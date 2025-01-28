https://sarabic.ae/20250128/وزير-الخارجية-التونسي-في-زيارة-عمل-إلى-الجزائر-إلى-أين-يمكن-أن-يتجه-قطار-العلاقات-بين-الدولتين؟-1097250297.html

وزير الخارجية التونسي في زيارة عمل إلى الجزائر.. إلى أين يمكن أن يتجه قطار العلاقات بين الدولتين؟

وزير الخارجية التونسي في زيارة عمل إلى الجزائر.. إلى أين يمكن أن يتجه قطار العلاقات بين الدولتين؟

سبوتنيك عربي

تشهد الدبلوماسية التونسية حراكا مكثفا في الآونة الأخيرة خاصة على صعيد التعاون الثنائي مع الجزائر التي كثفت تونس زياراتها إليها في الآونة الأخيرة في خطوة يرى... 28.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-28T18:21+0000

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ويوم أمس، بدأ وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، زيارة إلى الجزائر سعيا إلى "مزيد تنمية علاقات الأخوّة والتعاون المشترك بين البلدين وعزمهما على تكثيف التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيزاً لأركان الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة"، وفق بيان نشرته وزارة الخارجية التونسية وتلقت "سبوتنيك" نسخة منه.وستتركز مباحثات الوزير مع نظيره الجزائري، أحمد عطاف، على السبل الكفيلة بتعميق التعاون والشراكة المتضامنة في القطاعات الحيوية التي تشكل أولوية للجانبين، لا سيما الطاقة، والأمن الغذائي والمائي، والنقل، والتجارة والهجرة غير النظامية، إضافة إلى تحسين الخدمات القنصلية وتسهيل التنقل بين البلدين، بما يعزز أسس التكامل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ويخدم مصالح الجاليتين التونسية والجزائرية في بلدي الإقامة.ونقل البيان أن المسؤول التونسي التقى بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي شدد على حرص بلاده على "مزيد تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة".وشدد اللقاء على "أهمية وضع خطة عمل ناجعة وطموحة لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الأولوية للبلدين، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ويعزز دعائم الاستقرار والتقدم والرفاه للشعبين الشقيقين".وكان لوزير الخارجية التونسي جلسة عمل مع نظيره الجزائري أحمد عطاف. وفي هذا الإطار، "تم التأكيد على بذل المزيد من الجهود لتيسير الاندماج الاجتماعي والاقتصادي لكل من التونسيين المقيمين بالجزائر والجزائريين المقيمين بتونس عبر تحيين الأُطر القانونية المنظمة للعلاقات في هذا المجال وعقد الاستحقاقات الثنائية في أقرب الآجال الممكنة".كما تطرق اللقاء أيضا إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما في ظل التحولات العميقة التي تشهدها عديد المناطق في العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط والساحل الإفريقي والتي تستوجب مزيد التشاور بين قيادتي ومسؤولي البلدين بما يساهم في تحديد مقاربة شاملة ومشتركة تضمن التفاعل الناجع مع هذه المتغيرات.تونس تختار الجزائر لتطوير استثماراتهاويرى الدبلوماسي السابق عبدالله العبيدي، أن زيارة وزير الخارجية التونسي إلى الجزائر تأتي في إطار تطوير المعاملات بين الجانبين التونسي والجزائري خاصة في مجال التجارة الموازية.وأضاف العبيدي في حديث لـ"سبوتنيك" أن تونس تعاني منذ فترة طويلة من تنامي ظاهرة الاقتصاد الموازي حيث أن 55 في المئة من الاقتصاد في تونس هو اقتصاد موازي، قائلا: "أعتقد أن هذا الموضوع سيكون من بين الأولويات التي تطرحها تونس مع الجارة الجزائر خلال هذه الزيارة".كما أشار العبيدي إلى أن هذه الزيارة هي تكملة لفعاليات منتدى دافوس الذي تم تنظيمه في 20 يناير الجاري بمدينة دافوس السويسرية والذي شاركت فيه تونس وحددت أولوياتها المتمثلة في تنمية الاستثمار وتنويع الشراكات و"ها هي اليوم تختار الجزائر من أجل تطوير استثماراتها على أرض الواقع".يذكر أن تونس كانت أعلنت في منتدى دافوس عزمها القيام بجملة من الإصلاحات الاقتصادية من خلال انفتاحها على العديد من الدول التي تتشارك معها في نفس الأهداف.ومن جانبه، يرى المحلل السياسي نبيل الرابحي في تصريح لـ"سبوتنيك" أنه يوجد تنسيق أمني شامل على مستوى الحدود بين تونس والجزائر، إضافة إلى التبادل الاقتصادي آخرها خط إمداد الغاز نحو إيطاليا عبر تونس.