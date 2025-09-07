كوريا الديمقراطية وظفت طائرات مسيرة لمرافقة وحماية لافروف أثناء زيارته للبلاد- الخارجية الروسية

عربي
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
12:15 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
وقالت زاخاروفا، على هامش منتدى "أجنحة سخالين" الدولي: "قمنا مؤخرا بزيارة كوريا الديمقراطية، وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حاضرا.وأوضحت زاخاروفا، أنه "لا يوجد اليوم بلد لا يولي اهتماما ذا أولوية، لمجال الطائرات دون طيار".وأجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، زيارة إلى كوريا الديمقراطية في الفترة من 11 إلى 13 يوليو/تموز.وعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر، في 3-6 سبتمبر، في فلاديفوستوك في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.بيلاؤوسوف: اللقاء الأخير بين بوتين وكيم جونغ أون أعطى دفعة جديدة للعلاقات الروسية الكورية
روسيا, سيرغي لافروف, كوريا الشمالية
روسيا, سيرغي لافروف, كوريا الشمالية

كوريا الديمقراطية وظفت طائرات مسيرة لمرافقة وحماية لافروف أثناء زيارته للبلاد- الخارجية الروسية

05:08 GMT 07.09.2025 (تم التحديث: 05:30 GMT 07.09.2025)
© RIA Novosti . Ruslan Krivobok / الانتقال إلى بنك الصورالخارجية الروسية
الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2025
© RIA Novosti . Ruslan Krivobok
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن كوريا الديمقراطية، استخدمت طائرات دون طيار، لمراقبة شاطئ في منطقة منتجع خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للبلاد.
وقالت زاخاروفا، على هامش منتدى "أجنحة سخالين" الدولي: "قمنا مؤخرا بزيارة كوريا الديمقراطية، وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حاضرا.

وأضافت: "أحد الأماكن التي تمت زيارتها، كانت منتجعا في كوريا الديمقراطية، حيث كانت الطائرات دون طيار تراقب الوضع على طول الشاطئ".

وأوضحت زاخاروفا، أنه "لا يوجد اليوم بلد لا يولي اهتماما ذا أولوية، لمجال الطائرات دون طيار".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
زعيم كوريا الديمقراطية يؤكد مواصلة بلاده دعم روسيا في جهودها لحماية مصالحها
3 سبتمبر, 22:45 GMT
وأجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، زيارة إلى كوريا الديمقراطية في الفترة من 11 إلى 13 يوليو/تموز.

ويقام منتدى "أجنحة سخالين" الدولي للمركبات المسيرة من كل الأنواع، المنبثق عن المنتدى الاقتصادي الشرقي، في الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر/ أيلول، بمشاركة متحدثين وخبراء من 19 دولة، حيث ستقدم 19 شركة منتجاتها في المعرض.

وعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر، في 3-6 سبتمبر، في فلاديفوستوك في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.
بيلاؤوسوف: اللقاء الأخير بين بوتين وكيم جونغ أون أعطى دفعة جديدة للعلاقات الروسية الكورية
