفن الحربية المرافقة لها في منطقة قيادة القوات الجنوبية الأمريكية، تزامنا مع تصاعد التوتر مع فنزويلا، التي تتهم واشنطن بالسعي للتدخل في شؤونها بذارئع مختلفة أبرزها مكافحة تجارة المخدرات.
Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
فنزويلا تعلن استعدادها لدعم كولومبيا في مواجهة تهديدات الولايات المتحدة
22 أكتوبر, 03:58 GMT
ووجّه الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، يوم الخميس الماضي، نداء باللغة الإنجليزية حذر فيه الولايات المتحدة من شن "حرب مجنونة"، في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وكاراكاس.
جاءت تصريحات مادورو عقب إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تفويضه بعمليات سرية ضد فنزويلا، وسط حملة عسكرية أمريكية مكثفة تستهدف مهربي مخدرات مزعومين في منطقتي الكاريبي والمحيط الهادئ، وفقا لوسائل إعلام غربية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала