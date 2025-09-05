بيلاؤوسوف يلتقي برئيس الأركان العامة للجيش الوطني الليبي ويهنئه على تعيينه- الدفاع الروسية

https://sarabic.ae/20250905/بيلوؤسوف-يلتقي-برئيس-الأركان-العامة-للجيش-الوطني-الليبي-ويهنئه-على-تعيينه--الدفاع-الروسية-1104542379.html
وقال بيلاؤوسوف: "هذا، بالطبع، تقدير لمساهمتكم الكبيرة في تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد".وقال حفتر: "هذه الزيارة مفيدة جدًا لنا، لقد تمكنا من تثمين المساهمة الكبيرة التي تقدمها روسيا الاتحادية لضمان الاستقرار العالمي".وبحسب وزارة الدفاع الروسية، "تم خلال المحادثات التطرق إلى القضايا الراهنة في العلاقات الروسية الليبية، وناقش الطرفان أيضًا القضايا الرئيسية المتعلقة بتطور الوضع في شمال أفريقيا".وقال بيلاؤوسوف خلال اجتماع مع وزراء دفاع دول اتحاد الساحل: "قرار إنشاء التحالف هو نتيجة الاختيار الحر لشعوب الساحل، والمسار نحو التنمية السلمية المستدامة، ومع ذلك، لا تزال التهديدات الإرهابية والأعمال النشطة للجماعات المسلحة غير الشرعية في دول الاتحاد قائمة حتى اليوم".وأشار إلى أن "وزارة الدفاع الروسية مستعدة لتقديم دعم شامل لضمان الاستقرار في المنطقة. ندعم موقفكم بشأن ضرورة تعزيز الأمن وحماية الأراضي والسيادة".
صرح وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الجمعة، بأنه التقى برئيس الأركان العامة للجيش الوطني الليبي خالد حفتر، وهنأه بتعيينه وتعيين شقيقه صدام حفتر، نائبًا لقائد الجيش الوطني الليبي.
وقال بيلاؤوسوف: "هذا، بالطبع، تقدير لمساهمتكم الكبيرة في تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد".
وبدوره، شكر الفريق خالد خليفة حفتر أندريه بيلوسوف على حفاوة الاستقبال، وتمنى له التوفيق في مهامه.
وقال حفتر: "هذه الزيارة مفيدة جدًا لنا، لقد تمكنا من تثمين المساهمة الكبيرة التي تقدمها روسيا الاتحادية لضمان الاستقرار العالمي".
وبحسب وزارة الدفاع الروسية، "تم خلال المحادثات التطرق إلى القضايا الراهنة في العلاقات الروسية الليبية، وناقش الطرفان أيضًا القضايا الرئيسية المتعلقة بتطور الوضع في شمال أفريقيا".
وفي وقت سابق، صرح وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، يوم 14 أغسطس/ آب الفائت، أن التهديدات الإرهابية وأعمال الجماعات المسلحة غير الشرعية في بوركينا فاسو ومالي والنيجر لا تزال قائمة، مشيرا إلى أن موسكو مستعدة لتقديم دعم شامل لتحقيق الاستقرار في هذه الدول.
وقال بيلاؤوسوف خلال اجتماع مع وزراء دفاع دول اتحاد الساحل: "قرار إنشاء التحالف هو نتيجة الاختيار الحر لشعوب الساحل، والمسار نحو التنمية السلمية المستدامة، ومع ذلك، لا تزال التهديدات الإرهابية والأعمال النشطة للجماعات المسلحة غير الشرعية في دول الاتحاد قائمة حتى اليوم".
وأشار إلى أن "وزارة الدفاع الروسية مستعدة لتقديم دعم شامل لضمان الاستقرار في المنطقة. ندعم موقفكم بشأن ضرورة تعزيز الأمن وحماية الأراضي والسيادة".