كما أفاد الرابحي بأن هذه الزيارة قد تكون تمهيدا لزيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تونس في ذكرى ساقية سيدي يوسف في 8 فبراير المقبل (هي عملية قام بها الجيش الفرنسي في إطار حرب الجزائر على قرية ساقية سيدي يوسف الواقعة في الحدود الجزائرية التونسية كرد فعل للدعم التونسي للثورة الجزائرية والتي سقط فيها العديد من القتلى الجزائريين والتونسيين).وأضاف أنه توجد معلومات بخصوص هذه الزيارة التي قد يحمل معها الرئيس الجزائري العديد من الاتفاقيات الجديدة التي ينوي إبرامها مع الجانب التونسي، على حد قوله.دعم طاقي ظرفيوبالتزامن مع فصل الشتاء وتدني درجات الحرارة في البلاد، شهدت العديد من المحافظات التونسية نقصا على مستوى التزود بالغاز المنزلي. الأمر الذي تطلب تدخلا من الجزائر لحل هذه الأزمة.وكانت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية قد أعلنت في 3 يناير الجاري حصولها على أكثر من 22 ألف طن من الغاز المنزلي من الجزائر لمواجهة زيادة الطلب المحلي بسبب موجة البرد التي تعيشها البلاد خلال فصل الشتاء.ويرى الخبير في الطاقة غازي بن جميع، في حديث لـ"سبوتنيك" أن الجزائر كان لها دور مهم في دعم الجانب التونسي في مجال الطاقة خاصة في الآونة الأخيرة في ظل تزايد الاحتياجات على إسطوانات الغاز المنزلي.وأضاف بن جميع، أن تركيز تونس على الجزائر في سد إحتياجاتها الطاقية يأتي في سياق الراوبط التاريخية التي تجمع البلدين فضلا عن القرب الجغرافي الذي يساهم في سرعة تأمين الطلبات بين الجانبين.كما أوضح الخبير في الطاقة أن لجوء الجانب التونسي إلى الجزائر للتزود بالطاقة يعتبر حلا وقتيا فقط من أجل تجاوز الإشكاليات الظرفية التي تواجهها البلاد مقترحا على السلطات التونسية الذهاب نحو الطاقات المتجددة والاستهلاك الذاتي في مناطق الشمال والجنوب.وبيّن الخبير في الطاقة أن تونس مقبلة على أزمة كبرى في مجال الطاقة في ظل تراجع إنتاج المحروقات من النفط والغاز، وبالتالي يجب أن تعول على ذاتها، على حد تعبيره .وارتفع عجز الميزان التجاري الطاقي في تونس مع نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي بنحو 29 في المئة ليصل إلى ما يناهز 2.9 مليار دولار خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2024 مقابل 2.2 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2023.ويذكر أن تونس وقّعت مع تونس والجزائر مؤخرا اتفاقيتي شراكة في مجال الكهرباء بهدف "مزيد تعزيز الشراكة الاقتصادية والاجتماعية بين الطرفين إضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات الفنية".زيارة لإعادة إحياء اتحاد المغرب العربيويعتبر وزير الخارجية السابق، أحمد ونيس، في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن زيارة وزير الخارجية التونسي إلى الجزائر تأتي في إطار تكملة للمشاريع التي رسمتها كل من الجزائر وتونس في العديد من المجالات المشتركة ومن أجل وضع مقاربة شاملة في ظل المتغيرات الأخيرة في الشرق الأوسط، على حد قوله.ويرى ونيس أن الوقت قد حان لتشريك كل من موريتانيا والمغرب في المشاورات التي تحدث بين دول المغرب العربي، قائلا: "القطيعة بين الجزائر والمغرب منذ أكثر من سنتين تقلل من مصداقية المغرب العربي".وتابع: "المتغيرات الإقليمية الأخيرة والأحداث في الشرق الأوسط تتطلب الجلوس على طاولة الحوار والنظر في إعادة إحياء اتحاد المغرب العربي من جديد".وواصل وزير الخارجية السابق حديثه مع "سبوتنيك"، قائلا : "لابد من توسيع دائرة المشاورات بين جميع دول المغرب العربي حتى يكون للموقف العربي وزن ثقيل أمام أنظار العالم".وتابع: "من المنتظر أن يكون هناك حوار في القريب بين تونس والجزائر وليبيا ونأمل تشريك كل من موريتانيا والمغرب في هذه المبادرة المزمع عقدها في طرابلس في شهر آذار المقبل".وفي عام 1989، أسست الدول المغاربية "اتحاد المغرب العربي" الذي يهدف إلى تشكيل تكتل اقتصادي وسياسي قوي، ليتوقف فيما بعد بسبب توتر العلاقات بين الدول الأطراف.وكان على رأس أسباب الجمود الأزمات المتكررة بين الجزائر والمغرب التي تعمقت في أغسطس 2020 بعد إعلان الجزائر قطع علاقاتها مع الرباط بسبب قضية الصحراء الغربية.

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