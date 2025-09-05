بيلاؤوسوف: اللقاء الأخير بين بوتين وكيم جونغ أون أعطى دفعة جديدة للعلاقات الروسية الكورية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: آن الأوان للاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن حراكه المعطل للسلام بين روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:29 GMT
30 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل ترفض مقترح حماس الأخير حول "الصفقة الشاملة، توتر بين مصر وإسرائيل يهدد إتمام صفقة الغاز الأخيرة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250905/بيلاؤوسوف-اللقاء-الأخير-بين-بوتين-وكيم-جونغ-أون-أعطى-دفعة-جديدة-للعلاقات-الروسية-الكورية-1104551842.html
بيلاؤوسوف: اللقاء الأخير بين بوتين وكيم جونغ أون أعطى دفعة جديدة للعلاقات الروسية الكورية
بيلاؤوسوف: اللقاء الأخير بين بوتين وكيم جونغ أون أعطى دفعة جديدة للعلاقات الروسية الكورية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الجمعة، إن الاجتماع الأخير بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس كوريا الديمقراطية الشعبية (الشمالية) كيم جونغ... 05.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-05T17:47+0000
2025-09-05T17:47+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/13/1089993397_0:0:2814:1583_1920x0_80_0_0_5a181a768117901fc9dc1c092e3a7c5b.jpg
ونقلت وزارة الدفاع الروسية عن بيلاؤوسوف قوله خلال مشاركته في حفل استقبال رسمي بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لتأسيس جمهورية كوريا الشمالية: "بالطبع ، لا يسعني إلا أن أشير إلى أن علاقاتنا تتطور بشكل ديناميكي، الاجتماع الأخير بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون في الثالث من أيلول/ سبتمبر الجاري في بكين أعطى زخمًا جديدًا لهذه العلاقات. حيث عُقد اللقاء في جو يسوده الود والدفء".وأكد زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، يوم أمس الخميس، أن بلاده ستواصل دعم روسيا في حماية مصالحها المرتبطة بأمن الدولة، معتبرًا ذلك "واجبًا أخويًا".ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم جونغ أون قوله خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "إن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ستواصل دعم نضال الحكومة والجيش والشعب الروسي من أجل حماية السيادة ووحدة الأراضي والمصالح الأمنية للدولة، وتعتبر هذا واجبًا أخويًا، وستظل متمسكة على نحو ثابت بتنفيذ المعاهدة الموقعة بين بيونغ يانغ وروسيا الاتحادية".ويوم الأربعاء، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، لزيارة روسيا.وقال بوتين، مخاطبًا كيم جونغ أون بعد انتهاء المحادثات: "تفضل بزيارتنا".
https://sarabic.ae/20250905/بيلوؤسوف-يلتقي-برئيس-الأركان-العامة-للجيش-الوطني-الليبي-ويهنئه-على-تعيينه--الدفاع-الروسية-1104542379.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/13/1089993397_131:0:2634:1877_1920x0_80_0_0_d80840ffe13968aba2013fa78044b81c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

بيلاؤوسوف: اللقاء الأخير بين بوتين وكيم جونغ أون أعطى دفعة جديدة للعلاقات الروسية الكورية

17:47 GMT 05.09.2025
© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونغ أون (يمين) خلال حفل الترحيب الرسمي في ميدان كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونغ أون (يمين) خلال حفل الترحيب الرسمي في ميدان كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الجمعة، إن الاجتماع الأخير بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس كوريا الديمقراطية الشعبية (الشمالية) كيم جونغ أون، أعطى دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين.
ونقلت وزارة الدفاع الروسية عن بيلاؤوسوف قوله خلال مشاركته في حفل استقبال رسمي بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لتأسيس جمهورية كوريا الشمالية: "بالطبع ، لا يسعني إلا أن أشير إلى أن علاقاتنا تتطور بشكل ديناميكي، الاجتماع الأخير بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون في الثالث من أيلول/ سبتمبر الجاري في بكين أعطى زخمًا جديدًا لهذه العلاقات. حيث عُقد اللقاء في جو يسوده الود والدفء".
وأكد أنه سيتعين على البلدين تنفيذ القرارات التي اتخذها قادتها السياسيون بشكل مشترك.
وأكد زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، يوم أمس الخميس، أن بلاده ستواصل دعم روسيا في حماية مصالحها المرتبطة بأمن الدولة، معتبرًا ذلك "واجبًا أخويًا".
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
بيلاؤوسوف يلتقي برئيس الأركان العامة للجيش الوطني الليبي ويهنئه على تعيينه- الدفاع الروسية
15:03 GMT
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم جونغ أون قوله خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "إن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ستواصل دعم نضال الحكومة والجيش والشعب الروسي من أجل حماية السيادة ووحدة الأراضي والمصالح الأمنية للدولة، وتعتبر هذا واجبًا أخويًا، وستظل متمسكة على نحو ثابت بتنفيذ المعاهدة الموقعة بين بيونغ يانغ وروسيا الاتحادية".

وأضافت الوكالة أن زعيم كوريا الديمقراطية "أعرب عن سعادته بلقائه مجددًا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأشاد بالتوسع والتطور الديناميكي للعلاقات بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وروسيا الاتحادية في جميع المجالات بعد إبرام الاتفاقية بين الدولتين".

ويوم الأربعاء، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، لزيارة روسيا.
وقال بوتين، مخاطبًا كيم جونغ أون بعد انتهاء المحادثات: "تفضل بزيارتنا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала