برلماني جزائري: معرض التجارة البينية فرصة للبنوك لاكتشاف القدرات الأفريقية
برلماني جزائري: معرض التجارة البينية فرصة للبنوك لاكتشاف القدرات الأفريقية
سبوتنيك عربي
قال عضو البرلمان الجزائري، علي ربيج، إن المعرض الأفريقي للتجارة البينية الذي ستحتضنه الجزائر في شهر سبتمبر/أيلول 2025 يمثل فرصة ثمينة للدول الأفريقية. 30.08.2025
ومن المقرر أن تشارك في المعرض الأفريقي 75 دولة وأكثر من 2000 عارض سيقدمون منتجاتهم وسلعهم.وشدد على ضرورة الانتقال من مرحلة الوعود إلى مرحلة الإنجاز في تأسيس العلاقات الأفريقية الأفريقية، موضحا أن الفترة الحالية حرجة وخطيرة، وتتطلب من القارة الأفريقية استغلال كل إمكانياتها المادية والبشرية وحتى التكنولوجية، مؤكدا على أهمية وجود تعاون وشراكات أفريقية أفريقية، وهو ما تسعى إليه الجزائر.ورأى ربيج أن الجزائر تحرص على أن يكون هذا المعرض فرصة لإنجاز توافقات تجارية واقتصادية قد تفتح الباب أمام توافقات سياسية ودبلوماسية، وربما وضع شركات أفريقية أفريقية.وفي وقت سابق قال أمين بوطالبي، رئيس المركز العربي الأفريقي للاستثمار والتطوير وسفير المعرض الأفريقي للتجارة البينية، إن أفريقيا ستشهد حدثا اقتصاديا مهما وكبيرا ومتنوعا يتمثل في النسخة الرابعة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية (IATF 2025) التي ستحتضنها الجزائر.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الحدث سيعرف حضورا مكثفا لرؤساء ومسؤولين من مختلف دول العالم، وأن طموح البنك (الأفريقي للتصدير والاستيراد) هو توقيع اتفاقيات بقيمة 44 مليار دولار، تتضمن اتفاقيات كبيرة ونوعية تسهم في بناء أفريقيا وستسهم في التنمية داخل البلدان الأفريقية.وأوضح أن المعرض يسعى إلى تعزيز تعاون جنوب-جنوب والتبادل التجاري وتعزيز فرص الاستثمار في قطاعات مهمة، خاصة أن المعرض سيكون حدثا مثاليا ومليئا بالفرص والتوقعات بتوقيع اتفاقيات، وسيشهد مشاركة نوعية لرجال الأعمال، كما أنه سيوفر فرصا للتعرف على استراتيجيات ورؤى البلدان الأفريقية حتى عام 2063.وأشار بوطالبي إلى أن الجزائر لها سبق كبير في استضافة مثل هذه الأحداث الكبيرة، واتخذت خطوات عملية لتعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي، حيث فتحت خطوطا جوية جديدة إلى أفريقيا، (ست خطوط جوية جديدة)، وأيضا فتحت خطوطا بحرية جديدة إلى موريتانيا والسنغال وكوت ديفوار وليبيا ومصر، كما تسعى لإنشاء خط سكة حديدية يصل إلى مالي وتشييد طريق بين تندوف والزويرات.ومن المتوقع أن تشهد الفعالية استضافة أكثر من 10 رؤساء دول وأكثر من 96 وزيرا من مختلف القطاعات كالمالية، والتجارة، والصناعة، والبيئة، والمناجم، وفق المتحدث.
برلماني جزائري: معرض التجارة البينية فرصة للبنوك لاكتشاف القدرات الأفريقية

19:06 GMT 30.08.2025

© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالانتخابات الرئاسية في الجزائر
الانتخابات الرئاسية في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
حصري
قال عضو البرلمان الجزائري، علي ربيج، إن المعرض الأفريقي للتجارة البينية الذي ستحتضنه الجزائر في شهر سبتمبر/أيلول 2025 يمثل فرصة ثمينة للدول الأفريقية.
