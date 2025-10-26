https://sarabic.ae/20251026/وزيرة-خارجية-كوريا-الديمقراطية-تزور-روسيا-وبيلاروسيا-1106397150.html
وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية تزور روسيا وبيلاروسيا
وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية تزور روسيا وبيلاروسيا
أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الأحد، بأن وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية، تشوي سون هوي، ستزور روسيا وبيلاروسيا بدعوة من وزارتي خارجية
ولم يُكشف عن مواعيد الزيارات المحددة بعد.في وقت سابق هذا الأسبوع، أعلن زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، أن الصداقة بين بلاده وروسيا بلغت أوجها التاريخي، مؤكدًا أن "الأخوة القتالية بين الشعبين ستواصل تطورها المستمر".وقال كيم خلال مراسم بدء إنشاء متحف تذكاري للبطولات القتالية في العمليات العسكرية الخارجية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية: "في عواصف التاريخ العاتية، اكتسبت الصداقة الكورية الروسية حياة أبدية، وأثبتت قوتها التي لا تُقهر، واليوم بلغت ذروتها التاريخية".وأضاف أن المعارك المشتركة عززت الروابط بين موسكو وبيونغ يانغ، مشيرًا إلى أن "التحديات الناجمة عن الهيمنة والاستبداد لن توقف تطور علاقات البلدين".كما شدد كيم على أن "سنوات الأخوة القتالية التي كُتبت بدماء الأبطال ستستمر بحيوية مع الروح النبيلة لهؤلاء الشجعان"، ووجّه "تحية نضالية حارة" للمشاركين في عملية تحرير مقاطعة كورسك الروسية.وكان رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف قد أشار في تقريره للرئيس فلاديمير بوتين، في 26 أبريل/نيسان، إلى مساهمة كوريا الديمقراطية في هزيمة القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك، فيما أعرب بوتين عن امتنانه لجيش كوريا الشعبية ورئيسها كيم جونغ أون، مؤكدًا أن الشعب الروسي لن ينسى تضحيات الجنود الكوريين.من جانبها، أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن مشاركة القوات الكورية تمت بموجب المادة الرابعة من معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، والتي أعلنت لجنة كوريا الديمقراطية العسكرية المركزية تنفيذها رسميًا في 28 أبريل.
أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الأحد، بأن وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية، تشوي سون هوي، ستزور روسيا وبيلاروسيا بدعوة من وزارتي خارجية البلدين.
ولم يُكشف عن مواعيد الزيارات المحددة بعد.
في وقت سابق هذا الأسبوع، أعلن زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، أن الصداقة بين بلاده وروسيا بلغت أوجها التاريخي، مؤكدًا أن "الأخوة القتالية بين الشعبين ستواصل تطورها المستمر".
وقال كيم خلال مراسم بدء إنشاء متحف تذكاري للبطولات القتالية في العمليات العسكرية الخارجية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية: "في عواصف التاريخ العاتية، اكتسبت الصداقة الكورية الروسية حياة أبدية، وأثبتت قوتها التي لا تُقهر
، واليوم بلغت ذروتها التاريخية".
وأضاف أن المعارك المشتركة عززت الروابط بين موسكو وبيونغ يانغ، مشيرًا إلى أن "التحديات الناجمة عن الهيمنة والاستبداد لن توقف تطور علاقات البلدين".
كما شدد كيم على أن "سنوات الأخوة القتالية التي كُتبت بدماء الأبطال ستستمر بحيوية مع الروح النبيلة لهؤلاء الشجعان"، ووجّه "تحية نضالية حارة" للمشاركين في عملية تحرير مقاطعة كورسك الروسية.
وكان رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف قد أشار في تقريره للرئيس فلاديمير بوتين، في 26 أبريل/نيسان، إلى مساهمة كوريا الديمقراطية في هزيمة القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك
، فيما أعرب بوتين عن امتنانه لجيش كوريا الشعبية ورئيسها كيم جونغ أون، مؤكدًا أن الشعب الروسي لن ينسى تضحيات الجنود الكوريين.
من جانبها، أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن مشاركة القوات الكورية تمت بموجب المادة الرابعة من معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، والتي أعلنت لجنة كوريا الديمقراطية العسكرية المركزية تنفيذها رسميًا في 28 أبريل.