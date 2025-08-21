عربي
الخارجية الجزائرية: ما ذكرته فرنسا حول تعليق اتفاق 2013 ادعاء كاذب
20:35 GMT 21.08.2025
© Sputnik . Perventsev / الانتقال إلى بنك الصورالجزائر
الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
© Sputnik . Perventsev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ردت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الخميس، على منشور في الجريدة الرسمية الفرنسية، بتاريخ 19 أغسطس/ آب الجاري، بشأن تعليق الاتفاق الجزائري - الفرنسي لسنة 2013، وهو الخاص بالإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر المهمة.
ونسب هذا الإشعار، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية، مسؤولية تعليق هذا الاتفاق إلى الجانب الجزائري، إذ زعم أن الجزائر توقفت عن تطبيق أحكامه ابتداء من تاريخ 11 مايو/ أيار 2025.
لكن نقلت الوكالة عن مصدر بوزارة الخارجية الجزائرية أن "ما ورد في البيان الفرنسي هو محض ادعاء كاذب"، مؤكدا أن القيود المفروضة على دخول الجزائريين حاملي هذه الجوازات إلى فرنسا اتخذها الجانب الفرنسي منذ فبراير/ شباط الماضي، وقد نددت بها الجزائر رسميا في بيان صدر بتاريخ 26 فبراير 2025.
الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
فرنسا تعلن تعليق إعفاء التأشيرة للجوازات الجزائرية الرسمية
6 أغسطس, 19:08 GMT
وأشار المصدر إلى تسجيل أول حالة منع دخول لمسؤول جزائري يحمل جوازا دبلوماسيا في 13 فبراير، تلتها حالة ثانية في 26 من الشهر نفسه، موضحا أن الجزائر وجهت حينها طلبات توضيح رسمية إلى باريس بشأن هذه الانتهاكات.
وأضاف أن فرنسا هي المسؤولة عن خرق بنود الاتفاق، بينما جاء الرد الجزائري في إطار مبدأ المعاملة بالمثل فقط، معتبرا أن إلقاء اللوم على الجزائر يعكس "سوء نية" واضحا من الجانب الفرنسي.
وختم المصدر في وزارة الخارجية الجزائرية، بالتأكيد أن هذا الملف "مغلق نهائيا" بعد إبلاغ الجزائر لفرنسا، في 7 أغسطس الماضي، بقرارها إلغاء اتفاق 2013 الخاص بالإعفاء من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات السفر المهمة.
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
مسؤول جزائري: العلاقات الاقتصادية مع فرنسا في أسوأ مستوياتها
2 أغسطس, 19:21 GMT
وتراجع حجم التبادل بين فرنسا والجزائر بصورة كبيرة دون وجود أرقام دقيقة لعام 2025، بعد أن كانت الصادرات الفرنسية إلى الجزائر في عام 2023 مستقرة مقارنة بعام 2022، من حيث القيمة باعت فرنسا سلعا بقيمة 4.49 مليار يورو إلى الجزائر في عام 2023، مقارنة بـ4.51 مليار يورو في عام 2022، بانخفاض طفيف بنسبة 0.5%، وهذا التغير كان متوقعا بعدما قامت الجزائر بتجميد التبادل التجاري مع إسبانيا بسبب موقفها الداعم للمغرب في ملف الصحراء الغربية.
