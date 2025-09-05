رئيس الحكومة الجزائرية: نولي مكانة خاصة لجالياتنا وندعم مبادرات الاتحاد الإفريقي

عربي
أكد رئيس الحكومة الجزائرية سيفي غريب، أن الجزائر تولي أهمية خاصة للجاليات الإفريقية وذوي الأصول الإفريقية، مضيفا: "نشهد محطة بارزة لتعزيز الروابط الروحية والتاريخية مع القارة الأم، وفرصة لاستثمار كفاءاتها وخبراتها في خدمة مسار التنمية الإفريقية".
جاء ذلك في كلمته، اليوم الجمعة، فعاليات "يوم الجاليات الإفريقية" في إطار الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية، بحضور وزراء، مسؤولين رفيعي المستوى، ورؤساء وفود من القارة الأفريقية ودول الكاريبي، بحسب مراسل "سبوتنيك".
وألقى الوزير الأول بالنيابة، سيفي غريب، كلمة بالمناسبة نقل من خلالها تحيات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مؤكدا أن هذا اليوم يمثل محطة بارزة لتعزيز روابط الجاليات الإفريقية وذوي الأصول الإفريقية بالقارة الأم.
وشدد سيفي على أن الجزائر تولي مكانة خاصة لجاليتها الوطنية في الخارج، معتبرًا إياها جزءا لا يتجزأ من الأمة، مذكرا بالدور التاريخي للمهاجرين الجزائريين في دعم الثورة التحريرية، وهو ما ينسحب أيضا على نضال الجاليات الإفريقية ضد الاستعمار والفصل العنصري.
كما أشار إلى المبادرات المتخذة للحفاظ على الذاكرة الجماعية، على غرار قرار رئيس الجمهورية سنة 2021 تشييد جدارية تخليدا لذكرى الجزائريين المنفيين.
الجزائر… قمة مصغرة لوكالات ترقية الاستثمار الإفريقية بمشاركة أكثر من 30 وكالة أفريقية وهيئات تمويلية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
الجزائر تستضيف قمة مصغرة لوكالات ترقية الاستثمار في أفريقيا.. صور
08:42 GMT
وأكد الوزير الأول بالنيابة أن الجاليات الإفريقية اليوم أصبحت فاعلاًرئيسيا في مسار التنمية، مستندة إلى خبراتها وكفاءاتها ومواردها المتعددة، في انسجام مع أهداف "أجندة 2063" للاتحاد الإفريقي.
وأضاف أن الجزائر تفخر بمساهمتها ضمن اللجنة العليا لتنفيذ "عقد الجذور والجاليات الإفريقية (2021-2031)"، مع الاستعداد الدائم لدعم مبادرات الاتحاد الإفريقي الرامية إلى إشراك الجاليات في التنمية.
وفي ختام كلمته، شدّد سيفي على أن هذا اللقاء يشكل فرصة سانحة لاستثمار طاقات الجاليات الإفريقية في الخارج وتعزيز وحدة القارة، خاصة مع اقتراب انعقاد "المؤتمر التاسع لعموم إفريقيا" في ديسمبر المقبل بمدينة لومي.
وتنظم الفعاليات على مدار أيام المعرض في المركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" وقصر المعارض "صافكس"، بمشاركة وفود حكومية رفيعة المستوى من أفريقيا وخارجها خلال الافتتاح، وممثلين عن كبريات المؤسسات المالية والبنوك الإقليمية والشركات الاستثمارية.
