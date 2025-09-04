عربي
وزير الصحة الجزائري لـ"سبوتنيك": نسعى لإنشاء سوق أفريقية موحدة للأدوية
وزير الصحة الجزائري لـ"سبوتنيك": نسعى لإنشاء سوق أفريقية موحدة للأدوية
وزير الصحة الجزائري لـ"سبوتنيك": نسعى لإنشاء سوق أفريقية موحدة للأدوية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الصحة الجزائري، عبد الحق سايحي، أن الجزائر ومصر وجنوب أفريقيا "تتزعم ريادة القارة الأفريقية"، مؤكدا أن هناك عملا ميدانيا يعتمد على تجارب هذه الدول في... 04.09.2025, سبوتنيك عربي
وزير الصحة الجزائري لـ"سبوتنيك": نسعى لإنشاء سوق أفريقية موحدة للأدوية

15:40 GMT 04.09.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAوزير الصحة الجزائري عبد الحق سايحي
وزير الصحة الجزائري عبد الحق سايحي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
حصري
أكد وزير الصحة الجزائري، عبد الحق سايحي، أن الجزائر ومصر وجنوب أفريقيا "تتزعم ريادة القارة الأفريقية"، مؤكدا أن هناك عملا ميدانيا يعتمد على تجارب هذه الدول في مجال الأدوية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" على هامش معرض التجارة البينية الأفريقية بالجزائر، أن التكامل الأفريقي أصبح ضرورة استراتيجية لتعزيز التنمية الاقتصادية والصحية في القارة.
وتابع: "يمكن للتكامل أن يقود إلى إنشاء سوق أفريقية مشتركة خاصة في مجال الأدوية".
وزير الصناعة والانتاج الدوائي الجزائري علي عون في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
اتفاق جزائري روسي لتجسيد مشاريع ثنائية في مجال صناعة الأدوية
16 يونيو 2023, 17:01 GMT
وحول العلاقات بين الجزائر وروسيا وما تعود به من نفع متبادل على الدولتين، أوضح سايحي أن مبدأ "ربح – ربح" يمثل قاعدة عامة في التعاون التجاري بين الجزائر وروسيا، وكذلك مع باقي الشركاء الدوليين، لافتا إلى أن أي مجال تدخل فيه الجزائر أو أي دولة أفريقية أخرى على أساس هذا المبدأ سيكون إضافة نوعية للتنمية المشتركة بين الدولتين".
وشدد سايحي على أن الوكالة العربية للأدوية في مصر، إلى جانب الوكالة الأفريقية للدواء، يمكن أن تشكلا فعلا أساسا لبناء سوق دواء أفريقية متكاملة.
انطلاق فعاليات افتتاح الدورة الرابعة من معرض التجارة البينية بالجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
انطلاق فعاليات افتتاح الدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية في الجزائر
11:24 GMT
وانطلقت اليوم الخميس، فعاليات افتتاح الدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية (إياتياف 2025) في الجزائر في أول نسخة تنظّم منذ دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف) حيّز التنفيذ.
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، جاء الانطلاق بحضور رؤساء تونس وموريتانيا وتشاد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي وعدد كبير من الوزراء الأفارقة.
وتنظم الفعاليات على مدار أيام المعرض في المركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" وقصر المعارض "صافكس"، بمشاركة وفود حكومية رفيعة المستوى من أفريقيا وخارجها خلال الافتتاح، وممثلين عن كبريات المؤسسات المالية والبنوك الإقليمية والشركات الاستثمارية.
