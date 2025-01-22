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الجزائر.. تبون يصدر مرسوما رئاسيا بشأن مجلس الأمة في بلاده
الجزائر.. تبون يصدر مرسوما رئاسيا بشأن مجلس الأمة في بلاده
سبوتنيك عربي
وقّع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، مرسوما رئاسيا يستدعي بموجبه الهيئة الناخبة في التاسع من مارس المقبل، لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة... 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T21:40+0000
2025-01-22T21:41+0000
الجزائر
الانتخابات في الجزائر
العالم العربي
الأخبار
عبد المجيد تبون
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وذكرت صحيفة الشروق، مساء اليوم الأربعاء، أن الدستور الجزائري ينص على أنه "يُنتخب ثلثا أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسرّي، بمقعدين عن كل ولاية، من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية".وأكدت أن الدستور الجزائري ينص على تعيين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء المجلس، وذلك من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.ويأتي هذا فيما تحدّد عهدة أعضاء مجلس الأمة بالجزائر بمدة 6 سنوات، على أن يتجدد تشكيلة المجلس بواقع النصف، كل 3 سنوات.يشار إلى أنه في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت المحكمة الدستورية الجزائرية النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، وفوز الرئيس عبد المجيد تبون بأغلبية الأصوات.وقال رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج إن "عبد المجيد تبون حصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها، وعليه تعلن المحكمة الدستورية عبد المجيد تبون رئيسا لعهدة ثانية".وأضاف بلحاج أن تبون حصل على عدد أصوات بلغ 7 ملايين و976 ألفا و291 صوتا، وأن الإعلان الحالي سينشر في الجريدة الرسمية.وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 46.10 في المئة، حصل على إثرها عبد المجيد تبون على 84.30 في المئة من الأصوات، وعبد العالي حساني شريف على 9.56 في المئة، ويوسف أوشيش على 6.14 في المئة، وفق بيانات رسمية.
https://sarabic.ae/20240922/برلماني-جزائري-يكشف-لـسبوتنيكعن-موعد-تغيير-الحكومة-الحالية-1092998412.html
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الجزائر, الانتخابات في الجزائر, العالم العربي, الأخبار, عبد المجيد تبون
الجزائر, الانتخابات في الجزائر, العالم العربي, الأخبار, عبد المجيد تبون

الجزائر.. تبون يصدر مرسوما رئاسيا بشأن مجلس الأمة في بلاده

21:40 GMT 22.01.2025 (تم التحديث: 21:41 GMT 22.01.2025)
© AP Photo / STRالرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / STR
تابعنا عبر
وقّع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، مرسوما رئاسيا يستدعي بموجبه الهيئة الناخبة في التاسع من مارس المقبل، لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
وذكرت صحيفة الشروق، مساء اليوم الأربعاء، أن الدستور الجزائري ينص على أنه "يُنتخب ثلثا أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسرّي، بمقعدين عن كل ولاية، من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية".
الانتخابات الرئاسية في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
برلماني جزائري يكشف لـ"سبوتنيك"عن موعد تغيير الحكومة الحالية
22 سبتمبر 2024, 19:44 GMT
وأكدت أن الدستور الجزائري ينص على تعيين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء المجلس، وذلك من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي هذا فيما تحدّد عهدة أعضاء مجلس الأمة بالجزائر بمدة 6 سنوات، على أن يتجدد تشكيلة المجلس بواقع النصف، كل 3 سنوات.
يشار إلى أنه في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت المحكمة الدستورية الجزائرية النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، وفوز الرئيس عبد المجيد تبون بأغلبية الأصوات.
وقال رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج إن "عبد المجيد تبون حصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها، وعليه تعلن المحكمة الدستورية عبد المجيد تبون رئيسا لعهدة ثانية".
وأضاف بلحاج أن تبون حصل على عدد أصوات بلغ 7 ملايين و976 ألفا و291 صوتا، وأن الإعلان الحالي سينشر في الجريدة الرسمية.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 46.10 في المئة، حصل على إثرها عبد المجيد تبون على 84.30 في المئة من الأصوات، وعبد العالي حساني شريف على 9.56 في المئة، ويوسف أوشيش على 6.14 في المئة، وفق بيانات رسمية.
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