ومن المقرر أن تشارك في المعرض الأفريقي 75 دولة وأكثر من 2000 عارض سيقدمون منتجاتهم وسلعهم.
وأضاف ربيج، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن هذا المعرض يعد فرصة للبنك الأفريقي والدول الأفريقية لاكتشاف القدرات الأفريقية الأفريقية، وسيكون أيضا مناسبة للقاء بين رجال الأعمال الأفارقة.
الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
هل تشكل مشاركة تونس في المعرض الأفريقي نقطة انطلاق للتوسع القاري
26 أغسطس, 19:51 GMT
وشدد على ضرورة الانتقال من مرحلة الوعود إلى مرحلة الإنجاز في تأسيس العلاقات الأفريقية الأفريقية، موضحا أن الفترة الحالية حرجة وخطيرة، وتتطلب من القارة الأفريقية استغلال كل إمكانياتها المادية والبشرية وحتى التكنولوجية، مؤكدا على أهمية وجود تعاون وشراكات أفريقية أفريقية، وهو ما تسعى إليه الجزائر.
وتابع: "إن الجزائر ستستفيد من الخبرة الأفريقية ومنتجات الدول المشاركة مثل جنوب أفريقيا، نيجيريا، ناميبيا، الكونغو، والسنغال، والتي ستعرض في قطاعات مختلفة".
ورأى ربيج أن الجزائر تحرص على أن يكون هذا المعرض فرصة لإنجاز توافقات تجارية واقتصادية قد تفتح الباب أمام توافقات سياسية ودبلوماسية، وربما وضع شركات أفريقية أفريقية.
وفي وقت سابق قال أمين بوطالبي، رئيس المركز العربي الأفريقي للاستثمار والتطوير وسفير المعرض الأفريقي للتجارة البينية، إن أفريقيا ستشهد حدثا اقتصاديا مهما وكبيرا ومتنوعا يتمثل في النسخة الرابعة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية (IATF 2025) التي ستحتضنها الجزائر.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الحدث سيعرف حضورا مكثفا لرؤساء ومسؤولين من مختلف دول العالم، وأن طموح البنك (الأفريقي للتصدير والاستيراد) هو توقيع اتفاقيات بقيمة 44 مليار دولار، تتضمن اتفاقيات كبيرة ونوعية تسهم في بناء أفريقيا وستسهم في التنمية داخل البلدان الأفريقية.
العاصمة الجزائر تتهيأ لاجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، 6 سبتمبر/ أيلول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
مسؤول جزائري: المعرض الأفريقي للتجارة البينية محطة هامة لزيادة التبادل بين دول القارة
15 أغسطس, 12:07 GMT
وأوضح أن المعرض يسعى إلى تعزيز تعاون جنوب-جنوب والتبادل التجاري وتعزيز فرص الاستثمار في قطاعات مهمة، خاصة أن المعرض سيكون حدثا مثاليا ومليئا بالفرص والتوقعات بتوقيع اتفاقيات، وسيشهد مشاركة نوعية لرجال الأعمال، كما أنه سيوفر فرصا للتعرف على استراتيجيات ورؤى البلدان الأفريقية حتى عام 2063.
وأشار بوطالبي إلى أن الجزائر لها سبق كبير في استضافة مثل هذه الأحداث الكبيرة، واتخذت خطوات عملية لتعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي، حيث فتحت خطوطا جوية جديدة إلى أفريقيا، (ست خطوط جوية جديدة)، وأيضا فتحت خطوطا بحرية جديدة إلى موريتانيا والسنغال وكوت ديفوار وليبيا ومصر، كما تسعى لإنشاء خط سكة حديدية يصل إلى مالي وتشييد طريق بين تندوف والزويرات.
ومن المتوقع أن تشهد الفعالية استضافة أكثر من 10 رؤساء دول وأكثر من 96 وزيرا من مختلف القطاعات كالمالية، والتجارة، والصناعة، والبيئة، والمناجم، وفق المتحدث.
