عربي
وزير الشباب الجزائري: الاستثمار في شباب أفريقيا ضرورة... والشراكة مع روسيا تفتح آفاقا جديدة للتنمية
وزير الشباب الجزائري: الاستثمار في شباب أفريقيا ضرورة... والشراكة مع روسيا تفتح آفاقا جديدة للتنمية
أجرت وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، لقاء خاصا مع وزير الشباب الجزائري، مصطفى حيداوي، على هامش الدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية الأفريقية في الجزائر. 05.09.2025
وزير الشباب الجزائري: الاستثمار في شباب أفريقيا ضرورة... والشراكة مع روسيا تفتح آفاقا جديدة للتنمية

حصري
أجرت وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، لقاء خاصا مع وزير الشباب الجزائري، مصطفى حيداوي، على هامش الدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية الأفريقية في الجزائر.
وتطرق حيداوي إلى دور الشباب الأفريقي في صناعة المستقبل، وعن التجربة الجزائرية كنموذج عملي في التمكين، إضافة إلى رؤيته للتكامل القاري، وأهمية التعاون مع روسيا، فضلا عن موقف الجزائر الثابت من القضية الفلسطينية... وإلى نص الحوار:
نحن هنا في الجزائر التي تستضيف الدورة الرابعة من معرض التجارة البينية الأفريقية، ما المرتقب من هذه الدورة، خاصة فيما يتعلق بقطاع الشباب الذي يمثل الثروة الأكبر للقارة؟
أهلا وسهلا بكم وبكل الإعلام الدولي الحاضر معنا في الجزائر، قبلة الاقتصاد الأفريقي اليوم، وتعتبر هذه الدورة الرابع الأبرز بعد نجاح دورات سابقة استضافتها مصر، وقد رفعت الجزائر الرهان عاليا لتنظيم دورة استثنائية تشكل بصمة قوية في قارتنا الإفريقية.
لقد شكلت كلمة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خارطة طريق لهذه الدورة، إذ أكد أن الشباب هو محور الديناميكية الوطنية في الجزائر، واليوم ينقل هذه الرؤية إلى البعد الأفريقي، داعيا لجعل الشباب الأفريقي محور الديناميكية الاقتصادية، وأي تقدم أو ازدهار ننشده في القارة.
كثيرا ما نسمع عن دور الشباب في القمم العربية والأفريقية، لكن التحديات لا تزال قائمة، كيف يمكن التغلب عليها بحلول عملية بعيدا عن الخطابات النظرية؟
الجزائر تقدم اليوم نموذجا عمليا: الجزائر متصالحة مع شبابها ومتفاعلة معهم، إذ تمكنت إصلاحات الرئيس تبون من رفع نسبة مشاركة الشباب في الانتخابات من 11% عام 2017 إلى أكثر من 40% في 2021، ونطمح أن تتجاوز 60% في الاستحقاقات المقبلة.

اقتصاديًا، الجزائر انتقلت من أقل من 200 مؤسسة ناشئة في 2020 إلى أكثر من 10 آلاف مؤسسة ناشئة يقودها الشباب اليوم، إضافة إلى عشرات آلاف المشاريع الصغيرة والمتوسطة الممولة من الدولة.

الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
عبد المجيد تبون: الجزائر تعزز التنمية الأفريقية عبر مشروعات إقليمية ودعم التكامل البيني
أمس, 12:23 GMT
جميل ما ذكرتموه من أرقام، لكن ماذا عن الشفافية والمساواة؟ وكيف تصلون إلى الشباب في المناطق البعيدة عن المدن؟
تم إنشاء المجلس الأعلى للشباب، وهو بمثابة برلمان منتخب يمثل جميع ولايات الجزائر الـ58، هذه التجربة المتصالحة والشفافة مع الشباب نعمل على نقلها أفريقيا، من خلال المشاركة في الفعاليات القارية وتنظيم منتدى الشباب الأفريقي.
لقد عانت أفريقيا طويلا من الاستعمار ونهب الثروات، واليوم هناك تعاون دولي يقوم على الندية، كيف تنظرون إلى ذلك، خاصة مع التوجه شرقا نحو شراكات "رابح – رابح"؟
الدرس واضح: العالم يتكتل لصالح مصالحه، وأوروبا قوية لأنها موحدة، والغرب قوي لأنه موحد، وتكمن قوتنا في أفريقيا في وحدتنا، لذلك ندعو إلى شراكات قائمة على "رابح – رابح"، الجزائر مثلا تقدم 8000 منحة تعليمية للطلبة الأفارقة سنويا، وهو مثال على الانحياز لمصلحة أفريقيا العليا.
© Sputnik . mohamed Hemidaمراسل "سبوتنيك" مع وزير الشباب الجزائري، مصطفى حيداوي، خلاف فعاليات الدورة الرابعة من معرض التجارة البينية الأفريقية بالجزائر
مراسل سبوتنيك مع وزير الشباب الجزائري، مصطفى حيداوي، خلاف فعاليات الدورة الرابعة من معرض التجارة البينية الأفريقية بالجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
مراسل "سبوتنيك" مع وزير الشباب الجزائري، مصطفى حيداوي، خلاف فعاليات الدورة الرابعة من معرض التجارة البينية الأفريقية بالجزائر
© Sputnik . mohamed Hemida
لكن التحديات الأمنية في أفريقيا كبيرة، مثل الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، والعامل الاقتصادي… هل يمكن التغلب عليها؟
الجواب يكمن في التنمية الاقتصادية، فعندما نوفر مناصب شغل للشباب، نغلق الباب أمام التطرف والجريمة، ويشكل التأخر الاقتصادي الأرضية التي سمحت بانتشار هذه الآفات، لذلك جعل الرئيس الجزائري التنمية الاقتصادية مرتكزا أساسيا للإقلاع ومجابهة التحديات.
ننتقل إلى التعاون الجزائري – الروسي، وكذلك الروسي– الأفريقي، كيف ترون مستقبل هذه العلاقات؟
لقد عدت للتو من قمة قازان العالمية للشباب في روسيا، حيث ناقشنا قضايا الشباب في عالم متعدد الأقطاب، إن روسيا دولة عظمى تملك خبرة اقتصادية ورصيدا تاريخيا يجعلها شريكا رائدا، والتجربة الجزائرية تتقاطع مع الرؤية الروسية، والشراكة مع روسيا تفتح آفاقا جديدة للتنمية، ومع توجهات أغلب دول العالم الإسلامي والعالم لا يكون أفضل تحت هيمنة قطب واحد، بل في ظل تعددية قطبية تعزز السلم والتعاون.
رئيس الحكومة الجزائرية سيفي غريب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
رئيس الحكومة الجزائرية: نولي مكانة خاصة لجالياتنا وندعم مبادرات الاتحاد الإفريقي
10:53 GMT
كيف تقيّمون ما يجري اليوم في غزة؟
لا يمكن للضمير الإنساني أن يتقبل ما يحدث في غزة، فالجزائر التي عانت الاستعمار لا يمكن أن تصمت أمام الإبادة والتمييز، ونحن ننادي من كل منبر بإنسانية موحدة، بعيدا عن ازدواجية المعايير التي تفرق بين دم ودم.
وأخيرا، كيف يمكن للدول العربية والأفريقية أن تكون فاعلة في عالم متعدد الأقطاب، وأن تحظى بمكانة تليق بها في المؤسسات الأممية؟
العالم لا يرحم الضعيف ولا يعترف إلا بالقوي والأقوى، إن قوتنا ليست في الظلم بل في الوعي والتكتل، وإذا تجاوزنا خلافاتنا الصغيرة وتوحدنا حول مصالح شعوبنا، سنضمن حضورا قويا في مجلس الأمن وغيره من المؤسسات الدولية، وتدعو الجزائر من أرض الشهداء إلى التعاون العربي – الإفريقي ومع روسيا وكل شريك يتقاسم معنا هذه القناعات.
