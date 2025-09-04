وزير الصحة الجزائري لـ"سبوتنيك": نسعى لإنشاء سوق أفريقية موحدة للأدوية

https://sarabic.ae/20250904/وزير-الصحة-الجزائري-لـسبوتنيك-نسعى-لإنشاء-سوق-أفريقية-موحدة-للأدوية-1104510365.html
أكد وزير الصحة الجزائري، عبد الحق سايحي، أن الجزائر ومصر وجنوب أفريقيا "تتزعم ريادة القارة الأفريقية"، مؤكدا أن هناك عملا ميدانيا يعتمد على تجارب هذه الدول في... 04.09.2025, سبوتنيك عربي
أكد وزير الصحة الجزائري، عبد الحق سايحي، أن الجزائر ومصر وجنوب أفريقيا "تتزعم ريادة القارة الأفريقية"، مؤكدا أن هناك عملا ميدانيا يعتمد على تجارب هذه الدول في مجال الأدوية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك
" على هامش معرض التجارة البينية الأفريقية بالجزائر، أن التكامل الأفريقي أصبح ضرورة استراتيجية لتعزيز التنمية الاقتصادية والصحية في القارة.
وتابع: "يمكن للتكامل أن يقود إلى إنشاء سوق أفريقية مشتركة خاصة في مجال الأدوية".
وحول العلاقات بين الجزائر وروسيا وما تعود به من نفع متبادل على الدولتين، أوضح سايحي أن مبدأ "ربح – ربح" يمثل قاعدة عامة في التعاون التجاري بين الجزائر
وروسيا، وكذلك مع باقي الشركاء الدوليين، لافتا إلى أن أي مجال تدخل فيه الجزائر أو أي دولة أفريقية أخرى على أساس هذا المبدأ سيكون إضافة نوعية للتنمية المشتركة بين الدولتين".
وشدد سايحي على أن الوكالة العربية للأدوية في مصر، إلى جانب الوكالة الأفريقية للدواء، يمكن أن تشكلا فعلا أساسا لبناء سوق دواء أفريقية متكاملة.
وانطلقت اليوم الخميس، فعاليات افتتاح الدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية
الإفريقية (إياتياف 2025) في الجزائر في أول نسخة تنظّم منذ دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف) حيّز التنفيذ.
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، جاء الانطلاق بحضور رؤساء تونس وموريتانيا وتشاد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي وعدد كبير من الوزراء الأفارقة.
وتنظم الفعاليات على مدار أيام المعرض في المركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" وقصر المعارض "صافكس"، بمشاركة وفود حكومية رفيعة المستوى من أفريقيا وخارجها خلال الافتتاح، وممثلين عن كبريات المؤسسات المالية والبنوك الإقليمية والشركات الاستثمارية.