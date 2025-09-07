https://sarabic.ae/20250907/كوريا-الديمقراطية-وظفت-طائرات-مسيرة-لمرافقة-وحماية-لافروف-أثناء-زيارته-للبلاد--الخارجية-الروسية-1104584694.html
كوريا الديمقراطية وظفت طائرات مسيرة لمرافقة وحماية لافروف أثناء زيارته للبلاد- الخارجية الروسية
كوريا الديمقراطية وظفت طائرات مسيرة لمرافقة وحماية لافروف أثناء زيارته للبلاد- الخارجية الروسية
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن كوريا الديمقراطية، استخدمت طائرات دون طيار، لمراقبة شاطئ في منطقة منتجع خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للبلاد.
كوريا الديمقراطية وظفت طائرات مسيرة لمرافقة وحماية لافروف أثناء زيارته للبلاد- الخارجية الروسية
05:08 GMT 07.09.2025 (تم التحديث: 05:30 GMT 07.09.2025)
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن كوريا الديمقراطية، استخدمت طائرات دون طيار، لمراقبة شاطئ في منطقة منتجع خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للبلاد.
وقالت زاخاروفا، على هامش منتدى "أجنحة سخالين" الدولي: "قمنا مؤخرا بزيارة كوريا الديمقراطية، وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حاضرا.
وأضافت: "أحد الأماكن التي تمت زيارتها، كانت منتجعا في كوريا الديمقراطية، حيث كانت الطائرات دون طيار تراقب الوضع على طول الشاطئ".
وأوضحت زاخاروفا، أنه "لا يوجد اليوم بلد لا يولي اهتماما ذا أولوية، لمجال الطائرات دون طيار".
وأجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، زيارة إلى كوريا الديمقراطية في الفترة من 11 إلى 13 يوليو/تموز.
ويقام منتدى "أجنحة سخالين" الدولي للمركبات المسيرة من كل الأنواع، المنبثق عن المنتدى الاقتصادي الشرقي، في الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر/ أيلول، بمشاركة متحدثين وخبراء من 19 دولة، حيث ستقدم 19 شركة منتجاتها في المعرض.
وعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر، في 3-6 سبتمبر، في فلاديفوستوك في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.