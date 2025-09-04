https://sarabic.ae/20250904/وزير-النقل-الجزائري-لـسبوتنيك-خطوط-جديدة-لربط-موانئ-أفريقيا-والخليج-1104513796.html
وزير النقل الجزائري لـ"سبوتنيك": خطوط جديدة لربط موانئ أفريقيا والخليج
أكد وزير النقل الجزائري، السعيد سعيود، اليوم الخميس، أن بلاده تولي أهمية استراتيجية لمشاريع النقل البحري والبري، باعتبارها محركا رئيسيا للتكامل الاقتصادي العربي والأفريقي، ولتنشيط حركة السلع والتبادلات التجارية.
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش معرض التجارة البينية الأفريقية بالجزائر، أن "الجزائر أطلقت خطًا بحريا جديدا ينطلق من العاصمة الجزائرية مرورا بوهران وصولا إلى نواكشوط ثم داكار"، مشيرا إلى أن "المشروع يعزز الربط بين دول شمال وغرب أفريقيا".
وأضاف سعيود أن "وزارة النقل الجزائرية تعمل أيضا على مشروع خط بحري ثان في شرق القارة، يربط الموانئ الجزائرية بكل من تونس وليبيا ومصر، وصولا إلى ميناء جدة في السعودية، ثم ميناء حمد في قطر، وميناء صلالة في سلطنة عُمان".
وتابع مؤكدا أن "دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع تجري بالتعاون مع شركاء من هذه الدول، مع السعي لبدء التنفيذ قبل نهاية العام الحالي".
وبشأن معرض التجارة البينية الأفريقية بالجزائر، شدد وزير النقل الجزائري، السعيد سعيود، على أن المؤشرات جميعها إيجابية وتبشر بالنجاح، لافتا إلى أنه يعول على توقيع صفقات مهمة من قبل المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص، إضافة إلى اتفاقيات تمويلية مع البنوك المشاركة في تنظيم الحدث.
وكانت فعاليات افتتاح الدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية الأفريقية (إياتياف 2025) في الجزائر قد انطلقت منذ قليل، وذلك في أول نسخة تنظّم منذ دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (زليكاف) حيّز التنفيذ.
ووفق وكالة الأنباء الجزائرية، تتوقع الجهات المنظمة تسجيل صفقات تتجاوز 44 مليار دولار، بمشاركة أكثر من 2000 عارض وحضور 35 ألف زائر من كبار الفاعلين الاقتصاديين الدوليين.