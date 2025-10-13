متحف "النصر" في موسكو يحتضن معرض "كتف بكتف" لتوثيق التعاون بين روسيا وكوريا الديمقراطية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
10:28 GMT
31 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
11:33 GMT
26 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
12:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مصير سلاح الفصائل في غزة بين مقاومة حماس وتهديد نتانياهو
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
مركز تنسيق مدني عسكري في غزة.. والرئيس المصري يدعو مجلس الأمن لإعطاء الشرعية الدولية لاتفاق شرم الشيخ
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251013/متحف-النصر-في-موسكو-يحتضن-معرض-كتف-بكتف-لتوثيق-التعاون-بين-روسيا-وكوريا-الديمقراطية--1105928019.html
متحف "النصر" في موسكو يحتضن معرض "كتف بكتف" لتوثيق التعاون بين روسيا وكوريا الديمقراطية
متحف "النصر" في موسكو يحتضن معرض "كتف بكتف" لتوثيق التعاون بين روسيا وكوريا الديمقراطية
سبوتنيك عربي
يفتتح متحف "النصر" في موسكو، اليوم الاثنين، معرض "كتف بكتف"، المُخصص للأنشطة المشتركة بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية منذ عام 1945 وحتى اليوم،... 13.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-13T08:16+0000
2025-10-13T08:16+0000
روسيا
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
متحف
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105927853_0:205:3010:1898_1920x0_80_0_0_18febad421c78c12a358303108039467.jpg
ويضم المعرض نحو 150 قطعة أصلية وأكثر من 100 مادة وثائقية مصورة مرقمنة من مجموعة متحف "النصر"، بالإضافة إلى ثمانية متاحف وأرشيفات في روسيا.سيتعرف زوار المعرض على المساعدة التي قدمها الاتحاد السوفيتي للعسكريين من كوريا الديمقراطية الشعبية خلال الحرب الكورية (1950-1953).أما القسم الأخير، "المهمة المقدسة"، فسيكون محور الاهتمام الرئيسي، إذ يغطي فترة العلاقات بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية من عام 2000 حتى يومنا هذا.وسيولى اهتمام خاص لمشاركة الجنود الكوريين في العملية العسكرية الخاصة لتحرير مقاطعة كورسك من القوميين المتطرفين الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب.كما سيعرض المعرض نسخة من لوحة "الأخوة القتالية بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية"، وهي هدية لزعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون.
https://sarabic.ae/20250903/زعيم-كوريا-الديمقراطية-يؤكد-مواصلة--بلاده-ستواصل-دعم-روسيا-في-جهودها-لحماية-مصالحها-1104479951.html
https://sarabic.ae/20251011/مدفيديف-لكيم-جونغ-أون-بوتين-يولي-اهتماما-كبيرا-لتطوير-العلاقات-بين-روسيا-وكوريا-الديمقراطية-1105862908.html
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105927853_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_2ae812c89cf8e992ac9fe5e5f5004d44.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, متحف
روسيا, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, متحف

متحف "النصر" في موسكو يحتضن معرض "كتف بكتف" لتوثيق التعاون بين روسيا وكوريا الديمقراطية

08:16 GMT 13.10.2025
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصورافتتاح الألعاب الرياضية العسكرية الرابعة للقوات المسلحة لدول رابطة الدول المستقلة في حديقة "النصر" الروسية "بارك بوبيدي"
افتتاح الألعاب الرياضية العسكرية الرابعة للقوات المسلحة لدول رابطة الدول المستقلة في حديقة النصر الروسية بارك بوبيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يفتتح متحف "النصر" في موسكو، اليوم الاثنين، معرض "كتف بكتف"، المُخصص للأنشطة المشتركة بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية منذ عام 1945 وحتى اليوم، بناء على طلب وزارة الثقافة في روسيا الاتحادية.
ويضم المعرض نحو 150 قطعة أصلية وأكثر من 100 مادة وثائقية مصورة مرقمنة من مجموعة متحف "النصر"، بالإضافة إلى ثمانية متاحف وأرشيفات في روسيا.
ومن بين المعروضات جوائز ووثائق، وهدايا دبلوماسية وتذكارات، وأزياء وأسلحة عسكرية سوفيتية وكورية، ولوحات ورسومات، وصور فوتوغرافية، وأفلام إخبارية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
زعيم كوريا الديمقراطية يؤكد مواصلة بلاده دعم روسيا في جهودها لحماية مصالحها
3 سبتمبر, 22:45 GMT
سيتعرف زوار المعرض على المساعدة التي قدمها الاتحاد السوفيتي للعسكريين من كوريا الديمقراطية الشعبية خلال الحرب الكورية (1950-1953).

وسيخصص قسم منفصل من المعرض لموضوع "الأخوة الأيديولوجية"، وموضوع تطور التعاون العلمي والتعليمي والثقافي والاقتصادي بين البلدين من ستينيات القرن الماضي إلى أواخر تسعينياته.

أما القسم الأخير، "المهمة المقدسة"، فسيكون محور الاهتمام الرئيسي، إذ يغطي فترة العلاقات بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية من عام 2000 حتى يومنا هذا.
كيم جون أون وبوتين خلال زيارة الأخير إلى كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
ميدفيديف لكيم جونغ أون: بوتين يولي اهتماما كبيرا لتطوير العلاقات بين روسيا وكوريا الديمقراطية
11 أكتوبر, 05:50 GMT
وسيولى اهتمام خاص لمشاركة الجنود الكوريين في العملية العسكرية الخاصة لتحرير مقاطعة كورسك من القوميين المتطرفين الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب.
وتتجلى هذه الأحداث في لوحات "من أجل تحرير منطقة كورسك"، و"في خندق واحد"، و"أبناء الوطن الأم"، وأعمالٍ أخرى لفنانين كوريين.
كما سيعرض المعرض نسخة من لوحة "الأخوة القتالية بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية"، وهي هدية لزعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون.
