متحف "النصر" في موسكو يحتضن معرض "كتف بكتف" لتوثيق التعاون بين روسيا وكوريا الديمقراطية
يفتتح متحف "النصر" في موسكو، اليوم الاثنين، معرض "كتف بكتف"، المُخصص للأنشطة المشتركة بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية منذ عام 1945 وحتى اليوم
ويضم المعرض نحو 150 قطعة أصلية وأكثر من 100 مادة وثائقية مصورة مرقمنة من مجموعة متحف "النصر"، بالإضافة إلى ثمانية متاحف وأرشيفات في روسيا.سيتعرف زوار المعرض على المساعدة التي قدمها الاتحاد السوفيتي للعسكريين من كوريا الديمقراطية الشعبية خلال الحرب الكورية (1950-1953).أما القسم الأخير، "المهمة المقدسة"، فسيكون محور الاهتمام الرئيسي، إذ يغطي فترة العلاقات بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية من عام 2000 حتى يومنا هذا.وسيولى اهتمام خاص لمشاركة الجنود الكوريين في العملية العسكرية الخاصة لتحرير مقاطعة كورسك من القوميين المتطرفين الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب.كما سيعرض المعرض نسخة من لوحة "الأخوة القتالية بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية"، وهي هدية لزعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون.
يفتتح متحف "النصر" في موسكو، اليوم الاثنين، معرض "كتف بكتف"، المُخصص للأنشطة المشتركة بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية منذ عام 1945 وحتى اليوم، بناء على طلب وزارة الثقافة في روسيا الاتحادية.
ويضم المعرض نحو 150 قطعة أصلية وأكثر من 100 مادة وثائقية مصورة مرقمنة من مجموعة متحف "النصر"، بالإضافة إلى ثمانية متاحف وأرشيفات في روسيا
ومن بين المعروضات جوائز ووثائق، وهدايا دبلوماسية وتذكارات، وأزياء وأسلحة عسكرية سوفيتية وكورية، ولوحات ورسومات، وصور فوتوغرافية، وأفلام إخبارية.
سيتعرف زوار المعرض على المساعدة التي قدمها الاتحاد السوفيتي للعسكريين من كوريا الديمقراطية الشعبية
خلال الحرب الكورية (1950-1953).
وسيخصص قسم منفصل من المعرض لموضوع "الأخوة الأيديولوجية"، وموضوع تطور التعاون العلمي والتعليمي والثقافي والاقتصادي بين البلدين من ستينيات القرن الماضي إلى أواخر تسعينياته.
أما القسم الأخير، "المهمة المقدسة"، فسيكون محور الاهتمام الرئيسي، إذ يغطي فترة العلاقات بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية من عام 2000 حتى يومنا هذا.
وسيولى اهتمام خاص لمشاركة الجنود الكوريين في العملية العسكرية الخاصة لتحرير مقاطعة كورسك من القوميين المتطرفين الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب.
وتتجلى هذه الأحداث في لوحات "من أجل تحرير منطقة كورسك"، و"في خندق واحد"، و"أبناء الوطن الأم"، وأعمالٍ أخرى لفنانين كوريين.
كما سيعرض المعرض نسخة من لوحة "الأخوة القتالية بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية"، وهي هدية لزعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون.