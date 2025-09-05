عربي
الجزائر تستضيف قمة مصغرة لوكالات ترقية الاستثمار في أفريقيا.. صور
انطلقت، صباح اليوم، فعاليات اليوم الثاني من الدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية الأفريقية (إياتياف 2025) في الجزائر، وذلك في أول نسخة تنظم منذ دخول اتفاقية...
وفق مراسل "سبوتنيك"، يشهد اليوم الثاني لـ"قمة مصغرة لوكالات ترقية الاستثمار الإفريقية" بمشاركة أكثر من 30 وكالة أفريقية وهيئات تمويلية وخبراء دوليين، حيث يركز اللقاء على تطوير آليات تمويل مبتكرة، تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وإطلاق استراتيجيات رقمية متقدمة لتسهيل حركة رؤوس الأموال والاستثمارات عبر القارة.وافتتح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس، معرض التجارة البينية بحضور قادة موريتانيا وتونس وليبيا وتشاد، وعدد من الوزراء والمسؤولين.وأكد تبون التزام بلاده بدعم التنمية في القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن أفريقيا تعاني من فجوة كبيرة في البنية التحتية تقدر بنحو 90 مليار دولار سنويا، ما يكلف القارة 2 في المئة من إنتاجها المحلي السنوي.ويتضمن البرنامج أيضا ورش عمل تقنية متخصصة تناقش ملفات التجارة الإلكترونية، حماية الملكية الفكرية، التمويل البنكي، الشركات الناشئة، الأمن الغذائي، تطوير المدن الذكية الأفريقية، إضافة إلى جلسات مخصصة لعرض مشاريع الطاقة والتحول الطاقوي، الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية، الأمن الغذائي، البنية التحتية الحضرية، ربط سلاسل التوريد الأفريقية.وتنظم الفعاليات على مدار أيام المعرض في المركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" وقصر المعارض "صافكس"، بمشاركة وفود حكومية رفيعة المستوى من أفريقيا وخارجها خلال الافتتاح، وممثلين عن كبريات المؤسسات المالية والبنوك الإقليمية والشركات الاستثمارية.ويتضمن البرنامج أيضا ورش عمل تقنية متخصصة تناقش ملفات التجارة الإلكترونية، حماية الملكية الفكرية، التمويل البنكي، الشركات الناشئة، الأمن الغذائي، تطوير المدن الذكية الأفريقية، إضافة إلى جلسات مخصصة لعرض مشاريع الطاقة والتحول الطاقوي، الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية، الأمن الغذائي، البنية التحتية الحضرية، ربط سلاسل التوريد الأفريقية.
انطلقت، صباح اليوم، فعاليات اليوم الثاني من الدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية الأفريقية (إياتياف 2025) في الجزائر، وذلك في أول نسخة تنظم منذ دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (زليكاف) حيز التنفيذ.
وفق مراسل "سبوتنيك"، يشهد اليوم الثاني لـ"قمة مصغرة لوكالات ترقية الاستثمار الإفريقية" بمشاركة أكثر من 30 وكالة أفريقية وهيئات تمويلية وخبراء دوليين، حيث يركز اللقاء على تطوير آليات تمويل مبتكرة، تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وإطلاق استراتيجيات رقمية متقدمة لتسهيل حركة رؤوس الأموال والاستثمارات عبر القارة.
وافتتح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس، معرض التجارة البينية بحضور قادة موريتانيا وتونس وليبيا وتشاد، وعدد من الوزراء والمسؤولين.
وأكد تبون التزام بلاده بدعم التنمية في القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن أفريقيا تعاني من فجوة كبيرة في البنية التحتية تقدر بنحو 90 مليار دولار سنويا، ما يكلف القارة 2 في المئة من إنتاجها المحلي السنوي.
ويتضمن البرنامج أيضا ورش عمل تقنية متخصصة تناقش ملفات التجارة الإلكترونية، حماية الملكية الفكرية، التمويل البنكي، الشركات الناشئة، الأمن الغذائي، تطوير المدن الذكية الأفريقية، إضافة إلى جلسات مخصصة لعرض مشاريع الطاقة والتحول الطاقوي، الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية، الأمن الغذائي، البنية التحتية الحضرية، ربط سلاسل التوريد الأفريقية.
وتنظم الفعاليات على مدار أيام المعرض في المركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" وقصر المعارض "صافكس"، بمشاركة وفود حكومية رفيعة المستوى من أفريقيا وخارجها خلال الافتتاح، وممثلين عن كبريات المؤسسات المالية والبنوك الإقليمية والشركات الاستثمارية.
ويتضمن البرنامج أيضا ورش عمل تقنية متخصصة تناقش ملفات التجارة الإلكترونية، حماية الملكية الفكرية، التمويل البنكي، الشركات الناشئة، الأمن الغذائي، تطوير المدن الذكية الأفريقية، إضافة إلى جلسات مخصصة لعرض مشاريع الطاقة والتحول الطاقوي، الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية، الأمن الغذائي، البنية التحتية الحضرية، ربط سلاسل التوريد الأفريقية.
