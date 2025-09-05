https://sarabic.ae/20250905/بيلاؤوسوف-اللقاء-الأخير-بين-بوتين-وكيم-جونغ-أون-أعطى-دفعة-جديدة-للعلاقات-الروسية-الكورية-1104551842.html
بيلاؤوسوف: اللقاء الأخير بين بوتين وكيم جونغ أون أعطى دفعة جديدة للعلاقات الروسية الكورية
بيلاؤوسوف: اللقاء الأخير بين بوتين وكيم جونغ أون أعطى دفعة جديدة للعلاقات الروسية الكورية
أكد وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الجمعة، إن الاجتماع الأخير بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس كوريا الديمقراطية الشعبية (الشمالية) كيم جونغ أون، أعطى دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين.
ونقلت وزارة الدفاع الروسية عن بيلاؤوسوف قوله خلال مشاركته في حفل استقبال رسمي بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لتأسيس جمهورية كوريا الشمالية: "بالطبع ، لا يسعني إلا أن أشير إلى أن علاقاتنا تتطور بشكل ديناميكي، الاجتماع الأخير بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون في الثالث من أيلول/ سبتمبر الجاري في بكين أعطى زخمًا جديدًا لهذه العلاقات. حيث عُقد اللقاء في جو يسوده الود والدفء".وأكد زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، يوم أمس الخميس، أن بلاده ستواصل دعم روسيا في حماية مصالحها المرتبطة بأمن الدولة، معتبرًا ذلك "واجبًا أخويًا".ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم جونغ أون قوله خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "إن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ستواصل دعم نضال الحكومة والجيش والشعب الروسي من أجل حماية السيادة ووحدة الأراضي والمصالح الأمنية للدولة، وتعتبر هذا واجبًا أخويًا، وستظل متمسكة على نحو ثابت بتنفيذ المعاهدة الموقعة بين بيونغ يانغ وروسيا الاتحادية".ويوم الأربعاء، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، لزيارة روسيا.وقال بوتين، مخاطبًا كيم جونغ أون بعد انتهاء المحادثات: "تفضل بزيارتنا".
بيلاؤوسوف: اللقاء الأخير بين بوتين وكيم جونغ أون أعطى دفعة جديدة للعلاقات الروسية الكورية
أكد وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الجمعة، إن الاجتماع الأخير بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس كوريا الديمقراطية الشعبية (الشمالية) كيم جونغ أون، أعطى دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين.
ونقلت وزارة الدفاع الروسية عن بيلاؤوسوف قوله خلال مشاركته في حفل استقبال رسمي بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لتأسيس جمهورية كوريا الشمالية: "بالطبع ، لا يسعني إلا أن أشير إلى أن علاقاتنا تتطور بشكل ديناميكي، الاجتماع الأخير بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون في الثالث من أيلول/ سبتمبر الجاري في بكين أعطى زخمًا جديدًا لهذه العلاقات. حيث عُقد اللقاء في جو يسوده الود والدفء".
وأكد أنه سيتعين على البلدين تنفيذ القرارات التي اتخذها قادتها السياسيون بشكل مشترك.
وأكد زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، يوم أمس الخميس، أن بلاده ستواصل دعم روسيا في حماية مصالحها المرتبطة بأمن الدولة، معتبرًا ذلك "واجبًا أخويًا".
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم جونغ أون قوله خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "إن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ستواصل دعم نضال الحكومة والجيش والشعب الروسي من أجل حماية السيادة ووحدة الأراضي والمصالح الأمنية للدولة، وتعتبر هذا واجبًا أخويًا، وستظل متمسكة على نحو ثابت بتنفيذ المعاهدة الموقعة بين بيونغ يانغ وروسيا الاتحادية".
وأضافت الوكالة أن زعيم كوريا الديمقراطية "أعرب عن سعادته بلقائه مجددًا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأشاد بالتوسع والتطور الديناميكي للعلاقات بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وروسيا الاتحادية في جميع المجالات بعد إبرام الاتفاقية بين الدولتين".
ويوم الأربعاء، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، لزيارة روسيا.
وقال بوتين، مخاطبًا كيم جونغ أون بعد انتهاء المحادثات: "تفضل بزيارتنا".