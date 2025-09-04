عربي
انطلاق فعاليات افتتاح الدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية في الجزائر
انطلاق فعاليات افتتاح الدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية في الجزائر
انطلقت منذ قليل فعاليات افتتاح الدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية (إياتياف 2025) في الجزائر، وذلك في أول نسخة تنظّم منذ دخول اتفاقية منطقة التجارة... 04.09.2025
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، جاء الانطلاق بحضور رؤساء تونس وموريتانيا وتشاد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي وعدد كبير من الوزراء الأفارقة.وتنظم الفعاليات على مدار أيام المعرض في المركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" وقصر المعارض "صافكس"، بمشاركة وفود حكومية رفيعة المستوى من أفريقيا وخارجها خلال الافتتاح، وممثلين عن كبريات المؤسسات المالية والبنوك الإقليمية والشركات الاستثمارية.ويتصدر "يوم الجزائر – منتدى الاستثمار والتجارة" تحت إشراف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار فعاليات اليوم الافتتاحي. وتسعى الجزائر من خلال "يوم الجزائر" لتكريس موقعها كمنصة ناشئة للاستثمار والتجارة في أفريقيا، عبر عرض فرص استثمارية ضخمة في قطاعات الطاقة، الصناعة، الزراعة، البنية التحتية، التحول الرقمي، مع إبراز الحوافز القانونية والضريبية التي تقدمها الدولة لجذب رؤوس الأموال، ويعكس المنتدى التزام الجزائر بدعم التكامل القاري والانخراط في سلاسل القيم الأفريقية والدولية.كما سيشهد اليوم الثاني "قمة مصغرة لوكالات ترقية الاستثمار الإفريقية" بمشاركة أكثر من 30 وكالة أفريقية وهيئات تمويلية وخبراء دوليين، حيث يركز اللقاء على تطوير آليات تمويل مبتكرة، تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وإطلاق استراتيجيات رقمية متقدمة لتسهيل حركة رؤوس الأموال والاستثمارات عبر القارة.ويتضمن البرنامج أيضا ورش عمل تقنية متخصصة تناقش ملفات التجارة الإلكترونية، حماية الملكية الفكرية، التمويل البنكي، الشركات الناشئة، الأمن الغذائي، تطوير المدن الذكية الإفريقية، إضافة إلى جلسات مخصصة لعرض مشاريع الطاقة والتحول الطاقوي، الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية، الأمن الغذائي، البنية التحتية الحضرية، ربط سلاسل التوريد الأفريقية.كما تنظم مساحات مفتوحة للقاءات ثنائية بين المستثمرين وصانعي القرار، فضلاً عن إطلاق منصات استراتيجية لدعم المشاريع الكبرى وتعزيز دور الجزائر كمحور لوجستي قاري.ووفق وكالة الأنباء الجزائرية، تتوقع الجهات المنظمة تسجيل صفقات تتجاوز 44 مليار دولار، بمشاركة أكثر من 2000 عارض وحضور 35 ألف زائر من كبار الفاعلين الاقتصاديين الدوليين.
حصري
حصري
انطلقت منذ قليل فعاليات افتتاح الدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية (إياتياف 2025) في الجزائر، وذلك في أول نسخة تنظّم منذ دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف) حيّز التنفيذ.
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، جاء الانطلاق بحضور رؤساء تونس وموريتانيا وتشاد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي وعدد كبير من الوزراء الأفارقة.
وتنظم الفعاليات على مدار أيام المعرض في المركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" وقصر المعارض "صافكس"، بمشاركة وفود حكومية رفيعة المستوى من أفريقيا وخارجها خلال الافتتاح، وممثلين عن كبريات المؤسسات المالية والبنوك الإقليمية والشركات الاستثمارية.
الانتخابات الرئاسية في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
برلماني جزائري: معرض التجارة البينية فرصة للبنوك لاكتشاف القدرات الأفريقية
30 أغسطس, 19:06 GMT
ويتصدر "يوم الجزائر – منتدى الاستثمار والتجارة" تحت إشراف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار فعاليات اليوم الافتتاحي. وتسعى الجزائر من خلال "يوم الجزائر" لتكريس موقعها كمنصة ناشئة للاستثمار والتجارة في أفريقيا، عبر عرض فرص استثمارية ضخمة في قطاعات الطاقة، الصناعة، الزراعة، البنية التحتية، التحول الرقمي، مع إبراز الحوافز القانونية والضريبية التي تقدمها الدولة لجذب رؤوس الأموال، ويعكس المنتدى التزام الجزائر بدعم التكامل القاري والانخراط في سلاسل القيم الأفريقية والدولية.
كما سيشهد اليوم الثاني "قمة مصغرة لوكالات ترقية الاستثمار الإفريقية" بمشاركة أكثر من 30 وكالة أفريقية وهيئات تمويلية وخبراء دوليين، حيث يركز اللقاء على تطوير آليات تمويل مبتكرة، تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وإطلاق استراتيجيات رقمية متقدمة لتسهيل حركة رؤوس الأموال والاستثمارات عبر القارة.
ويتضمن البرنامج أيضا ورش عمل تقنية متخصصة تناقش ملفات التجارة الإلكترونية، حماية الملكية الفكرية، التمويل البنكي، الشركات الناشئة، الأمن الغذائي، تطوير المدن الذكية الإفريقية، إضافة إلى جلسات مخصصة لعرض مشاريع الطاقة والتحول الطاقوي، الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية، الأمن الغذائي، البنية التحتية الحضرية، ربط سلاسل التوريد الأفريقية.
الانتخابات الرئاسية في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
سفير "المعرض الأفريقي للتجارة البينية" يوضح لـ"سبوتنيك" تفاصيل هامة حول النسخة التي تستضيفها الجزائر
22 أغسطس, 13:57 GMT
كما تنظم مساحات مفتوحة للقاءات ثنائية بين المستثمرين وصانعي القرار، فضلاً عن إطلاق منصات استراتيجية لدعم المشاريع الكبرى وتعزيز دور الجزائر كمحور لوجستي قاري.
ووفق وكالة الأنباء الجزائرية، تتوقع الجهات المنظمة تسجيل صفقات تتجاوز 44 مليار دولار، بمشاركة أكثر من 2000 عارض وحضور 35 ألف زائر من كبار الفاعلين الاقتصاديين الدوليين.
