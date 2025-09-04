وزير النقل الجزائري لـ"سبوتنيك": خطوط جديدة لربط موانئ أفريقيا والخليج

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:24 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
الذكرى الـ80 للنصر: من الاحتفال بالتاريخ إلى إطلاق تحول نوعي في موازين القوى الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بأنصار الله: الرد على إسرائيل سيكون مزلزلا وهناك تعاون بشأن نقل التكنولوجيا الإيرانية لليمن
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: آن الأوان للاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن حراكه المعطل للسلام بين روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250904/وزير-النقل-الجزائري-لـسبوتنيك-خطوط-جديدة-لربط-موانئ-أفريقيا-والخليج-1104513796.html
وزير النقل الجزائري لـ"سبوتنيك": خطوط جديدة لربط موانئ أفريقيا والخليج
وزير النقل الجزائري لـ"سبوتنيك": خطوط جديدة لربط موانئ أفريقيا والخليج
سبوتنيك عربي
أكد وزير النقل الجزائري، السعيد سعيود، اليوم الخميس، أن بلاده تولي أهمية استراتيجية لمشاريع النقل البحري والبري، باعتبارها محركا رئيسيا للتكامل الاقتصادي... 04.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-04T17:08+0000
2025-09-04T17:08+0000
الجزائر
حصري
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104503184_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3b119e743e5b0644387a6814a29b711a.jpg
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش معرض التجارة البينية الأفريقية بالجزائر، أن "الجزائر أطلقت خطًا بحريا جديدا ينطلق من العاصمة الجزائرية مرورا بوهران وصولا إلى نواكشوط ثم داكار"، مشيرا إلى أن "المشروع يعزز الربط بين دول شمال وغرب أفريقيا".وتابع مؤكدا أن "دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع تجري بالتعاون مع شركاء من هذه الدول، مع السعي لبدء التنفيذ قبل نهاية العام الحالي".وبشأن معرض التجارة البينية الأفريقية بالجزائر، شدد وزير النقل الجزائري، السعيد سعيود، على أن المؤشرات جميعها إيجابية وتبشر بالنجاح، لافتا إلى أنه يعول على توقيع صفقات مهمة من قبل المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص، إضافة إلى اتفاقيات تمويلية مع البنوك المشاركة في تنظيم الحدث.وكانت فعاليات افتتاح الدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية الأفريقية (إياتياف 2025) في الجزائر قد انطلقت منذ قليل، وذلك في أول نسخة تنظّم منذ دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (زليكاف) حيّز التنفيذ.ووفق وكالة الأنباء الجزائرية، تتوقع الجهات المنظمة تسجيل صفقات تتجاوز 44 مليار دولار، بمشاركة أكثر من 2000 عارض وحضور 35 ألف زائر من كبار الفاعلين الاقتصاديين الدوليين.
https://sarabic.ae/20250904/وزير-الصحة-الجزائري-لـسبوتنيك-نسعى-لإنشاء-سوق-أفريقية-موحدة-للأدوية-1104510365.html
https://sarabic.ae/20250830/برلماني-جزائري-معرض-التجارة-البينية-فرصة-للبنوك-لاكتشاف-القدرات-الأفريقية-1104324706.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104503184_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_465fae6c5a684ff95a12ad0e596b57da.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الجزائر, حصري, الأخبار
الجزائر, حصري, الأخبار

وزير النقل الجزائري لـ"سبوتنيك": خطوط جديدة لربط موانئ أفريقيا والخليج

17:08 GMT 04.09.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA / كلمه للرئيس الجزائري خلال افتتاح الدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية (إياتياف 2025) في الجزائرافتتاح الدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية (إياتياف 2025) في الجزائر
افتتاح الدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية (إياتياف 2025) في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA / كلمه للرئيس الجزائري خلال افتتاح الدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية (إياتياف 2025) في الجزائر
تابعنا عبر
حصري
أكد وزير النقل الجزائري، السعيد سعيود، اليوم الخميس، أن بلاده تولي أهمية استراتيجية لمشاريع النقل البحري والبري، باعتبارها محركا رئيسيا للتكامل الاقتصادي العربي والأفريقي، ولتنشيط حركة السلع والتبادلات التجارية.
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش معرض التجارة البينية الأفريقية بالجزائر، أن "الجزائر أطلقت خطًا بحريا جديدا ينطلق من العاصمة الجزائرية مرورا بوهران وصولا إلى نواكشوط ثم داكار"، مشيرا إلى أن "المشروع يعزز الربط بين دول شمال وغرب أفريقيا".
وأضاف سعيود أن "وزارة النقل الجزائرية تعمل أيضا على مشروع خط بحري ثان في شرق القارة، يربط الموانئ الجزائرية بكل من تونس وليبيا ومصر، وصولا إلى ميناء جدة في السعودية، ثم ميناء حمد في قطر، وميناء صلالة في سلطنة عُمان".
وتابع مؤكدا أن "دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع تجري بالتعاون مع شركاء من هذه الدول، مع السعي لبدء التنفيذ قبل نهاية العام الحالي".
وزير الصحة الجزائري عبد الحق سايحي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
وزير الصحة الجزائري لـ"سبوتنيك": نسعى لإنشاء سوق أفريقية موحدة للأدوية
15:40 GMT
وبشأن معرض التجارة البينية الأفريقية بالجزائر، شدد وزير النقل الجزائري، السعيد سعيود، على أن المؤشرات جميعها إيجابية وتبشر بالنجاح، لافتا إلى أنه يعول على توقيع صفقات مهمة من قبل المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص، إضافة إلى اتفاقيات تمويلية مع البنوك المشاركة في تنظيم الحدث.
الانتخابات الرئاسية في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
برلماني جزائري: معرض التجارة البينية فرصة للبنوك لاكتشاف القدرات الأفريقية
30 أغسطس, 19:06 GMT
وكانت فعاليات افتتاح الدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية الأفريقية (إياتياف 2025) في الجزائر قد انطلقت منذ قليل، وذلك في أول نسخة تنظّم منذ دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (زليكاف) حيّز التنفيذ.
ووفق وكالة الأنباء الجزائرية، تتوقع الجهات المنظمة تسجيل صفقات تتجاوز 44 مليار دولار، بمشاركة أكثر من 2000 عارض وحضور 35 ألف زائر من كبار الفاعلين الاقتصاديين الدوليين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала