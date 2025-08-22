https://sarabic.ae/20250822/سفير-المعرض-الأفريقي-للتجارة-البينية-يوضح-لـسبوتنيك-تفاصيل-هامة-حول-النسخة-التي-تستضيفها-الجزائر-1104036841.html

سفير "المعرض الأفريقي للتجارة البينية" يوضح لـ"سبوتنيك" تفاصيل هامة حول النسخة التي تستضيفها الجزائر

قال أمين بوطالبي، رئيس المركز العربي الأفريقي للاستثمار والتطوير وسفير المعرض الأفريقي للتجارة البينية، إن أفريقيا ستشهد حدثا اقتصاديا مهما وكبيرا ومتنوعا... 22.08.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف في حديثه مع "سبوتنك"، أن الحدث سيعرف حضورا مكثفًا لرؤساء ومسؤولين من مختلف دول العالم، وأن طموح البنك (الأفريقي للتصدير والاستيراد) هو توقيع اتفاقيات بقيمة 44 مليار دولار، تتضمن اتفاقيات كبيرة ونوعية تساهم في بناء أفريقيا وستسهم في التنمية داخل البلدان الأفريقية.وأوضح أن المعرض يسعى إلى تعزيز تعاون جنوب-جنوب والتبادل التجاري وتعزيز فرص الاستثمار في قطاعات مهمة، خاصة أن المعرض سيكون حدثا مثاليا ومليئا بالفرص والتوقعات بتوقيع اتفاقيات، وسيشهد مشاركة نوعية لرجال الأعمال، كما أنه سيوفر فرصا للتعرف على استراتيجيات ورؤى البلدان الأفريقية حتى عام 2063.وأشار بوطالبي إلى أن الجزائر لها سبق كبير في استضافة مثل هذه الأحداث الكبيرة، واتخذت خطوات عملية لتعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي، حيث فتحت خطوطا جوية جديدة إلى أفريقيا، (ست خطوط جوية جديدة)، وأيضا فتحت خطوطا بحرية جديدة إلى موريتانيا والسنغال وكوت ديفوار وليبيا ومصر، كما تسعى لإنشاء خط سكة حديدية يصل إلى مالي وتشييد طريق بين تندوف والزويرات.ولفت بوطالبي إلى أن المعرض شهد مشاركة العديد من مؤسسات التمويل الكبرى مثل البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك العربي للاستثمار في أفريقيا، بالإضافة إلى بنوك صينية وهندية، مؤكدا أن صناديق الاستثمار الكبرى من المنطقة العربية وأوروبا، كالنرويج، ستكون حاضرة لاهتمامها البالغ بالاستثمار في أفريقيا.محطة استراتيجيةيشكّل معرض التجارة البينية الأفريقية (4 – 10 سبتمبر الداخل)، يشكّل محطة استراتيجية لتحقيق التكامل العربي الأفريقي، ويعدّ المعرض الرابع من نوعه "منصة هامة" لزيادة التجارة بين القارة الأفريقية ودول العالم، ومن شأن المعرض تعزيز التعاون العربي الأفريقي في المجالات الاقتصادية.تسعى الجزائر من خلال استضافتها للمعرض إلى تحقيق ثلاثة أهداف من وراء تنظيم معرض التجارة البينية الأفريقية بين الرابع والعاشر سبتمبر/أيلول القادم، حيث تعدّ رابع دورات المعرض الأفريقي للتجارة البينية 2025، فرصة للجزائر لجعل الحدث محرّكاً حقيقياً لبعث المبادلات واستقطاب الاستثمارات. كما تراهن الجزائر على تعزيز الاندماج الاقتصادي للقارة السمراء، واقتناص أكبر عدد من العقود، ويعتبر المعرض المرتقب تحت شعار "جسر نحو فرص جديدة"، الأكثر طموحا منذ إطلاق المعرض عام 2018، ويشهد المعرض مشاركة أزيد من ألفي عارض من 75 بلدا و35 ألف زائرا مهنيا.

