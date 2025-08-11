دولة عربية تنضم إلى أكبر نظام تسوية مالية في أفريقيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:38 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
استمرار محاولات إبرام اتفاق لوقف الحرب على غزة، مظاهرات حاشدة في تل أبيب، وألمانيا تعلق صادرات أسلحة لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:33 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر من زيادة مخاطر الإرهاب في الساحل الأفريقي وتطالب بتعاون الدول
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
16:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250811/دولة-عربية-تنضم-إلى-أكبر-نظام-تسوية-مالية-في-أفريقيا-1103597913.html
دولة عربية تنضم إلى أكبر نظام تسوية مالية في أفريقيا
دولة عربية تنضم إلى أكبر نظام تسوية مالية في أفريقيا
سبوتنيك عربي
أعلنت دولة عربية عن انضمامها إلى نظام الدفع والتسوية الأفريقي الموحد "بابس"، والذي يشكل أكبر شبكة تسوية مالية في القارة الأفريقية. 11.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-11T10:09+0000
2025-08-11T10:09+0000
الجزائر
اقتصاد
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102344/59/1023445923_0:0:460:259_1920x0_80_0_0_51cfbac1e8af36e0311eff8ee4544f59.jpg
ويمثل انضمام بنك الجزائر إلى "بابس"، محطة استراتيجية نحو تحقيق اندماج مالي أوسع بين الدول الأفريقية، إذ يتوقع أن يسهم في تبسيط عمليات الدفع عبر الحدود، وتسريع تسوية المعاملات التجارية داخل القارة، وتوفير آلية موحدة وآمنة للمدفوعات.ويهدف نظام "بابس" إلى دعم التجارة البينية الأفريقية، من خلال تمكين الدول الأعضاء من التعامل المباشر بالعملات المحلية، وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية، ما يخفض تكاليف التحويلات المالية الدولية، ويعزز من تنافسية الشركات في الأسواق الإقليمية، وفقا لصحيفة "الشروق" الجزائرية.كما يعتمد نظام "بابس" على آلية تسمح للمرسل في أي دولة أفريقية بإصدار تعليمات دفع بعملته المحلية إلى مصرفه أو مزود الخدمة، ليتم تحويل الأموال بشكل فوري أو شبه فوري إلى المستفيد في الدولة الأخرى، مع ضمان التسوية بين البنوك المركزية خلال 24 ساعة كحد أقصى، وتحديد مراكز التسوية الصافية لكل بنك مركزي بالعملة المحلية في نهاية كل يوم.ومن شأن هذه الخطوة أن تدعم التكامل الاقتصادي الأفريقي، عبر تسريع المدفوعات، وتبسيط التجارة عبر الحدود، وتوفير وصول أوسع للأفراد والشركات إلى أدوات دفع حديثة وآمنة، بما يسهم في دفع الأنشطة التجارية والمالية بين الدول الأعضاء إلى مستويات متقدمة.ومع إعلان الجزائر انضمامها إلى "بابس"، تنضم إلى أكثر من 15 دولة موزعة على 4 مناطق أفريقية، في إطار شبكة مصرفية متنامية تضم أكثر من 115 بنكا تجاريا و10 بنوك مركزية، ضمن مسعى جماعي لتعزيز السيادة المالية للقارة وتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية.كما يؤكد زروالي أن "الجزائر، بصفتها ثالث أكبر اقتصاد في أفريقيا، تملك مقومات كبيرة كالطاقة والبنية التحتية والخدمات، ما يؤهلها لقيادة مبادرات اقتصادية إفريقية، خاصة مع استضافتها المعرض الأفريقي للتجارة البينية، في سبتمبر/ أيلول المقبل".
https://sarabic.ae/20250811/أهم-5-مشاريع-للطاقة-الشمسية-في-الجزائر-أرقام-وخطط-حتى-2035-1103590974.html
https://sarabic.ae/20250526/خبير-انضمام-الجزائر-إلى-بنك-بريكس-يعزز-من-علاقاتها-مع-كبرى-الاقتصادات-مثل-روسيا-1100998312.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102344/59/1023445923_52:0:409:268_1920x0_80_0_0_abada25ee90d075f2458b4bb1cf77338.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الجزائر, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
الجزائر, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار

دولة عربية تنضم إلى أكبر نظام تسوية مالية في أفريقيا

10:09 GMT 11.08.2025
© Photo: EPAالجزائر
الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
الجزائر
© Photo: EPA
أعلنت دولة عربية عن انضمامها إلى نظام الدفع والتسوية الأفريقي الموحد "بابس"، والذي يشكل أكبر شبكة تسوية مالية في القارة الأفريقية.
ويمثل انضمام بنك الجزائر إلى "بابس"، محطة استراتيجية نحو تحقيق اندماج مالي أوسع بين الدول الأفريقية، إذ يتوقع أن يسهم في تبسيط عمليات الدفع عبر الحدود، وتسريع تسوية المعاملات التجارية داخل القارة، وتوفير آلية موحدة وآمنة للمدفوعات.
ويهدف نظام "بابس" إلى دعم التجارة البينية الأفريقية، من خلال تمكين الدول الأعضاء من التعامل المباشر بالعملات المحلية، وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية، ما يخفض تكاليف التحويلات المالية الدولية، ويعزز من تنافسية الشركات في الأسواق الإقليمية، وفقا لصحيفة "الشروق" الجزائرية.
محطة طاقة شمسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
مجتمع
أهم 5 مشاريع للطاقة الشمسية في الجزائر.. أرقام وخطط حتى 2035
07:19 GMT
كما يعتمد نظام "بابس" على آلية تسمح للمرسل في أي دولة أفريقية بإصدار تعليمات دفع بعملته المحلية إلى مصرفه أو مزود الخدمة، ليتم تحويل الأموال بشكل فوري أو شبه فوري إلى المستفيد في الدولة الأخرى، مع ضمان التسوية بين البنوك المركزية خلال 24 ساعة كحد أقصى، وتحديد مراكز التسوية الصافية لكل بنك مركزي بالعملة المحلية في نهاية كل يوم.
ومن شأن هذه الخطوة أن تدعم التكامل الاقتصادي الأفريقي، عبر تسريع المدفوعات، وتبسيط التجارة عبر الحدود، وتوفير وصول أوسع للأفراد والشركات إلى أدوات دفع حديثة وآمنة، بما يسهم في دفع الأنشطة التجارية والمالية بين الدول الأعضاء إلى مستويات متقدمة.
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2025
خبير: انضمام الجزائر إلى بنك بريكس يعزز من علاقاتها مع كبرى الاقتصادات مثل روسيا
26 مايو, 22:01 GMT
ومع إعلان الجزائر انضمامها إلى "بابس"، تنضم إلى أكثر من 15 دولة موزعة على 4 مناطق أفريقية، في إطار شبكة مصرفية متنامية تضم أكثر من 115 بنكا تجاريا و10 بنوك مركزية، ضمن مسعى جماعي لتعزيز السيادة المالية للقارة وتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية.

ويرى خبراء، منهم الخبير المالي الجزائري مصطفى زروالي، أن "الانضمام سيسهم في خفض تكاليف الخدمات المالية المرتفعة، وتحسين قدرة القارة على إدارة التدفقات التجارية والمالية وتأمينها من المخاطر المرتبطة بالأنظمة العالمية"، وفقا لصحيفة "المساء" الجزائرية.

كما يؤكد زروالي أن "الجزائر، بصفتها ثالث أكبر اقتصاد في أفريقيا، تملك مقومات كبيرة كالطاقة والبنية التحتية والخدمات، ما يؤهلها لقيادة مبادرات اقتصادية إفريقية، خاصة مع استضافتها المعرض الأفريقي للتجارة البينية، في سبتمبر/ أيلول المقبل".
