مسؤول جزائري: المعرض الأفريقي للتجارة البينية محطة هامة لزيادة التبادل بين دول القارة

قال رئيس المجلس الوطني للجباية بالجزائر، سلامي أبو بكر، إن الملتقى الذي تحتضنه الجزائر في شهر سبتمبر المقبل حول التجارة البينية في الدول الأفريقية، يعد خطوة... 15.08.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن التجارة لا تزال ضعيفة جدا مع الدول الأفريقية، رغم أنها تتحسن بنسب معتبرة من سنة إلى أخرى.وأوضح أن التجارة البينية في أفريقيا لا تصل إلى 300 مليار دولار بنسبة 12%، في حين أنها تتجاوز 1.3 تريليون دولار في تكتلات أخرى، وهو رقم كبير جدا.ولفت إلى أن الهدف الأساسي الحالي هو رفع مساهمة الجزائر في هذا الرقم، وإيجاد استراتيجية على المدى المتوسط والبعيد ليرتفع الرقم الإجمالي للتجارة البينية الأفريقية.ويرى رئيس المجلس الوطني للجباية أن انضمام الجزائر إلى نظام الدفع والتسوية الأفريقي (PAPSS) يسهل التوجه نحو العمق الأفريقي من خلال الشراكات والمبادلات والاستثمارات، خاصة أن هذا النظام يتعلق بالعمليات المالية ونقل الأموال وتحويلها بين الدول، خاصة في العمليات التجارية.وأشار إلى أن النظام سيقضي على مشاكل نقل الأموال والضمانات والتأمينات، ويوفر أرضية مبسطة وسهلة وآمنة للمتعاملين، وهو ما يعطي دفعا وثقة للتعاملات بين الدول الأفريقية، خاصة والجزائر على أبواب الملتقى الذي سينظم في شهر سبتمبر، والذي سيتم فيه تقديم هذه الآلية على أساس أن الجزائر أصبحت عضوا فيها.واعتبر أن الانضمام سيسهل عملية الشراكة التي من المنتظر أن تتمخض عنها عدة اتفاقيات في الملتقى، وسيمنح ثقة للمتعاملين بأن أموالهم ومعاملاتهم ستكون في مأمن، خاصة وأن بنك الجزائر أصبح منضما لهذا النظام.وشدد سلامي على أن الدول الأفريقية يجب أن تستفيد من التنوع في المواد والخدمات فيما بينها لرفع مستوى المبادلات التجارية والاقتصادية، خاصة وأن استيراد مادة من دولة قريبة سيكون أقل تكلفة من استيرادها من دولة بعيدة، مؤكدا أن ملتقى الجزائر القادم ينتظر منه الكثير ليكون ربما أنجح ملتقى ويضع الدول الأفريقية في إطار "رابح-رابح"..وتحتضن الجزائر من 4 إلى 10 سبتمبر المقبل الطبعة الرابعة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية 2025، متطلعة إلى جعل هذا الحدث محركا حقيقيا لبعث المبادلات واستقطاب الاستثمارات وتعزيز الاندماج الاقتصادي للقارة.وتعتبر هذه الطبعة الرابعة المنظمة تحت شعار "جسر نحو فرص جديدة" الأكثر طموحا منذ اطلاق المعرض في 2018 سواء من حيث عدد الفاعلين الحاضرين أو الاتفاقيات الاقتصادية المنتظرة.ويمثل المعرض الافريقي للتجارة البينية لسنة 2025، الذي سيعرف مشاركة أكثر من 2000 عارض من 75 بلدا و 35.000 زائرا مهنيا منتظرا إلى جانب الاتفاقات التجارية و الاستثمارات التي يمكن أن تفوق 44 مليار دولار، محفزا هاما على الاندماج الاقتصادي الافريقي، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.وتنظم الفعالية بالتعاون مع البنك الافريقي للاستيراد والتصدير المبادر بتنظيم هذا المعرض ومفوضية الاتحاد الافريقي وأمانة منطقة التبادل الحر القارية الافريقية (زلكاف).

