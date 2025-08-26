https://sarabic.ae/20250826/هل-تشكل-مشاركة-تونس-في-المعرض-الأفريقي-نقطة-انطلاق-للتوسع-القاري-1104170173.html

هل تشكل مشاركة تونس في المعرض الأفريقي نقطة انطلاق للتوسع القاري

هل تشكل مشاركة تونس في المعرض الأفريقي نقطة انطلاق للتوسع القاري

تسعى تونس من خلال مشاركتها في المعرض الأفريقي للتجارة البينية المزمع عقده بالعاصمة الجزائرية من 4 الى 10 من أيلول/سبتمبر القادم إلى تعزيز حضورها على الساحة...

وتأتي هذه المشاركة، وفقا لخبراء الاقتصاد، ضمن استراتيجية لتوسيع آفاق الصادرات التونسية، وبناء علاقات تجارية متينة مع مختلف الدول الأفريقية، بما يعزز موقعها الاقتصادي ويمنح الشركات المحلية فرصا جديدة للنمو والتوسع. ويُعد المعرض الإفريقي للتجارة البينية (IATF) منصة اقتصادية رائدة على مستوى القارة، تجمع الفاعلين الاقتصاديين ومجتمع المال والأعمال في الدول الأعضاء بالمنطقة الإفريقية للتبادل الحر، وتتيح لهم فرصا مباشرة للتواصل وتبادل المعلومات حول مجالات التجارة والاستثمار البيني.ويُنظم المعرض بالتعاون بين البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، ومفوضية الاتحاد الإفريقي لشؤون التنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والسياحة والمعادن، والأمانة العامة للمنطقة القارية الأفريقية للتبادل الحر، والدولة الجزائرية. وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد تسلم في يوليو/تموزالماضي، خلال استقباله بسفارة الجزائر بتونس، رسالة دعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لحضور افتتاح الدورة الرابعة للمعرض، ما يعكس مستوى التنسيق والاهتمام الرسمي بين البلدين بهذا الحدث الاقتصادي الكبير. خطوة لمضاعفة التبادلات التجاريةوفي تصريح لـ"سبوتنيك"، أكد الخبير الاقتصادي ماهر قعيدة أن المعرض الأفريقي المزمع عقده في العاصمة الجزائرية الشهر المقبل يشكل فرصة مهمة لتسهيل التجارة الإفريقية بين الدول، معتبرا أن مشاركة تونس فيه ستعزز قدراتها التصديرية وتفتح آفاقا جديدة للتبادل التجاري. ولفت الخبير إلى أن تونس تتمتع بمكانة اقتصادية استراتيجية تجعلها بوابة لدخول العديد من الدول الآسيوية، مثل اليابان والصين وكوريا الجنوبية، إلى السوق الإفريقية. وأشار قعيدة إلى أن مشاركة تونس في هذا الحدث القاري ليست مجرد حضور شكلي، بل خطوة استراتيجية مدروسة تهدف إلى تعزيز الحضور التونسي في القارة، وفتح آفاق جديدة للشركات المحلية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصناعات الغذائية، والصيدلة، وقطاع مكونات السيارات.ويعتقد قعيدة أن هذا الحدث الاقتصادي الكبير سيفتح الباب أمام المستثمرين لإطلاق مشاريع تنموية جديدة داخل تونس، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويزيد من فرص التشغيل. وتشير البيانات الرسمية إلى أن الجزائر تمثل ثاني أكبر شريك اقتصادي لتونس في إفريقيا بعد ليبيا، غير أن نسبة المبادلات التجارية لا تزال محدودة مقارنة بالإمكانات، حسب تأكيد العديد من الخبراء الاقتصاديين. فرصة لتعزيز الترابط التجاري بين الدول الإفريقية وفي حديث مع "سبوتنيك"، أكد قعيدة أن التجارة البينية الإفريقية تواجه العديد من التحديات، أبرزها غياب المعلومات الدقيقة حول الفاعلين الاقتصاديين في القارة. وأشار قعيدة، إلى أن تونس تمتلك قدرة تنافسية كبيرة في السوق الإفريقية، إلا أن هناك العديد من العراقيل التي تعيق تحويل المنتوج التونسي مباشرة إلى الدول الإفريقية، مثل غياب خطوط نقل بحرية وبرية وجوية فعّالة يمكنها إيصال السلع إلى مختلف الأسواق.كما أضاف: "تواجه الصادرات التونسية صعوبات إضافية بسبب نقص مؤسسات مالية كبيرة قادرة على تمويل المصدرين ومساعدتهم على دخول الأسواق الأفريقية". وحسب بيان وزارة التجارة وتنمية الصادرات، تحصلت سبوتنيك على نسخة منه، تشارك تونس في هذه الدورة من المعرض عبر جناح وطني يمتد على مساحة 304 متر مربع، ويضم أكثر من 24 مؤسسة مصدّرة، من بينها 12 شركة صغيرة ومتوسطة، و8 حرفيين، و4 شركات ناشئة، إلى جانب فضاء خاص بالمؤسسات الوطنية، يشمل اللجنة الوطنية لزليكاف، وغرف التجارة والصناعة، ومركز النهوض بالصادرات، ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، والديوان الوطني التونسي للسياحة، والديوان الوطني للصناعات التقليدية. فرصة لتجاوز الخلافات السياسية ويعتبر المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي، في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن هذا المعرض يجب أن يكسر كل العراقيل التي حالت دون تطوير التجارة البينية بين الدول الإفريقية، وفي مقدمتها الخلافات السياسية والبعد الجغرافي . وتابع الجورشي: "من المنتظر أن تكون المشاركة التونسية في هذا المعرض بارزة من خلال تقديم مقترحات قد تمهد لتشكيل هذا التكتل من ناحية وخطوة إيجابية نحو فتح الطريق لمعرفة النقائص الموجودة في النظام التجاري على المستوى الأفريقي".وتشير البيانات الرسمية إلى أن قيمة المبادلات الثنائية بين تونس والجزائر بلغت نحو 7.7 مليار دينار في 2024، مقابل 6.8 مليار دينار في 2023، و5.9 مليار دينار في 2022. كما سجلت الصادرات التونسية نحو الجزائر نموًا بنسبة 28.8% خلال الفترة من 2022 إلى 2024، مع هيمنة قطاع الصناعات الميكانيكية بنسبة 35.3% من إجمالي الصادرات، يليه قطاع الصناعات المعملية بنسبة 29.8%، ثم قطاع آليات النقل بنسبة 1.4%.

