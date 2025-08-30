https://sarabic.ae/20250830/برلماني-جزائري-معرض-التجارة-البينية-فرصة-للبنوك-لاكتشاف-القدرات-الأفريقية-1104324706.html

برلماني جزائري: معرض التجارة البينية فرصة للبنوك لاكتشاف القدرات الأفريقية

برلماني جزائري: معرض التجارة البينية فرصة للبنوك لاكتشاف القدرات الأفريقية

قال عضو البرلمان الجزائري، علي ربيج، إن المعرض الأفريقي للتجارة البينية الذي ستحتضنه الجزائر في شهر سبتمبر/أيلول 2025 يمثل فرصة ثمينة للدول الأفريقية. 30.08.2025, سبوتنيك عربي

ومن المقرر أن تشارك في المعرض الأفريقي 75 دولة وأكثر من 2000 عارض سيقدمون منتجاتهم وسلعهم.وشدد على ضرورة الانتقال من مرحلة الوعود إلى مرحلة الإنجاز في تأسيس العلاقات الأفريقية الأفريقية، موضحا أن الفترة الحالية حرجة وخطيرة، وتتطلب من القارة الأفريقية استغلال كل إمكانياتها المادية والبشرية وحتى التكنولوجية، مؤكدا على أهمية وجود تعاون وشراكات أفريقية أفريقية، وهو ما تسعى إليه الجزائر.ورأى ربيج أن الجزائر تحرص على أن يكون هذا المعرض فرصة لإنجاز توافقات تجارية واقتصادية قد تفتح الباب أمام توافقات سياسية ودبلوماسية، وربما وضع شركات أفريقية أفريقية.وفي وقت سابق قال أمين بوطالبي، رئيس المركز العربي الأفريقي للاستثمار والتطوير وسفير المعرض الأفريقي للتجارة البينية، إن أفريقيا ستشهد حدثا اقتصاديا مهما وكبيرا ومتنوعا يتمثل في النسخة الرابعة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية (IATF 2025) التي ستحتضنها الجزائر.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الحدث سيعرف حضورا مكثفا لرؤساء ومسؤولين من مختلف دول العالم، وأن طموح البنك (الأفريقي للتصدير والاستيراد) هو توقيع اتفاقيات بقيمة 44 مليار دولار، تتضمن اتفاقيات كبيرة ونوعية تسهم في بناء أفريقيا وستسهم في التنمية داخل البلدان الأفريقية.وأوضح أن المعرض يسعى إلى تعزيز تعاون جنوب-جنوب والتبادل التجاري وتعزيز فرص الاستثمار في قطاعات مهمة، خاصة أن المعرض سيكون حدثا مثاليا ومليئا بالفرص والتوقعات بتوقيع اتفاقيات، وسيشهد مشاركة نوعية لرجال الأعمال، كما أنه سيوفر فرصا للتعرف على استراتيجيات ورؤى البلدان الأفريقية حتى عام 2063.وأشار بوطالبي إلى أن الجزائر لها سبق كبير في استضافة مثل هذه الأحداث الكبيرة، واتخذت خطوات عملية لتعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي، حيث فتحت خطوطا جوية جديدة إلى أفريقيا، (ست خطوط جوية جديدة)، وأيضا فتحت خطوطا بحرية جديدة إلى موريتانيا والسنغال وكوت ديفوار وليبيا ومصر، كما تسعى لإنشاء خط سكة حديدية يصل إلى مالي وتشييد طريق بين تندوف والزويرات.ومن المتوقع أن تشهد الفعالية استضافة أكثر من 10 رؤساء دول وأكثر من 96 وزيرا من مختلف القطاعات كالمالية، والتجارة، والصناعة، والبيئة، والمناجم، وفق المتحدث.

