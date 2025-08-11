https://sarabic.ae/20250811/دولة-عربية-تنضم-إلى-أكبر-نظام-تسوية-مالية-في-أفريقيا-1103597913.html

دولة عربية تنضم إلى أكبر نظام تسوية مالية في أفريقيا

أعلنت دولة عربية عن انضمامها إلى نظام الدفع والتسوية الأفريقي الموحد "بابس"، والذي يشكل أكبر شبكة تسوية مالية في القارة الأفريقية. 11.08.2025, سبوتنيك عربي

ويمثل انضمام بنك الجزائر إلى "بابس"، محطة استراتيجية نحو تحقيق اندماج مالي أوسع بين الدول الأفريقية، إذ يتوقع أن يسهم في تبسيط عمليات الدفع عبر الحدود، وتسريع تسوية المعاملات التجارية داخل القارة، وتوفير آلية موحدة وآمنة للمدفوعات.ويهدف نظام "بابس" إلى دعم التجارة البينية الأفريقية، من خلال تمكين الدول الأعضاء من التعامل المباشر بالعملات المحلية، وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية، ما يخفض تكاليف التحويلات المالية الدولية، ويعزز من تنافسية الشركات في الأسواق الإقليمية، وفقا لصحيفة "الشروق" الجزائرية.كما يعتمد نظام "بابس" على آلية تسمح للمرسل في أي دولة أفريقية بإصدار تعليمات دفع بعملته المحلية إلى مصرفه أو مزود الخدمة، ليتم تحويل الأموال بشكل فوري أو شبه فوري إلى المستفيد في الدولة الأخرى، مع ضمان التسوية بين البنوك المركزية خلال 24 ساعة كحد أقصى، وتحديد مراكز التسوية الصافية لكل بنك مركزي بالعملة المحلية في نهاية كل يوم.ومن شأن هذه الخطوة أن تدعم التكامل الاقتصادي الأفريقي، عبر تسريع المدفوعات، وتبسيط التجارة عبر الحدود، وتوفير وصول أوسع للأفراد والشركات إلى أدوات دفع حديثة وآمنة، بما يسهم في دفع الأنشطة التجارية والمالية بين الدول الأعضاء إلى مستويات متقدمة.ومع إعلان الجزائر انضمامها إلى "بابس"، تنضم إلى أكثر من 15 دولة موزعة على 4 مناطق أفريقية، في إطار شبكة مصرفية متنامية تضم أكثر من 115 بنكا تجاريا و10 بنوك مركزية، ضمن مسعى جماعي لتعزيز السيادة المالية للقارة وتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية.كما يؤكد زروالي أن "الجزائر، بصفتها ثالث أكبر اقتصاد في أفريقيا، تملك مقومات كبيرة كالطاقة والبنية التحتية والخدمات، ما يؤهلها لقيادة مبادرات اقتصادية إفريقية، خاصة مع استضافتها المعرض الأفريقي للتجارة البينية، في سبتمبر/ أيلول المقبل".

